Gabriel Taccone, autor de la nueva gaiteira de A Coruña: "Refleja la tradición del barrio"

Una gaiteira, el mar, la Torre de Hércules y un guiño a la historia de la calle. El artista Gabriel Taccone acaba de terminar uno de sus trabajos más especiales en la Travesía da Gaiteria, una obra impulsada por la peluquería Mariquiña que busca rendir homenaje a la identidad del barrio.

"Querían un mural que representase a la calle y al barrio. Me dieron la idea de hacer una gaiteira: del barrio para el barrio, una gaiteira para la calle Gaiteira", explica el artista.

La figura femenina es la gran protagonista de una composición en la que también aparecen unas olas inspiradas en el sonido de las gaitas, el mar y la Torre de Hércules. Además, la obra incorpora la frase "Non me toques a ghaita", un guiño humorístico propuesto por la clienta.

Un homenaje a la historia de la calle

Taccone reconoce que el proyecto tenía un significado especial para él porque también es vecino de la zona. "Yo soy de este barrio y me hacía especial ilusión. Quería que representase a la calle y al barrio", señala.

La elección de la gaiteira no fue casual. Justo enfrente del mural existió durante años una escuela donde se enseñaba a tocar la gaita, un detalle que ayudó a dar forma al concepto final. "Queríamos reflejar también la tradición del barrio y de Galicia", explica.

La obra ha sido realizada durante una semana y supone un cambio de estilo respecto a algunos de sus trabajos anteriores.

Del diseño a los murales

Gabriel Taccone lleva entre cinco años dedicado al muralismo. Antes había trabajado en campos como el diseño y la ilustración, pero actualmente centra gran parte de su actividad profesional en este tipo de intervenciones artísticas.

Sus trabajos pueden encontrarse en colegios, bares, negocios y fachadas de diferentes tamaños. "Los clientes suelen venir con una idea, pero siempre intento guiarlos y dar forma al proyecto. Lo que más valoro es que me den cierta libertad porque ahí es donde suelen salir las cosas más interesantes", afirma.

Según explica, precisamente esa confianza fue clave en el resultado final del mural de la calle Gaiteria. "Hemos pasado de una pared gris a una que cuenta una historia", añade.

Más allá del resultado artístico, Taccone reivindica el papel que este tipo de intervenciones pueden tener en la vida cotidiana de los barrios. "Me gustaría seguir haciendo cosas así por los barrios de A Coruña. En otros lugares como Vigo o Carballo se apuesta mucho más por este tipo de iniciativas", sostiene.

El artista agradece especialmente a la peluquería Mariquiña haber impulsado el proyecto y haber confiado en él para ejecutarlo. "Esto no solo beneficia al negocio o al artista. Viendo la respuesta de los vecinos te das cuenta de que a la gente le hace ilusión pasar de una pared gris a una pared que cuenta una historia", señala.

Y concluye explicando qué es lo que busca con cada una de sus obras: "Lo que más me gusta es pensar que alguien puede pasar por delante del mural cuando vuelve del trabajo o lleva a los niños al colegio y sacarle una sonrisa. Eso es lo que me mola como artista".