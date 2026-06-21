El turismo sobre ruedas sigue creciendo en A Coruña: "La autocaravana es nuestra vía de escape"

Cada vez son más los viajeros que optan por recorrer España con la casa a cuestas. El turismo en autocaravana vive desde hace años un crecimiento constante y A Coruña no es ajena a esta tendencia. La ciudad cuenta actualmente con 82 plazas específicas para este tipo de vehículos distribuidas en diferentes puntos del municipio, una infraestructura pensada para dar respuesta a una forma de viajar que gana adeptos temporada tras temporada.

La libertad de movimiento, la posibilidad de improvisar rutas y el contacto directo con el entorno son algunas de las razones que explican el auge del llamado turismo itinerante. Mientras unos prefieren las vacaciones organizadas y los hoteles, otros apuestan por una alternativa que les permite decidir sobre la marcha dónde parar, cuánto tiempo quedarse y qué lugares descubrir.

Es el caso de Marco Prado, que viaja junto a su mujer y sus dos hijas. Esta es ya la tercera vez que visita A Coruña. La primera llegó antes incluso de comprar una autocaravana y se alojó con su pareja en un hotel de la ciudad. Ahora la experiencia es muy diferente. "Nos encantó A Coruña cuando vinimos por primera vez, pero descubrirla así es otra cosa. La autocaravana te da una libertad que no tienes de otra manera. Puedes decidir dónde dormir, cambiar los planes sobre la marcha y disfrutar del viaje sin prisas. Es nuestra vía de escape", explica.

La familia ha vuelo varias veces a la ciudad y asegura que uno de sus lugares favoritos es el entorno de O Portiño. "Hay unos atardeceres espectaculares. Nosotros somos de Cádiz y siempre recomendamos la ciudad a todo el mundo porque es preciosa", señala.

Cuatro espacios para autocaravanas en A Coruña

La red municipal de A Coruña dispone actualmente de cuatro espacios destinados a autocaravanas. Tres de ellos funcionan como áreas de servicio y permiten la pernocta, mientras que el cuarto está destinado exclusivamente al estacionamiento.

Las áreas de servicio se encuentran en San Pedro de Visma, con capacidad para 20 vehículos; en el parque Adolfo Suárez, con 40 plazas; y en Someso Sector 7, donde hay espacio para 11 autocaravanas. A ellas se suma una zona de aparcamiento en el Paseo Marítimo, también con 11 plazas, aunque en este caso sin posibilidad de pernocta.

Las tres áreas de servicio cuentan además con toma de agua y sistemas para la descarga de aguas residuales, elementos fundamentales para este tipo de vehículos durante sus desplazamientos.

Una forma diferente de viajar

Quienes viajan en autocaravana suelen coincidir en una idea: la libertad. Poder modificar una ruta sobre la marcha, prolongar una estancia en un lugar que ha sorprendido o cambiar de destino sin depender de reservas previas son algunas de las ventajas más valoradas.

Laura, María y Antonella conocen bien esa sensación. Se hicieron amigas hace más de una década en un camping de Tordesillas, cuando todavía viajaban con sus padres y dormían en tiendas de campaña. Con el paso de los años mantuvieron la amistad y decidieron reservar unos días cada año para recorrer juntas distintos puntos de España en autocaravana. Este junio su destino ha sido A Coruña.

"Nunca habíamos estado aquí y nos ha sorprendido muchísimo. Es una ciudad preciosa", asegura Antonella Riazo. Las tres amigas han recorrido distintos puntos del municipio durante su estancia y destacan especialmente la combinación de mar, naturaleza y vida urbana. Eso sí, reconocen que les gustaría que la zona de O Portiño permitiese también la pernocta. "Es una pena que solo sea de aparcamiento porque es un lugar espectacular”, comenta.

Para ellas, viajar en autocaravana va mucho más allá del transporte. "Recomendamos a todo el mundo que le dé una oportunidad. Es maravilloso despertarse cada día en un sitio diferente", añade.

Del entorno de la Torre a Visma y Someso

La distribución de estas áreas ha cambiado con el paso de los años. A Coruña eliminó las zonas para autocaravanas que existían en el entorno de la Torre de Hércules y del Aquarium Finisterrae, dos espacios muy utilizados por este tipo de viajeros.

Actualmente, la oferta se concentra en San Pedro de Visma, Someso y el parque Adolfo Suárez, además del estacionamiento habilitado en el Paseo Marítimo. La ciudad también recibe a viajeros que convierten la autocaravana en una forma de vida durante largas temporadas. Víctor Cruz lleva un mes recorriendo España mientras teletrabaja desde distintos puntos del país.

"Tengo la suerte de poder trabajar a distancia y ahora mismo no cambiaría esta vida por ninguna otra", explica. Su rutina depende del lugar en el que se encuentre. "Hay semanas en las que me quedo en el mismo sitio varios días y aprovecho los fines de semana para moverme. Otras veces hago trayectos más cortos y cambio de ubicación con más frecuencia", relata.

Además de la libertad de movimientos, destaca otro aspecto que considera fundamental. "Es una manera fantástica de conocer gente. Te encuentras a muchas personas que comparten la misma filosofía de vida y terminas haciendo amistades en lugares muy diferentes", afirma.