Es oficial: este parque acuático español reabrirá el 20 de junio con toboganes, piscinas y entradas desde 3 euros

La temporada estival 2026 arrancará de forma oficial el domingo 21 de junio. Un día antes, el sábado 20, el Parque Acuático de Corvera, en Corvera (Asturias), abrirá sus puertas para dar así una bienvenida anticipada al verano.

Por su cercanía con la frontera gallega, a poco más de una hora en coche, el Parque Acuático de Corvera se presenta como una de las mejores opciones de ocio, tanto para pequeños como para mayores, de este verano 2026.

Piscinas y emocionantes toboganes

Toboganes y zona de césped Ayuntamiento de Corvera

A estas alturas de junio, eran muchas las personas que se preguntaban cuándo volvería a abrir sus puertas el Parque Acuático de Corvera. Pues bien, la espera ha finalizado: el Ayuntamiento ha anunciado que la reapertura tendrá lugar el próximo 20 de junio.

El complejo acuático asturiano, situado en el municipio de Corvera, ya tiene todo listo para abrir sus puertas este fin de semana. Sus instalaciones renovadas y sus precios asequibles lo convierten en un destino especialmente atractivo para disfrutar en familia o con amigos.

En este sentido, el Parque Acuático de Corvera dispone de piscinas y toboganes, con recorridos de distintas alturas, abiertos y cerrados, que combinan giros, curvas y emocionantes descensos. Además, cuenta con una amplia zona de descanso equipada con césped, tumbonas y sombrillas, ideal para relajarse entre baño y baño.

"Un pequeño parque acuático, pero que deja grandes recuerdos", afirma Álvaro. Por su parte, Conchi agrega que el complejo está "cuidado al detalle". "Todo estaba muy limpio y el personal de salvamento estaba siempre pendiente, sobre todo de los niños".

Aforo limitado a 650 personas y entradas desde 3 euros

El aforo diario del Parque Acuático de Corvera estará limitado a 650 personas. Las entradas para adultos costarán 5 euros de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y festivos el precio ascenderá a 5,50 euros.

Por su parte, los niños de hasta 12 años abonarán 3 euros entre semana y 3,50 euros los fines de semana y festivos. Los jóvenes de entre 13 y 24 años, así como las personas mayores de 65 años, disfrutarán de una tarifa reducida de 4 euros de lunes a viernes y de 4,50 euros los fines de semana y festivos.

Además, el Ayuntamiento aplicará una bonificación del 15% para aquellos colectivos con diversidad funcional o diferentes capacidades, así como para familias numerosas según establezca la Ley.

El complejo acuático contará con un total de 250 entradas para la venta online del día, 200 entradas para la venta anticipada (3 días de antelación) y otras 200 entradas para la venta en taquilla. "A estas se les sumarán las que no se hayan vendido online anticipadamente y las que se vayan liberando", informan fuentes municipales.

Horarios y cómo llegar

El Parque Acuático de Corvera abrirá todo el verano: del 20 de junio al 31 de agosto. El acceso a la instalación se podrá efectuar entre las 11:30 y las 20:15 horas, aunque la zona de piscina y toboganes tendrá un horario específico, permaneciendo abierta de 12:00 a 20:00 horas.

No está permitido el acceso de mascotas a las instalaciones deportivas, "salvo que dicha presencia venga motivada por el desarrollo propio de la actividad, o en situaciones determinadas debidamente autorizadas y justificadas (perros guía)".

El Parque Acuático de Corvera se encuentra en el concejo asturiano de Corvera, en una ubicación estratégica entre Gijón y Oviedo. Desde Galicia, el acceso más cómodo es a través de la Autovía del Cantábrico (A-8), recorriendo la costa hasta llegar al destino.

Para quienes viajen desde Ribadeo (Lugo), el trayecto tiene una duración aproximada de una hora y quince minutos.