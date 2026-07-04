Fachada de Lidl

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Disponible en Lidl la heladera más práctica y barata del verano por solo 12,99 euros: "Fácil de usar y eficaz"

El aparato tiene capacidad para preparar hasta 1 litro de helado o sorbete

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Aunque un buen helado siempre apetece, los meses de más calor son la temporada estrella de este refrescante alimento.

El dermatólogo Eduardo Fonseca, uno de los especialistas más reconocidos en los campos de la Dermatología y la Venereología.

Como ir a una heladería no siempre es posible, otra alternativa es comprar el helado en el supermercado o, todavía mejor, prepararlo en casa.

La heladera más práctica y barata del mercado se vende en Lidl

Pensando en quienes prefieren elaborar sus propios postres, Lidl ha puesto a la venta una práctica heladera con la que es posible preparar helado casero de forma sencilla y sin apenas esfuerzo.

La cadena de supermercados alemana comercializa este producto bajo su marca Silvercrest por un precio muy asequible: 12,99 euros.

En concreto, se trata de una máquina diseñada para elaborar helados caseros de manera rápida y cómoda.

Heladera de Lidl. Ref: 100387524

Heladera de Lidl. Ref: 100387524 Lidl (Web)

La heladera tiene capacidad para preparar hasta 1 litro de helado o sorbete. Está compuesta por un batidor y una tapa (ambos aptos para lavavajillas), además de una unidad de motor desmontable con giro a derecha/izquierda.

Para añadir los ingredientes, incorpora una tapa que puede abrirse durante el proceso de preparación.

El recipiente para helado debe pre-refrigerarse en el congelador durante un tiempo determinado antes de su uso.

El pack incluye sugerencias de recetas.

La heladera está diseñada en color blanco y plateado, no ocupa mucho espacio y tiene unas dimensiones compactas. Además, la longitud del cable para conectarla a la corriente es de 150 centímetros.

"Fácil de usar y eficaz"

En líneas generales, los clientes de Lidl valoran muy positivamente este producto: "Dispositivo ligero, fácil de usar, económico y eficaz".

"Compré una heladera hace dos años y la volví a comprar como regalo para mis amigos. Estoy muy contenta con la calidad y el precio. Hacer helado en verano es maravillosamente refrescante", señala otro usuario.

La heladera de Lidl, con número de referencia 100387524, está disponible a través de la página web del supermercado. El producto cuenta con un periodo de devolución gratuito de 30 días.