Ya es oficial: un municipio del interior de Galicia abrirá el 1 de julio su piscina municipal de 239 m2 con hamacas

A falta de playa, la piscina se convierte en la gran alternativa para combatir las altas temperaturas. En el interior de Galicia existen numerosas opciones, entre ellas el complejo acuático del Monte do Gozo.

Santiago de Compostela cuenta con una de las piscinas municipales más singulares de Galicia, no solo por su diseño, sino también por su privilegiada ubicación en pleno Monte do Gozo. Desde sus instalaciones se disfruta de unas vistas únicas de la Catedral compostelana, en un entorno que cada verano acoge además numerosos conciertos.

Tres piscinas para adultos, una infantil y un pediluvio

Piscina municipal del Monte do Gozo, en Santiago de Compostela La Casa de la Arquitectura

Con la llegada de las altas temperaturas, los vecinos de la capital gallega buscan espacios donde refrescarse. En este sentido, las piscinas del Monte do Gozo se presentan así como una alternativa perfecta para disfrutar del verano sin necesidad de salir de la ciudad.

El complejo acuático está compuesto por un total de tres piscinas para adultos de 239 metros cuadrados (m2), una piscina infantil y un pediluvio comunicado mediante plataformas de piedra sobre el agua de la laguna del Monte do Gozo.

Las instalaciones cuentan con zonas verdes de casi 5.000 metros cuadrados, equipadas con hamacas, parasoles y espacios destinados al descanso de los usuarios. El recinto dispone, además, de servicio de socorrismo y otras comodidades como vestuarios y aseos.

Asimismo, el complejo está diseñado sin barreras arquitectónicas, favoreciendo la accesibilidad para todas las personas. Un apunte curioso: esta intervención fue finalista en los Premios Lledó y en los FAD de Arquitectura.

Horarios

Las piscinas del Monte do Gozo abrirán toda la temporada estival: del 1 de julio al 14 de septiembre de 2026. Este recinto permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 11:30 a 20:30 horas, para que todo el mundo pueda disfrutar de un refrescante baño en verano.

Las entradas para adultos costarán 3 euros, mientras que los menores de entre 6 y 16 años abonarán 1,5 euros, y los niños de hasta cinco años podrán acceder al recinto de forma totalmente gratuita.

"Excelente lugar para descansar y desconectar en un entorno diferente. Las piscinas con forma hexagonal son súper originales", dice Raki en una reseña en Google, a lo que Irene agrega: "Lugar estupendo y económico para pasar una jornada con los niños en la piscina".