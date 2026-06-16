Estrella Galicia lanza una edición especial para celebrar la noche de San Juan

Estrella Galicia se suma a la cuenta atrás para San Juan con el lanzamiento de una edición especial dedicada a una de las celebraciones más emblemáticas del calendario popular. La iniciativa busca poner en valor una fiesta estrechamente vinculada al encuentro, la gastronomía y la vida en la calle, especialmente arraigada en Galicia y en otros territorios de España.

La nueva edición estará disponible exclusivamente en establecimientos de hostelería de Galicia y de otras comunidades autónomas donde la tradición de San Juan mantiene una importante presencia cultural y social.

Con este lanzamiento, la compañía gallega quiere rendir homenaje a una celebración que cada año reúne a miles de personas en torno a las hogueras, las reuniones al aire libre y las tradiciones gastronómicas propias de estas fechas.

"San Juan es una de esas celebraciones que forman parte del imaginario colectivo y que se viven de una manera muy especial en muchos territorios. Con esta edición queremos rendir homenaje a una tradición que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de una mesa", señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.

La acción forma parte de la estrategia de la cervecera de desarrollar ediciones especiales ligadas a festividades y tradiciones locales, poniendo el foco en la identidad de cada territorio y en sus costumbres de consumo.

De este modo, Estrella Galicia vuelve a vincular su imagen a una de las noches más esperadas del año, una celebración que marca simbólicamente el inicio del verano y que tiene en ciudades como A Coruña uno de sus principales referentes.