Así será el mes del Orgullo en Santiago de Compostela: teatro, una ruta histórica y la gala final

Santiago de Compostela ya tiene actividades para el mes del Orgullo. Bajo el lema Contra o odio: rede, cultura e orgullo, el ayuntamiento busca con esta iniciativa avanzar frente al incremento de la LGTBIfobia, reflexionar sobre el derecho a sentir y a amar libremente y celebrar la diversidad.

Así lo han dado a conocer este viernes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la directora del Centro Integral de atención á Muller (CIM), Rita Barreiro. La regidora, además, destacó la importancia de celebrar la dignidad y reclamar los derechos de forma festiva, no solo resistiendo sino también avanzando frente a la discriminación y la violencia.

La campaña municipal por el mes del Orgullo ya circula en autobuses urbanos de la ciudad y pronto estará en redes sociales, así como en locales de hostelería y comercio. La iniciativa se asienta sobre tres pilares: red, cultura y orgullo.

La red como forma de fortalecer los espacios de apoyo mutuo y colaboración entre instituciones, tejido asociativo y ciudadanía; la cultura, mediante el uso de las artes escénicas, el audiovisual y la creación artística como herramientas de sensibilización, pensamiento crítico y transformación social; y el orgullo como manera de reivindicar las identidades diversas y fomentar la ocupación positiva del espacio público como acto de resistencia y visibilización.

Programación completa

La programación prevista para este mes, según ha informado hoy viernes el Concello de Santiago, incluye las siguientes actividades:

Exposición participativa Rostros e corpos contra o odio : Instalación artística y comunitaria que se podrá visitar del 22 al 28 de junio en el CSC del Ensanche, donde la ciudadanía podrá participar compartiendo mensajes y reflexiones. La entrada es libre

: Instalación artística y comunitaria que se podrá visitar del 22 al 28 de junio en el CSC del Ensanche, donde la ciudadanía podrá participar compartiendo mensajes y reflexiones. La entrada es libre Ruta histórica Vida e historias LGBT da Compostela medieval e moderna : Un recorrido guiado por Carlos Callón que tendrá lugar el 19 de junio para visibilizar la memoria histórica y las realidades LGBT más allá de la edad contemporánea. Para esta actividad es preciso inscripción previa, a través del formulario al que se puede acceder con el QR del folleto informativo

: Un recorrido guiado por Carlos Callón que tendrá lugar el 19 de junio para visibilizar la memoria histórica y las realidades LGBT más allá de la edad contemporánea. Para esta actividad es preciso inscripción previa, a través del formulario al que se puede acceder con el QR del folleto informativo Representación teatral Travesía Unicornio : Obra de la compañía Teatro Ghazafelhos que será representada el 15 de junio en el parque de Bonaval, dirigida al público familiar para fomentar valores de respeto y diversidad

: Obra de la compañía Teatro Ghazafelhos que será representada el 15 de junio en el parque de Bonaval, dirigida al público familiar para fomentar valores de respeto y diversidad Tertulia Contra o odio: orgullo : Espacio de análisis y diálogo en la Casa Xohana Torres el 25 de junio con Xandre Garrido López sobre la situación actual de la LGTBIfobia y el impacto de los discursos de odio. Entrada libre

: Espacio de análisis y diálogo en la Casa Xohana Torres el 25 de junio con Xandre Garrido López sobre la situación actual de la LGTBIfobia y el impacto de los discursos de odio. Entrada libre Gala del Orgullo 2026 : Es el evento central de la campaña y tendrá lugar en la plaza de Mazarelos el 27 de junio. Cuenta con actuaciones musicales (O Xoán, Pídechas o corpo), drag (Amanda Carallo) y la entrega de premios del certamen de poesía de Avance LGBT+

: Es el evento central de la campaña y tendrá lugar en la plaza de Mazarelos el 27 de junio. Cuenta con actuaciones musicales (O Xoán, Pídechas o corpo), drag (Amanda Carallo) y la entrega de premios del certamen de poesía de Avance LGBT+ Lectura del manifiesto de la Corporación Municipal LGBTIQ+, aprobado en el último pleno. Será el 26 de junio

Demandas del Ensanche

Sanmartín, a preguntas de los medios tras las demandas de vecinos de la zona del Ensanche, ha señalado que su Gobierno hablará directamente con la asociación que pide el cierre de dos pubs y que se prohíba abrir más locales de ocio nocturno. La alcaldesa de Santiago ha garantizado que se tramitarán los expedientes oportunos respecto a los establecimientos que no cumplan la normativa.

"Se os establecementos cumpren todos os requisitos necesarios para estaren abertos, non é unha cuestión potestativa que nós poidamos decidir, é unha cuestión que está regrada, técnica. Algúns dos locais sobre os que se está comentando foron obxecto de inspeccións e detectáronse cuestións mínimas que foron solventadas de maneira inmediata", añadió Sanmartín.

Así, la regidora compostelana insistió en que una Administración no puede actuar de forma arbitraria a la hora de abrir o cerrar locales, garantizando que el Ejecutivo municipal está pendiente de que los espacios cumplan la normativa. Respecto a los problemas que existen fuera de los establecimientos, sobre todo altercados, el Concello de Santiago ha pedido al Gobierno colaboración.