O Son Do Camiño, Holi Gaiás y más planes: qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

O Son do Camiño, Carrera Holi Gaiás y más planes que hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela acoge este fin de semana la edición más ambiciosa de O Son Do Camiño. El festival no será el único evento que llenará la ciudad de música, pues a lo largo de estos días también podremos disfrutar de citas musicales gratuitas y al aire libre como el Solsticio Musical o la 7.ª edición del Festival Acento.

Paralelamente, también se celebrará la primera edición del Festival Latino Hecho con el Alma, un evento multicultural que cuenta con la participación de Perú, México, Venezuela y Colombia. También podremos disfrutar de un evento deportivo: la Carrera Holi Gaiás, que llenará de color el Monte de Gaiás.

O Son do Camiño 2026

Katy Perry actuará en O Son Do Camiño.

O Son Do Camiño, el festival más grande de toda Galicia -y uno de los más destacados de España- tendrá lugar el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 en el Monte do Gozo. Tres jornadas completas donde la música es la protagonista y vendrá de la mano de algunos de los artistas y grupos más reconocidos del mundo.

En esta edición histórica, O Son Do Camiño presenta como cabezas de cartel a Katy Perry y Linkin Park, quienes actuarán el jueves 18 y viernes 19 respectivamente.

Pero el cartel de este festival va mucho más allá de esto, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de un amplísimo repertorio de artistas repartidos en tres escenarios diferentes. Y no, la música en O Monte do Gozo no se detendrá ni por un segundo.

La programación completa y horarios de O Son Do Camiño son los siguientes. ¡Apúntalos para no perderte a tus artistas favoritos!

Jueves, 18 de junio

Escenario Xacobeo

17:30 a 18:20 horas - The Molotovs

19:20 a 20:20 horas - Leire Martínez

21:40 a 23:10 horas- Dani Martín

01:00 a 02:30 horas - Michenlo

Escenario Estrella Galicia

16:55 a 17:30 horas - Habló Pablo

18:20 a 19:20 horas - Barry B

20:20 a 21:20 horas - Carlos Ares

23:30 a 01:00 horas - Katy Perry

Escenario Son Electro Repsol

19:00 a 20:30 horas - Aida Blanco

20:30 a 22:00 horas - Supergloss

22:00 a 23:30 horas - Barbara Lago

23:30 a 01:00 horas - MCR-T

01:00 a 02:30 horas - DJ Gigola

02:30 - 04:00 horas - Héctor Oaks

Viernes, 19 de junio

Escenario Xacobeo

17:25 a 18:10 horas - D. Valentino

19:00 a 20:00 horas - Niña Polaca

21:10 a 22:40 horas - Biffy Clyro

01:05 a 02:20 horas - The Bloody Beetroots DJ Set

Escenario Estrella Galicia

16:45 a 17:25 horas - Corella

18:10 a 19:00 horas - Hoobastank

20:00 a 21:00 horas - S exy Zebras

23:00 a 01:00 horas - Linkin Park

Escenario Son Electro Repsol

19:30 a 21:00 horas - Caste

21:00 a 22:30 horas - Viviana Casanova

22:30 a 23:30 horas - Hoonine

23:30 a 01:00 horas - Honeyluv

01:00 a 02:30 horas - Jimi Jules

02:30 a 04:00 horas - Carlita

Sábado, 20 de junio

Escenario Xacobeo

16:35 a 17:15 horas - Sarria

18:00 a 18:50 horas - Carlangas

20:00 a 21:00 horas - MVRK

22:20 a 23:20 horas - Guitarricadelafuente

00:55 a 02:25 horas - Afrojack

Escenario Estrella Galicia

17:15 a 18:00 horas - Ortiga

18:50 a 19:50 horas - Dorian

21:10 a 22:10 horas - Sen Senra

23:30 a 00:45 horas - Lola Índigo

02:25 a 03:45 horas - DJ Snake

Escenario Son Electro Repsol

19:00 a 20:30 horas - Tout Sanders

20:30 a 22:00 horas - Bego Martin

22:00 a 23:30 horas - Perel

23:30 a 01:00 horas - Li Lu

01:00 a 04:00 horas - Patrick Mason House Set B2B HAAi

Exposición Conxo, un concello de seu

Cartel de la exposición 'Conxo, un concello de seu'

El pasado martes 16 se inauguró de manera oficial la exposición Conxo, un concello de seu en el Centro Sociocultural de Conxo. Se podrá disfrutar hasta el 30 de septiembre.

