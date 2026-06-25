Zara se suma a la fiebre por el Dépor en A Coruña y lanza una colección de ropa para niños con el nuevo escudo

La unión entre dos de las marcas más reconocibles de A Coruña ya es una realidad. Zara acaba de lanzar una colección infantil junto al Deportivo, una línea que ya puede comprarse en internet, pero que solo está disponible en tres tiendas físicas en todo el mundo. Obviamente, todas ellas en la ciudad herculina.

La firma gallega, nacida en A Coruña y convertida en uno de los gigantes mundiales de la moda, se alía así con otro de los grandes emblemas coruñeses para crear una colección pensada para los más pequeños. Las prendas ya están disponibles en las tiendas y apartados de Zara Kids de la calle Compostela, Cuatro Caminos y Marineda City. También en el Zacaffé de Juana de Vega.

El lanzamiento no llega por sorpresa. Hace unos meses, este medio informaba de que Zara había iniciado un casting infantil para una colección relacionada con el club blanquiazul. Entonces apenas trascendieron detalles del proyecto, pero tres meses después aquella convocatoria ya tiene resultado: la primera colaboración entre la firma coruñesa y el equipo blanquiazul.

Porque el momento elegido no es casual. La colección ve la luz en pleno auge del sentimiento deportivista, después del regreso del equipo a la élite del fútbol español y coincidiendo con la recuperación de la denominación de Deportivo de A Coruña. De hecho, el nuevo emblema también está presente en las prendas.

Así lo muestran también en el vídeo promocional de la colaboración. "O orgullo dun escudo que latexa unindo xeracións. Un legado que medra cos máis pequenos e segue construíndo futuro. 𝐃𝐄́𝐏𝐎𝐑 𝐱 𝐙𝐀𝐑𝐀" muestran en una publicación en las redes oficiales de la firma.

En las imágenes se pueden ver a un niño y un abuelo como protagonistas, mostrando el sentimiento por el Dépor que pasa de generación en generación. También se puede ver la relación del club con la ciudad, pasando de la Torre de Hércules al estadio y del mar a las propias gradas.

La colección incluye camisetas, sudaderas, pantalones, bolsos, buckets y hasta una colonia. Con precios desde los 10,95 hasta 22,95. Las prendas siguen el estilo sencillo de Zara, con diseños lisos en los que el escudo predomina. También han incluido las siglas RCD en muchas de ellas, así como la imagen del estadio grabado en la espalda.

Impreso el nuevo escudo

Tan solo han pasado dos días desde que se hizo oficial el cambio de nombre del Real Club Deportivo de La Coruña a A Coruña, suprimiendo la "L". El club aprovechó la noche de San Juan para presentar el nuevo escudo, que presenta varios retoques de diseño. A la 1:20, en honor a los 120 años del equipo, lo mostraron ante miles de coruñeses justo en el epicentro de la fiesta, en los arcados de Riazor.

Hoy, 25 de junio, las prendas coruñesas muestran ese mismo emblema, con las respectivas modificaciones en su diseño. Con la nueva corona, el mástil de la banderoa, y como no, el nuevo escudo.

Un córner en la calle Compostela: vasos con el escudo en el Zacaffé y dulces blanquiazules

Desde primera hora de la mañana, coincidiendo con el primer día de rebajas, la colección del Deportivo ya estaba disponible en las tiendas físicas de la ciudad. Así, en la planta 3 de la calle Compostela, la que corresponde a Zara Kids, ya tenía un córner dedicado al Deportivo.

También en la zona del Zacaffé, en la planta baja, donde los cafés se servían también en vasos del Deportivo, con el escudo serigrafiado. Además puedes encontrar la colección de niños en el apartado de merchandising de la cafetería, que tiene entrada por Juana de Vega.

La colección del Dépor va más allá de la ropa y los complementos, y es que el Zacaffé también se tiñó de azul y blanco, con vasos con el escudo del Dépor y dulces "blanquiazules". Palmeras, chocolatitos o macarons. Hoy todo es blanquiazul en la cafetería de Zara en Calle Compostela.