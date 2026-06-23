La romería de San Juan de Coto inaugura una nueva edición de A Nosa Verbena de Estrella Galicia

A Nosa Verbena, la iniciativa de Estrella Galicia para la recuperación de las verbenas tradicionales gallegas, pone en marcha su quinta edición con la celebración de la primera de las verbenas seleccionadas. Este martes 24 de junio, la Romería de San Juan do Coto, en Taboada, Paderne-Oza-Cesuras (A Coruña), da el pistoletazo de salida a un verano que promete llevar la fiesta y la tradición a los rincones más auténticos de Galicia.

La Romería de San Juan do Coto forma parte de las ocho celebraciones incorporadas este año a este proyecto, que desde 2022 trabaja para recuperar verbenas con un fuerte arraigo vecinal y un importante valor cultural para sus comunidades. La elección de esta localidad como primera parada del programa reafirma el compromiso de la cervecera gallega con las tradiciones populares y el patrimonio festivo del rural gallego.

Como novedad en esta edición, todas las verbenas incorporarán la participación de un grupo o banda local encargada de abrir cada jornada, reforzando la identidad propia de cada celebración y dando visibilidad al talento musical del territorio, con momentos destacados como la interpretación del himno de Ortiga en el arranque de la fiesta.

Una jornada completa de fiesta y tradición

El día arrancará con la sesión vermú a las 13:30 horas, de la mano del grupo Deluxe, de la localidad vecina de Miño, que se encargará de animar a los asistentes. Por la tarde, a las 19:30 horas, la Orquesta Galilea tomará el escenario para poner el broche de oro a una jornada de verbena completa, con la música y el baile que son señas de identidad de las fiestas gallegas.

La celebración de la Romería de San Juan do Coto supone mucho más que una fiesta. Es una oportunidad para reforzar los vínculos comunitarios y mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la localidad. Música, baile y convivencia vuelven a reunirse en una cita que recupera el espíritu de las verbenas de siempre. En este contexto, el proyecto A Nosa Verbena de Estrella Galicia continúa incorporando iniciativas que refuerzan la conexión con el territorio, la cultura y las tradiciones, así como la colaboración con artesanos locales, que se irán implantando en las próximas verbenas.

Asimismo, esta edición incorpora medidas de sostenibilidad orientadas a la reducción de residuos, con la instalación de puntos de reciclaje para facilitar su correcta separación durante las celebraciones, así como el uso de mobiliario realizado con materiales reciclados o de menor impacto ambiental en mostradores y estructuras.

Junto a ello, se activan también acciones de dinamización local, como la creación de camisetas personalizadas para cada verbena, destinadas al equipo organizador y a la recaudación de fondos para futuras ediciones, además de un dispositivo de comunicación itinerante con vehículo de megafonía para fomentar la asistencia, apoyo de cartelería y colaboración de personal local para reforzar la difusión de cada evento en su entorno.

Un programa para toda Galicia

A Nosa Verbena recorrerá en esta edición toda la geografía gallega, con paradas en localidades de las cuatro provincias. Las ocho verbenas seleccionadas en 2026 son: San Juan do Coto (A Coruña, 24 de junio), San Pedro de Lantaño (Pontevedra, 29 de junio), San Benito de Grou (Ourense, 11 de julio), Santa Marina de Pena Folenche (Ourense, 18 de julio), San Pedro de Fiz de Xuances (Lugo, 8 de agosto), San Roque de Gullade (Lugo, 22 de agosto), Nuestra Señora del Libramiento de Rubiós (Pontevedra, 12 de septiembre) y Os Remedios-San José da Carballeira (Ourense, 19 de septiembre).

La selección ha buscado representar la diversidad festiva de Galicia y apoyar a comunidades que trabajan cada año para mantener vivas unas celebraciones que forman parte esencial de su memoria colectiva.

Esta nueva edición de A Nosa Verbena es un paso más en el compromiso de Estrella Galicia con su territorio y su gente. El proyecto continúa creciendo junto a las comunidades participantes, consolidándose como una iniciativa de referencia en la recuperación del patrimonio festivo gallego y en la puesta en valor de las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Galicia.