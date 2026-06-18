¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? The Revelators, Solpores de Canido y más

Los vecinos y visitantes de Ferrol no tendrán ni un segundo para aburrirse durante este fin de semana, pues podrán disfrutar de un interesante programa de actividades que incluye música en directo, al aire libre y teatro gratuito.

Empezaremos el sábado 20 con el primer concierto de The Revelators sobre escenarios ferrolanos y, acto seguido, los seguirán una nueva cita al aire libre de los Solpores de Canido, que en esta ocasión estarán protagonizados por dos grupos y un DJ: As Ánimas, Nebra y DJ Amiga. Finalmente, cerraremos el fin de semana con dos obras de teatro: O Almanaque Musical y Los hombres no mienten.

Concierto de The Revelators

Cartel del grupo de The Revelators

El sábado 20 a las 23:45 horas en la Sala La Room ferrolana se podrá disfrutar de un concierto inédito de The Revelators, quienes estarán por primera vez en la ciudad para presentar en directo los temas de su nuevo trabajo Spectacular.

¿Estás listo para disfrutar de una noche completa del mejor sonido de fusión entre el garage rock, la actitud canalla y descarada del punk y la locura de la psicodelia? ¡No te lo pienses más y consigue ya las entradas para disfrutar en vivo de The Revelators!

Solpores de Canido

Cartel de la primera jornada de los Solpores de Canido 2026

El sábado 20 a partir de las 20:00 horas en el Centro Cívico de Canido se podrá disfrutar de uno de los primeros conciertos del nuevo ciclo de 2026 de los Solpores de Canido.

Esta jornada de música en vivo estará protagonizada por As Ánimas (20:00 horas), el proyecto musical que se mueve entre la melancolía del shoegaze y la sutileza del dream pop; Nebra (21:00 horas), el trío musical lucense que fusiona tradición con sonidos electrónicos contemporáneos; y DJ Amiga para cerrar la jornada por todo lo alto a las 22:00 horas.

Obras de teatro del fin de semana

Cartel de la obra de teatro 'Los hombres no mienten'

El Centro Cívico de Caranza presenta durante este fin de semana una serie de obras teatrales de acceso gratuito que podrán disfrutar adultos y jóvenes.