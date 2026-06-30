A Coruña contará desde este viernes con actividades acuáticas y una cafetería en O Parrote

El edificio multiusos de O Parrote acogerá desde este viernes La Potera by Nacosta, con deportes acuáticos y cafetería Quincemil

La plataforma de baño de O Parrote incorporará desde este viernes 3 de julio un nuevo atractivo con la inauguración de La Potera by Nacosta, un espacio que unirá deporte, ocio y gastronomía frente al mar. El proyecto, impulsado por Nacosta Watersports, ofrecerá alquiler de tablas de paddle surf y kayaks, clases para todos los niveles, rutas guiadas y nuevas actividades como aqua yoga y aqua barre, además de una cafetería pensada para quienes quieran disfrutar de la jornada junto al agua.

Detrás de la iniciativa está Guillermo Goyanes, fundador de Nacosta Watersports, una escuela ubicada en la playa de Santa Cristina que desde hace más de doce años promueve los deportes acuáticos y forma tanto a aficionados como a deportistas de competición. "Lo que más nos interesaba era promocionar el deporte. Entendíamos que este espacio buscaba un proyecto deportivo que acercara el mar a la ciudad y por eso presentamos nuestra propuesta. Estamos muy ilusionados", explica Goyanes a Quincemil.

Clases, alquiler de material y rutas

La Potera ofrecerá tres servicios principales relacionados con el paddle surf y el kayak: alquiler de material, clases de iniciación y perfeccionamiento y rutas guiadas. Además, organizará actividades para grupos, empresas, cumpleaños y celebraciones.

La programación se completará con sesiones de aqua yoga y aqua barre, ampliando la oferta deportiva del espacio. "Queremos que cualquier persona pueda practicar estos deportes. Tenemos alumnos desde los seis años hasta adultos de más de setenta. Son actividades para todo el mundo", destaca Goyanes.

La intención es establecer clases todos los días, con distintos horarios, para facilitar que cualquier persona pueda reservar una sesión y descubrir estos deportes.

Una cafetería para disfrutar del día junto al mar

Además de la oferta deportiva, La Potera contará con una cafetería abierta todos los días, aproximadamente entre las 11:00 y las 23:00 horas.

La propuesta gastronómica estará pensada para quienes quieran pasar la jornada en O Parrote sin alejarse de la plataforma de baño. Habrá bebidas, helados y una selección de platos para llevar, entre ellos tortillas, ensaladillas, salpicón, callos o crema de calabaza con curry. "La idea es que la gente pueda pasar el día aquí, tomar el sol, practicar deporte y subir a por una bebida o unas tapas para seguir disfrutando del entorno", explica el responsable del proyecto.

El espacio también acogerá de forma puntual actuaciones musicales y pequeños eventos para dinamizar la zona durante el verano.

Inauguración con deporte en directo

La Potera abrirá oficialmente sus puertas este viernes a las 19:00 horas. La inauguración incluirá un entrenamiento de los deportistas de competición de Nacosta Watersports, especializados en paddle surf race, para acercar al público la vertiente más deportiva de esta disciplina.

Mientras los palistas entrenan frente a la plataforma de baño, un DJ pondrá la banda sonora a la inauguración. "Para nosotros supone muchísimo poder traer a la ciudad lo que llevamos doce años haciendo en Santa Cristina. Tener esta oportunidad y darle visibilidad a estos deportes es muy importante", concluye Guillermo Goyanes.

Este será el primer verano de actividad de la plataforma de baño de O Parrote, que abrió al público a finales del pasado año. Casi un mes después de que se iniciara la autorización de la explotación y dos semanas después del inicio de la temporada de baño en A Coruña, el edificio multiusos de O Parrote tendrá actividad, tal y como estaba previsto.