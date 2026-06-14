Adrián, el gallego detrás del éxito de Salseología: "Todo el mundo hace lo que sea por dinero"

Adrián Pérez desvela todo lo que hay detrás de los influencers... pero no se ve. Este joven gallego de 31 años es la voz de Salseología, un popular perfil de Instagram que desvela a través de sus stories los entresijos del mundo influencer con crítica y en clave de humor.

Salseología nació como un proyecto de cuatro amigos de la universidad que estudiaban Filología y quisieron poner un poco de "salseo" a su facultad. "Nació una cuenta para reírnos un poco de lo que pasaba en la facultad y para ayudar a la gente, pero poco a poco fue cambiando", explica Adrián Pérez, el más apasionado con esta iniciativa que actualmente lleva él solo adelante, aunque mantiene una gran amistad con los otros fundadores.

Y es que este apasionado de las redes sociales ha conseguido llegar a miles de personas a través de su forma de comunicar, con la que busca que sus seguidores pasen un buen rato y conozcan los entresijos (y también las mentiras) que se esconden detrás de perfiles con hasta millones de followers.

El perfil, creado poco antes de la pandemia, fue creciendo pero su popularidad explotó cuando el joven contactó con Podimo: "Les comenté que no tenían nada como esto y me ofrecieron 3,5 euros. Les dije que para adelante". Un paso al que siguió, ya en 2023, la publicación de un libro al que se sumará en los próximos meses un programa con la Televisión de Galicia.

Pequeños grandes pasos para vivir de lo que lo apasiona y para dirigirse hacia dónde quiere ir. "El futuro siempre es incierto para todos, sobre todo en estos medios. ¿Qué hay más incierto que la televisión, las redes y lo digital?", se pregunta Adrián Pérez, que sin embargo mira con ilusión cada nuevo reto que se le presenta.

Contenido fresco y actual

Adrián Pérez reconoce que no tiene una rutina para crear, aunque desde hace unos tres años sube mínimo un vídeo al día a las stories de Instagram. La actualidad marca el pulso de su contenido, por lo que hay días más productivos que otros, aunque Salseología siempre tiene algo que contar.

"A veces simplemente es una tontería como hablar de las sandalias de dedo porque se las está poniendo todo el mundo. Otras te puedes pasar tres horas haciendo una búsqueda y de repente aparece una imagen de Paz Padilla y Ana Brito y consigues 1.000 likes. No tengo un horario, lo único que hago es no publicar a partir de las 23:00 horas. Ese contenido lo guardo para el día siguiente", explica Adrián Pérez.

El joven aprovecha los momentos en los que más se comparten o ven sus contenidos para alimentar su perfil, aunque reconoce que hay temas, como la visita del Papa León XIV, que no toca. En todo caso, y aunque al principio sí que creaba contenido para subir como post, ahora vuelca todo en formato historia.

"Uno de los crecimientos más importantes para mí fue comenzar a subir al menos una historia al día, y mantengo esa racha desde hace tres años. Las previsualizaciones en mis stories son desproporcionadas: tengo 145.000 seguidores y cada una las ven unas 100.000 personas" Adrián Pérez, Salseología

"Pertenezco a una generación que ya no sube tanto post, al salir de una entrevista una chica me dijo que solo seguía a la gente por sus historias. De hecho, uno de los crecimientos más importantes para mí fue comenzar a subir al menos una historia al día, y mantengo esa racha desde hace tres años. Las previsualizaciones en mis stories son desproporcionadas: tengo 145.000 seguidores y cada una las ven unas 100.000 personas", explica el creador de contenido.

Salseología puede sumar, en un día en el que suba una decena de stories, más de un millón de visualizaciones, muchas de ellas de personas que no lo siguen. Esto tiene como lado negativo que los post ya no funcionan tan bien como antes, lo que puede llegar a condicionar los acuerdos de publicidad que firme en este sentido, pero en todo caso el joven está satisfecho con lo bien que le va con su perfil.

La caducidad de las stories, además, juega a favor de Salseología. "Es instantáneo, tiene la gracia de que se borra y hay que estar pendientes. Antes, con los post, había cierta dicotomía: mis amigas me decían que eran más formales, mientras que las stories eran graciosas, más frescas y rápidas", cuenta el creador del popular perfil.

El lado oculto de los influencers

"Lo que más me gusta es que la gente se ría con lo que hago, soy una persona que va a ser siempre el payaso de todos los grupos sociales. I live for the applause, que diría Lady Gaga", explica Adrián Pérez, que señala que la hipocresía es frecuente en el mundo influencer.

