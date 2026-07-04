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Disponible en Lidl la heladera más práctica y barata del verano por solo 12,99 euros: "Fácil de usar y eficaz"
El aparato tiene capacidad para preparar hasta 1 litro de helado o sorbete
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Aunque un buen helado siempre apetece, los meses de más calor son la temporada estrella de este refrescante alimento.
Como ir a una heladería no siempre es posible, otra alternativa es comprar el helado en el supermercado o, todavía mejor, prepararlo en casa.
La heladera más práctica y barata del mercado se vende en Lidl
Pensando en quienes prefieren elaborar sus propios postres, Lidl ha puesto a la venta una práctica heladera con la que es posible preparar helado casero de forma sencilla y sin apenas esfuerzo.
La cadena de supermercados alemana comercializa este producto bajo su marca Silvercrest por un precio muy asequible: 12,99 euros.
En concreto, se trata de una máquina diseñada para elaborar helados caseros de manera rápida y cómoda.
La heladera tiene capacidad para preparar hasta 1 litro de helado o sorbete. Está compuesta por un batidor y una tapa (ambos aptos para lavavajillas), además de una unidad de motor desmontable con giro a derecha/izquierda.
Para añadir los ingredientes, incorpora una tapa que puede abrirse durante el proceso de preparación.
El recipiente para helado debe pre-refrigerarse en el congelador durante un tiempo determinado antes de su uso.
El pack incluye sugerencias de recetas.
La heladera está diseñada en color blanco y plateado, no ocupa mucho espacio y tiene unas dimensiones compactas. Además, la longitud del cable para conectarla a la corriente es de 150 centímetros.
"Fácil de usar y eficaz"
En líneas generales, los clientes de Lidl valoran muy positivamente este producto: "Dispositivo ligero, fácil de usar, económico y eficaz".
"Compré una heladera hace dos años y la volví a comprar como regalo para mis amigos. Estoy muy contenta con la calidad y el precio. Hacer helado en verano es maravillosamente refrescante", señala otro usuario.
La heladera de Lidl, con número de referencia 100387524, está disponible a través de la página web del supermercado. El producto cuenta con un periodo de devolución gratuito de 30 días.