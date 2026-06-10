Ya se puede visitar el parque acuático más grande de Galicia hasta el 6 de septiembre: precios y horarios

El Aquapark de Cerceda (A Coruña) abre este 10 de junio de 2026 Aquapark

Ya es oficial. Desde este miércoles 10 de junio, los gallegos ya pueden disfrutar del mayor parque acuático de Galicia. El Aquapark de Cerceda (A Coruña) ha abierto sus puertas para dar inicio a una nueva temporada de verano que se prolongará hasta el domingo 6 de septiembre.

Considerado todo un clásico de la época estival en Galicia, el Aquapark de Cerceda vuelve a recibir visitantes con sus más de 37.000 m2 de instalaciones. El recinto ofrece una amplia variedad de atracciones y actividades pensadas para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más atrevidos.

El Aquapark de Cerceda estará abierto hasta el 6 de septiembre

Desde hoy y hasta el próximo 6 de septiembre (incluido), el Aquapark de Cerceda abre sus puertas para una nueva temporada de verano. Situado a medio camino entre A Coruña y Santiago de Compostela, este complejo acuático vuelve a convertirse en uno de los destinos favoritos para combatir el calor y disfrutar de un día en familia o con amigos.

El parque cuenta con una amplia variedad de atracciones para todas las edades. Los más atrevidos podrán lanzarse por toboganes abiertos y cerrados, competir en multipistas, desafiar a la popular "Uve" o poner a prueba su valentía en el Kamikaze. Tampoco falta la piscina de olas, capaz de generar olas de hasta tres metros.

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Por su parte, los más pequeños disponen de varias piscinas adaptadas a su edad, donde podrán disfrutar de una jornada repleta de juegos, chapuzones y diversión. Además, el recinto cuenta con un parque infantil, perfecto para seguir entreteniéndose fuera del agua.

La oferta se completa con una zona de restauración que incluye bocadillos fríos y calientes, platos combinados y pizzas, además de un quiosco donde adquirir productos básicos para el día, como crema solar, flotadores y otros productos necesarios.

Horarios y precios para el verano 2026

El Aquapark de Cerceda, situado en la provincia de A Coruña. Facebook Aquapark

Quienes quieran visitar el Aquapark de Cerceda este verano ya pueden adquirir sus entradas para la temporada 2026. Los precios varían según la edad y el día de la semana, con tarifas más económicas de lunes a viernes y un ligero incremento los fines de semana y festivos. Además, el parque ofrece abonos semanales y descuentos especiales para familias numerosas.

A continuación, te dejamos una tabla con los precios oficiales para este verano 2026 confirmados por el parque acuático:

Público general De lunes a viernes Sábados, domingos y festivos Abono semanal Adultos 12 euros 13 euros 52 euros De 5 a 12 años 9 euros 10 euros 37 euros De 0 a 4 años 1 euro 2 euros 10 euros Familia numerosa De lunes a viernes Sábados, domingos y festivos Abono semanal Adultos 10 euros 11 euros 42 euros De 5 a 12 años 7 euros 8 euros 27 euros De 0 a 4 años 0 euros 1 euro 5 euros

En cuanto al calendario, el recinto permanecerá abierto hasta el domingo 6 de septiembre en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas todos los días.