Santiago se prepara para el San Juan 2026 con hogueras y sardiñadas: todos los cortes de tráfico

Santiago de Compostela cuenta las horas para encender las cacharelas y disfrutar de las sardiñadas y churrascadas organizadas en varios puntos de la ciudad. Y es que el San Juan, la noche mágica, está a punto de llegar para espantar los malos espíritus y atraer la buena suerte.

La ciudad se iluminará con 507 hogueras privadas y 53 públicas (de las que 41 se celebrarán la próxima noche). Para ello, el concello ha facilitado el enganche de luz a 16 cacharelas y sardiñadas, así como el acceso a puntos de agua y sacos de arena, fundamentalmente en la zona histórica, para la protección del pavimento.

El ayuntamiento, por otro lado, reforzará los efectivos de Policía Local y Bomberos con el objetivo de atender posibles incidencias, aunque hace un llamamiento a la precaución, sobre todo ante las altas temperaturas que se esperan este martes: los termómetros podrían alcanzar los 37 grados.

Santiago, en todo caso, ha hecho públicas las instrucciones para garantizar la seguridad durante toda la jornada y ha recordado que está prohibido quemar pneumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites y cualquier sustancia que al arder desprenda humo tóxico, así como recipientes de líquidos inflamables o sprays.

Fiestas en todos los barrios

San Juan se puede celebrar de muchas formas pero no puede faltar la hoguera. Eso lo saben bien los vecinos de Santiago, que han organizado eventos en los barrios del municipio para poder disfrutarlo en familia o con amigos, con sardinas o sin ellas, pero siempre con el fuego en el centro.

En Vista Alegre, por ejemplo, este martes hay verbena con Unión y Fuerza y la Discomóvil Disketoca con JJ-Compota tras la sardiñada y justo antes del encendido de la hoguera, previsto para las 00:00 horas. La fiesta continúa mañana con sesión vermú, hinchables para los más pequeños y más fiesta con La Bomba (20:00 horas), entre otros planes.

Las cacharelas y las sardiñadas serán las protagonistas en As Fontiñas desde las 20:30 horas, mientras que en Conxo la gran sardiñada comenzará a las 21:00 horas en el Bar Toxo Toxiño. En San Pedro, tampoco faltará la hoguera, aunque muchos ya piensan en las fiestas del barrio, que comienzan este jueves 25 de junio.

Cortes de tráfico

La celebración del San Juan 2026 provocará varios cortes de tráfico, así como modificaciones en el transporte urbano. El Concello de Santiago, en todo caso, ha señalado que se permitirá el paso de vehículos de emergencia y de personas residentes en la zona.

Las afectaciones al tráfico rodado se producirán tanto hoy martes como mañana miércoles, y son las siguientes:

San Pedro . En la plaza do Cruceiro de San Pedro el corte comenzará esta tarde a las 18:00 horas. Los coches que quieran acceder a las calles Lagartos, das Chufas, do Campo do Forno y Campo de Santo Antonio deberán entrar por la Costa do Vedor y Corredoira das Fraguas. Desde las 19:00 horas, además, se cerrará al tráfico la intersección de la calle Porta do Camiño con San Pedro

. En la plaza do Cruceiro de San Pedro el corte comenzará esta tarde a las 18:00 horas. Los coches que quieran acceder a las calles Lagartos, das Chufas, do Campo do Forno y Campo de Santo Antonio deberán entrar por la Costa do Vedor y Corredoira das Fraguas. Desde las 19:00 horas, además, se cerrará al tráfico la intersección de la calle Porta do Camiño con San Pedro Algalia de Arriba y plaza San Miguel . Entre las 18:00 horas de este martes y hasta las 01:30 horas del 24 de junio estará cortado el tramo que va entre la Algalia de Arriba y la plaza de San Miguel. El acceso de las personas residentes se producirá por la entrada de la Porta da Pena y la salida por Atalaia

. Entre las 18:00 horas de este martes y hasta las 01:30 horas del 24 de junio estará cortado el tramo que va entre la Algalia de Arriba y la plaza de San Miguel. El acceso de las personas residentes se producirá por la entrada de la Porta da Pena y la salida por Atalaia Plaza da Universidade . Corte parcial del tráfico entre las 12:00 horas de este 23 de junio y las 03:30 horas del día 24. Se permitirá el paso a las personas residentes del Casco Histórico que tengan acceso por la calle del Cardeal Payá

. Corte parcial del tráfico entre las 12:00 horas de este 23 de junio y las 03:30 horas del día 24. Se permitirá el paso a las personas residentes del Casco Histórico que tengan acceso por la calle del Cardeal Payá Conxo . Las calles Campo de Conxo y Sánchez Freire cerrarán al tráfico desde las 20:00 horas de hoy hasta las 03:30 horas del 24 de junio

. Las calles Campo de Conxo y Sánchez Freire cerrarán al tráfico desde las 20:00 horas de hoy hasta las 03:30 horas del 24 de junio Calle Ponte de Sar . Estará cerrada desde el número 2 hasta el 31, en la intersección con la calle Diego Bernal, desde las 16:00 horas hasta las 03:30 horas de mañana.

