Disponible en Lidl la heladera más práctica y barata del verano por solo 12,99 euros: "Fácil de usar y eficaz"

Aunque un buen helado siempre apetece, los meses de más calor son la temporada estrella de este refrescante alimento.

Como ir a una heladería no siempre es posible, otra alternativa es comprar el helado en el supermercado o, todavía mejor, prepararlo en casa.

La heladera más práctica y barata del mercado se vende en Lidl

Pensando en quienes prefieren elaborar sus propios postres, Lidl ha puesto a la venta una práctica heladera con la que es posible preparar helado casero de forma sencilla y sin apenas esfuerzo.

La cadena de supermercados alemana comercializa este producto bajo su marca Silvercrest por un precio muy asequible: 12,99 euros.

En concreto, se trata de una máquina diseñada para elaborar helados caseros de manera rápida y cómoda.

Heladera de Lidl. Ref: 100387524 Lidl (Web)

La heladera tiene capacidad para preparar hasta 1 litro de helado o sorbete. Está compuesta por un batidor y una tapa (ambos aptos para lavavajillas), además de una unidad de motor desmontable con giro a derecha/izquierda.

Para añadir los ingredientes, incorpora una tapa que puede abrirse durante el proceso de preparación.

El recipiente para helado debe pre-refrigerarse en el congelador durante un tiempo determinado antes de su uso.

El pack incluye sugerencias de recetas.

La heladera está diseñada en color blanco y plateado, no ocupa mucho espacio y tiene unas dimensiones compactas. Además, la longitud del cable para conectarla a la corriente es de 150 centímetros.

"Fácil de usar y eficaz"

En líneas generales, los clientes de Lidl valoran muy positivamente este producto: "Dispositivo ligero, fácil de usar, económico y eficaz".

"Compré una heladera hace dos años y la volví a comprar como regalo para mis amigos. Estoy muy contenta con la calidad y el precio. Hacer helado en verano es maravillosamente refrescante", señala otro usuario.

La heladera de Lidl, con número de referencia 100387524, está disponible a través de la página web del supermercado. El producto cuenta con un periodo de devolución gratuito de 30 días.