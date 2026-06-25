La feria castrexa junto al mar ideal para visitar este fin de semana: más de 18 juegos para niños, artesanía y música

Durante los meses de verano, diferentes municipios de Galicia ofrecen una programación muy intensa y variada con la que reunir a vecinos y visitantes. Las ferias, medievales o no, son uno de los principales puntos de encuentro de la temporada estival gallega, y son muchas las localidades que organizan sus propias propuestas muy variadas para todos los públicos.

Un ejemplo de ello es la Feira Castrexa de Cedeira (A Coruña) este fin de semana. "A vila de Cedeira viaxará do 26 ao 28 de xuño aos tempos nos que fervía de actividade o castro de Sarridal", así confirma el concello a través de sus redes sociales la programación al completo que se vivirá este fin de semana con la segunda edición de este evento.

Tres días para disfrutar de la Feira Castrexa de Cedeira

Del viernes 26 al domingo 28 de junio, Cedeira volverá a viajar al pasado con la celebración de la segunda edición de la Feira Castrexa, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a trasladarse a la época en la que el castro Sarridal era un lugar lleno de vida.

Durante tres días, las calles y plazas del municipio se transformarán en un escenario con mucha historia, puestos de artesanía y diversión para todos los públicos.

Uno de los principales atractivos de la feria es el mercado de artesanos, situado en el Paseo da Mariña. En él se reúnen decenas de puestos en los que descubrir y comprar productos artesanales y diferentes viandas al lado del mar. Estarán abiertos de 18:00 a 23:30 horas el viernes y de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:30 horas el sábado y el domingo.

La programación arrancará oficialmente el viernes por la tarde con el pregón inaugural en la plaza de la Marieta. A partir de ese momento comenzarán a realizarse las diferentes actividades hasta el domingo, tanto en horario de mañana como de tarde.

Pasacalles con música, espectáculos teatrales y exhibiciones de malabares recorrerán las calles de la villa durante todo el fin de semana para animar el ambiente y contagiar a todos los vecinos del espíritu castrexo.

La plaza Pelirroja tendrá especial protagonismo, ya que en ella se instalará la Eira dos Nenxs y un campamento castrexo. Este espacio permitirá conocer de cerca cómo podía ser la vida cotidiana en aquella época gracias a la recreación de una palloza, la exposición de herramientas y vestuario y la representación de distintos oficios y tareas tradicionales.

La Eira dos Nenxs está pensada especialmente para los más pequeños. Más de 18 juegos tradicionales de madera, así como un rincón dedicado al teatro con diferentes materiales castrexos para que los niños y niñas se lo pasen en grande. El horario es el viernes de 18:00 a 22:00 horas, y sábado y domingo de 11:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.

El campamento castrexo estará disponible el sábado y domingo de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas. Aquí se podrá disfrutar de una exhibición de panoplia castrexa, otra exhibición de las herramientas y el vestuario de la época, talleres y luchas, y la recreación de la vida en un castro.

Con una programación perfecta para todos los públicos, Cedeira Castrexa es el plan perfecto para vivir un fin de semana diferente.