. Estará cerrada desde el número 2 hasta el 31, en la intersección con la calle Diego Bernal, desde las 16:00 horas hasta las 03:30 horas de mañana. Calle Proxecto Vagalume . El corte de tráfico será efectivo entre las 17:00 horas hasta las 01:00 horas del día 24

. El corte de tráfico será efectivo entre las 17:00 horas hasta las 01:00 horas del día 24 Plaza Algalia de Abaixo . El acceso está restringido desde este martes hasta las 03:30 horas del 24 de junio

. El acceso está restringido desde este martes hasta las 03:30 horas del 24 de junio Calle Xosé Antonio Souto Paz . El corte comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta las 02:30 horas de mañana miércoles

. El corte comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta las 02:30 horas de mañana miércoles Plaza Celso Emilio Ferreiro . Desde hoy a las 17:00 horas hasta la próxima madrugada a las 02:00 horas

. Desde hoy a las 17:00 horas hasta la próxima madrugada a las 02:00 horas Volta do Castro. Estará cortada la calle Decoita desde las 20:00 horas

Modificaciones en el transporte urbano

El Concello de Santiago ha hecho públicos los cambios en el transporte urbano durante las próximas horas debido a la celebración de San Juan. Precisamente, este martes la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, explicó que se ha hecho una propuesta de empresa adjudicataria para el contrato del bus urbano.

La firma dispone de 10 días para entregar la documentación, por lo que si todo va bien la previsión es que la propuesta de nueva adjudicación vaya a la Xunta de Goberno Local en julio.

En todo caso, y respecto a San Juan, las modificaciones previstas son las siguientes:

Corte en las calles de Sar y Ponte de Sar, afectando a la línea 7

Desde las 16:00 del día 23 hasta las 4:00 horas del miércoles 24 se cerrará al tráfico la calle de Sar desde el nº 2 hasta la calle Puente de Sar, cruce con Diego Bernal

Los servicios de la línea 7 a partir de esa hora se desviarán por Diego Bernal, multiusos, Fontiñas y avenida de Lugo, retomando su itinerario en calle Curros Enríquez

Quedarán suprimidas las paradas: Sentido Aríns y Fornás: (462) Curros Enríquez, cruce Castrón Duero; (516) Sar de Afora nº 90; (194) Colegiata de Sar; (387) Puente de Sar nº 22; y sentido Valle Inclán: (388) Puente de Sar nº 41; (195) Colegiata de Sar; (515) Sar de Afora nº 18; (227) Curros Enríquez nº 25

Corte en Conxo, en las calles Sánchez Freire y Campo de Conxo, afectando a las líneas 5, C2 e C4

Línea 5 sentido Rocha: después de García Prieto, se desviarán por la avenida de Ferrol, SC- 20 hasta la rotonda de Volta do Castro, continuando el recorrido habitual por Poza Real de Abajo (Sta. Apolonia). Paradas suprimidas: (575) Sánchez Freire; (155) Campo de Conxo, psiquiátrico; (127) Benéfica de Conxo, Televés; (626) Torrente, cruce Travesa Benéfica; (628) Torrente nº 28

Línea 5 sentido Vite: realizará el recorrido habitual hasta la rotonda de Televés, donde harán un cambio de sentido volviendo por Torrente, rotonda de Volta do Castro, SC-20, e itinerario habitual por la avenida de Ferrol. Parada suprimida: (412) Campo de Conxo, psiquiátrico

Línea C2: después de García Prieto, se desviará por la avenida de Ferrol hasta la rotonda de Conxo y accederá al hospital Provincial. A la salida del hospital, tendrá que ir por la SC-20 hasta la rotonda de Volta do Castro, continuando por Torrente, Benéfica, cambio de sentido en la rotonda de Televés y retomando el itinerario habitual en calle de los Roláns. Paradas suprimidas: (575) Sánchez Freire; (155) Campo de Conxo, psiquiátrico

Línea C4: realizarán el recorrido habitual hasta la rotonda de Televés, donde hará el cambio de sentido volviendo por Torrente, rotonda de Volta do Castro, SC-20, e itinerario habitual por Ramón Baltar al hospital Provincial. Parada suprimida: (412) Campo de Conxo, psiquiátrico

Cortes en el barrio de San Pedro. A partir de las 19:00 horas se cerrará al tráfico la intersección de Porta do Camiño con la rúa San Pedro

En sentido norte de circulación, se desviarán las líneas 13 y C11:

Desde Virgen de la Cerca irán por San Roque, Pastoriza, avenida Rodríguez de Viguri y avenida de Lugo

La línea C11 retomará su itinerario habitual a Fontiñas en la avenida de Lugo, y la línea 13 terminará su recorrido en la parada (86) avenida de Lugo, cruce Quiroga Palacios, desde donde iniciará de nuevo el servicio. Paradas suprimidas línea C11: (397) Porta do Camiño; (511) calle San Pedro nº 58; (219) Cruceiro de San Pedro.

Paradas suprimidas línea 13: (397) Porta del Camiño; (497) San Pedro, iglesia; (498) Calzada de San Pedro, Don Bosco; (499) calle Belvís, convento; (111) avda. Teodomiro, Seminario Menor; (416) Quiroga Palacios nº 10; (417) Quiroga Palacios nº 54

En sentido sur de circulación, se desviarán las líneas 9, 13 e C5: