El Orgullo volverá a tomar las calles de A Coruña el 28 de junio: este será el recorrido de la manifestación

La asociación ALAS A Coruña ha convocado a la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo LGTBI+ que se celebrará el próximo 28 de junio en la ciudad. La marcha arrancará a las 19:30 horas desde la plaza de Ourense y finalizará en la plaza de María Pita, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto.

La movilización se desarrollará bajo el lema "Ás rúas con Orgullo! Disidencia e resistencia", compartido con las entidades que integran la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), y con el que se pretende reivindicar la ocupación del espacio público desde la diversidad, la visibilidad y la defensa de los derechos del colectivo.

La entidad anima a participar no solo a las personas LGTBI+, sino también a colectivos, asociaciones e instituciones comprometidas con los derechos humanos, con el objetivo de convertir la jornada en una muestra de apoyo a la igualdad y a la diversidad.

"El Orgullo sigue siendo una herramienta imprescindible para visibilizar la diversidad y reivindicar nuestros derechos. Salimos a las calles para celebrar los avances conseguidos, pero también para recordar que aún queda camino por recorrer. Frente a quienes cuestionan nuestras vidas y nuestros derechos, respondemos con más comunidad, más visibilidad y más Orgullo", señala la presidenta de ALAS A Coruña, Sara Crespo.

Una reivindicación frente a los discursos de odio

Desde la asociación subrayan que el Orgullo es una celebración, pero también una jornada de reivindicación y de compromiso con una sociedad más inclusiva.

En este sentido, destacan la necesidad de seguir defendiendo los derechos del colectivo frente a los discursos de odio, los intentos de retroceso y las situaciones de discriminación que todavía persisten.