La exposición hace un minucioso recorrido por lo que fue el concello de Conxo a través de diferentes fotografías relacionadas con el antiguo municipio. A través de ellas conoceremos sus tradiciones y su evolución en cuanto a los servicios y modernización de las diferentes parroquias.

Concierto de la Banda Municipal de Santiago de Compostela

La Banda Municipal de Santiago de Compostela interpretará este fin de semana 'Rock Symphonie'

El día de hoy, jueves 18, a las 20:00 horas vamos calentando los motores para el fin de semana con un concierto gratuito de la Banda Municipal de Santiago de Compostela en la Praza das Praterías de Santiago.

Esta sesión musical consistirá en una interpretación de canciones de rock desde una perspectiva sinfónica. Será un viaje casi cronológico desde los mayores éxitos de los 60 hasta principios del siglo XXI.

¿Eres fan del rock clásico? ¡Entonces apúntate a esta actividad gratuita y al aire libre!

Festival Latino Hecho con el Alma

Cartel del Festival Latino 'Hecho con el Alma'

El viernes 19 y el sábado 20 el Centro Comercial Área Central se llenará de música, danza, gastronomía y tradición con la celebración del Festival Latino Hecho con el Alma, un gran evento multicultural en el que todo el público podrá descubrir la riqueza multicultural de diferentes países latinoamericanos como Perú, México, Argentina, Venezuela o Colombia.

Entre las actividades más destacadas de estas dos jornadas se encuentra el show cooking del restaurante Atahualpa, la exposición de artesanía y bisutería, masterclasses de baile latino, talleres infantiles y sesiones musicales de la mano de Inka Flow, Sueños de México y Alejandro Nuricumbo.

VIII Carreira Holi Gaiás

La carrera más destacada del mes tendrá lugar en la Cidade da Culttura de Gaiás

El sábado 20 se podrá disfrutar de la 8.ª edición de la carrera lúdico-deportiva Carreira Holi Gaiás en la Cidade da Cultura, un evento en el que mientras los participantes irán siendo pintados de cabeza a los pies con los polvos certificados Holi Gulal.

Habrá dos pruebas diferentes: junior o Peque Holi, quienes iniciarán a las 11:30 horas y deberán completar un recorrido total de 700 metros; e infantil-adultos, quienes saldrán a las 12:00 horas y tendrán un recorrido correspondiente de 5 kilómetros.

También habrá animación musical y sesiones de zumba tanto antes como después de la prueba.

Gala Solidaria Mandala

Gala Solidaria de la Escuela de Danza Mandala

El sábado 20 a las 19:00 horas en el Auditorio Abanca se podrá disfrutar de la Gala Solidaria de la Escuela de Danza Mandala por tan solo 10 euros. Todo el dinero recaudado irá destinado a la Asociación Abeiro por la Protección Animal.

Solsticio Musical

Cartel de la edición de 2026 del Solsticio Musical

El domingo 21 desde las 16:30 horas se podrá disfrutar del Solsticio Musical en el Jardín del Teatro del Monte Gaiás, un evento que le da la bienvenida a la estación del verano con una gran sesión musical protagonizada por diferentes bandas de referencias de la música tradicional gallega.

La jornada dará inicio a las 16:30 horas con el taller de baile de Serxio Cobos Agarrad@s e non só. A las 19:00 horas empezaremos con las actuaciones musicales, dando inicio con el concierto de Lagharteiras, a quienes les seguirá Radio Cos a las 20:30 horas, protagonizando uno de sus últimos conciertos antes de despedirse de los escenarios.

VII Festival Acento

7.ª edición del Festival Acento

El domingo 21 desde las 12:30 horas en la terraza de la sede SGAE de la capital compostelana se podrá disfrutar de la 7.ª edición del Festival Acento, un evento musical gratuito que celebra por todo lo alto el Día Internacional de la Música.

Será una sesión vermú con la participación de Dani Cornes, Javi Chapel y Sila Lua.