"Todo el mundo hace lo que sea por dinero. Pueden decir 'esto no lo haría nunca' y a los dos días estar haciéndolo. O decir que alguien es mala persona y si hay una campaña, sacarse la foto con ella. Esa hipocresía es divertidísima. Y nos pasa a todos, escupimos para arriba, pero lo que me gusta es desmantelar a los que creen que la gente es tonta", relata el joven detrás de Salseología.

Adrián Pérez ejemplifica esto con algunas "mamá influencer", que hablan de sí mismas como madres que no se separan de sus niños pero en realidad no pasan tiempo con ellos ni se encargan de cuidarlos: "Puedes ir a grabar un podcast a los dos días de parir, pero no des la sensación de que no te despegas de tus hijos cuando tienes contratadas a dos personas que los cuidan".

"Sigo a todo el mundo pero no soy seguidor personal de nadie" Adrián Pérez, Salseología

Las críticas que realiza a los influencers no han supuesto para el joven ningún problema si se tiene en cuenta "todo lo que sale de mi boca", aunque reconoce que ha recibido alguna petición, sobre todo de marcas, para que retire algún contenido que ha publicado. "No se me conoce tanto y muchas veces no intereso. Pensarán 'está ese tonto haciendo sus tonterías'", indica Pérez, que señala que los futbolistas son los que más quejas hacen.

El joven, sin embargo, hace autocrítica y está de acuerdo en que en algunas ocasiones puede haber compartido contenido demasiado duro, hecho "en el fragor de la batalla". Son, en todo caso, temas "banales" y no aquellos más serios que requieren un tacto especial. Nadie está libre de los comentarios de Salseología, que considera que "si es muy interesante o tiene mucha chicha, hay que sacarlo": "No hay nadie que no toque, sería hipócrita si fuese así".

"Sigo a todo el mundo pero no soy seguidor personal de nadie", confiesa Adrián Pérez, que seguía gente por la calidad de sus imágenes, pero no por el interés que tenía en su vida. A Rocío Osorio, por ejemplo, la conoció a raíz del comentario de una amiga que le dijo que estaba embarazada. "Yo era del mundo de Youtube", explica, en referencia al cambio que hizo en redes sociales.

El joven, de hecho, creó su perfil de Instagram muy temprano, influenciado por la cultura de Estados Unidos, donde los creadores de contenido publican más allá de lo exitosos que puedan ser. "Aquí llegas al millón y ya te puedes lavar las manos, porque en España se viven bien. Esa influencer que no hace nada, me incluyo en el saco porque somos todos iguales, me aburre", cuenta Pérez.

El responsable de Salseología reconoce, por otro lado, que es "raro" conocer en persona a gente de la que ya sabe prácticamente todo debido a que comparte su vida en redes sociales, donde también enseña su casa. Él, frente a esto, intenta mantener un perfil discreto y hasta hace poco, ni siquiera había desvelado su nombre ni su cara. "Y encontrar mi perfil personal de Instagram es casi imposible", bromea.

Una vocación

Adrián Pérez reconoce que no es sencillo vivir de Salseología, aunque ha conseguido un equilibrio que le permite seguir adelante con su perfil mientras lo compagina con otros proyectos como el libro o el programa de televisión, así como con acuerdos publicitarios. "Tengo que apostar por esto, no me veo en un trabajo de 9 a 17:00", reconoce el joven.

"Podría aceptar campañas que me den de comer pero que significarían dejar de ser fiel a mí mismo. Pero prefiero aguantar, sabiendo que va a llegar algo que me va a gustar. Estoy en una posición en la que puedo rechazar cosas" Adrián Pérez, Salseología

"Podría aceptar campañas que me den de comer pero que significarían dejar de ser fiel a mí mismo. Pero prefiero aguantar, sabiendo que va a llegar algo que me va a gustar. Estoy en una posición en la que puedo rechazar cosas", indica Adrián Pérez, que señala que la época más complicada para compartir contenido es el verano, cuando la gente está más centrada en sus vacaciones.

Poco después de publicar su libro Todo lo que hay detrás cerró un acuerdo con una agencia, a la que advirtió que haría publicidad para poder llegar a proyectos, y no al revés. "Alguna gente de redes dice 'mi trabajo es hacer publi', pero no, tu trabajo es entretener a la gente. Aunque a veces hay que pasar por el aro si queremos seguir siendo fieles a lo que pensamos y avanzar, y no está mal hacer publicidad de vez en cuando", señala.

Todo esto le ha permitido llegar al estreno de un nuevo programa de citas de la TVG. Esta producción audiovisual que podrá disfrutarse próximamente en Agalega se presenta como una propuesta "diferente" y divertida. "Es mi primer programa, a ver si me dan otro", bromea el joven, ilusionado con esta nueva etapa de su vida.