La feria medieval ideal para visitar desde el 26 de junio: artesanía, atracciones para niños y mucha magia

En verano se celebran varias ferias y mercados medievales en diferentes municipios de Galicia. Más allá de la conocida Feira Franca Medieval de Betanzos (A Coruña), la Festa da Istoria en Ribadavia (Ourense) o la Feira Franca de Pontevedra, otras localidades gallegas celebran estas festividades tan tradicionales.

Negreira (A Coruña) celebra la XIX Feira do Románico el próximo fin de semana "con un formato renovado y muchas novedades". Así lo avanzó el concello a través de sus redes sociales con la presentación del cartel de esta edición, que tendrá lugar entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio.

Tres días para celebrar A Feira do Románico de Negreira

El mes de junio se despedirá por todo lo alto en Negreira con la celebración de la XIX edición de la Feira do Románico, una de las citas más esperadas del calendario local.

Esta edición se celebrará a finales de junio, en lugar de septiembre, como venía ocurriendo en los últimos años. Durante tres días, las calles de la villa se transformarán en un auténtico escenario medieval lleno de puestos de artesanía, música, espectáculos, animación y actividades para toda la familia.

La ambientación musical correrá a cargo de Turdión e Grimorium, que recorrerán las calles de Negreira llenándolas de sonidos y melodías propias de la época. Además, los más pequeños contarán con un rincón infantil situado junto a la Praza do Cotón, al lado del Pazo do Cotón, donde podrán disfrutar de atracciones como un carrusel, una noria y muchas más sorpresas pensadas para que vivan al máximo la experiencia medieval.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 26 a las 12:00 horas con un gran desfile en el que participarán todas las compañías y grupos de animación. Música, color y espectáculo se unirán en un recorrido que contará con la presencia del impresionante dragón que, un año más, regresa para sorprender tanto a vecinos como a visitantes.

La jornada del viernes también contará con el tradicional desfile de fachos a las 22:30 horas en honor a Afonso Eanes de Cotón. La comitiva partirá desde la rúa do Carmen, frente al Concello, y recorrerá las calles hasta llegar al Campo da Feira. Al finalizar, el público podrá disfrutar de INANNA, un espectacular montaje que combina acrobacias aéreas, fuego, luz y música.

El sábado y el domingo estarán marcados por la cetrería. La feria contará con la presencia de Falcóns de Galicia, que instalará un espacio donde se podrá conocer de cerca a impresionantes aves rapaces y descubrir los secretos de este arte milenario. Además, cada día se celebrarán exhibiciones de vuelo, a las 13:00 y a las 19:00 horas.

El sábado por la noche se podrá disfrutar de Sumbumbra, el pasacalles de Troula Animación que dará comienzo a las 22:30 horas. Fuego, percusión, fantasía y sorprendentes personajes llenarán las calles de magia en una de las actividades más llamativas de la edición.

Con una programación repleta de propuestas para todos los públicos, la XIX Feira do Románico promete convertir a Negreira en el corazón de la Edad Media y ofrecer un magnífico fin de semana a vecinos y visitantes.