El bonito nombre del hijo de Patricia Pardo y Christian Gálvez: significa "luz" y hay menos de 1.000 en Galicia

Patricia Pardo es una periodista gallega que trabaja como presentadora de programas de televisión en el grupo de comunicación Mediaset España. Actualmente, está al frente de Vamos a ver, un magacín de actualidad que se centra en temas de interés social y en la prensa rosa.

Natural de Santiago de Compostela en 1983, está casada con el también presentador Christian Gálvez, con el que tiene un hijo nacido en 2023. La familia siempre aprovecha para hacer mini escapadas a Galicia siempre que sus compromisos laborales se lo permiten.

El bonito nombre del hijo de Patricia Pardo y Christian Gálvez

Elegir el nombre de un hijo o hija es una de las primeras grandes decisiones a las que se enfrentan los padres. Aunque pueda parecer algo sencillo, se trata de una elección que acompañará al niño o niña durante toda su vida.

Algunos se dejan llevar por las modas del momento, otros optan por mantener tradiciones familiares y también hay quienes encuentran inspiración en personajes de películas, series o libros.

El nombre que eligieron la periodista Patricia Pardo y el presentador Christian Gálvez para su hijo ha vivido un gran auge en los últimos años: Luca. Sin embargo, aunque su popularidad no ha dejado de crecer, en Galicia sigue siendo un nombre menos frecuente.

Según el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), en la comunidad hay 789 hombres llamados Luca, con una edad media de 6,4 años. También figuran 9 mujeres con este nombre, cuya edad media es de 10,9 años.

La distribución del nombre en Galicia tiene gran presencia en determinadas ciudades: Vigo concentra 113, seguida de A Coruña con 74. En Lugo se contabilizan 31, mientras que Ourense y Santiago de Compostela registran 30 cada una. Pontevedra suma 25 y Ferrol, 7. El resto se reparte entre distintos municipios gallegos.

A nivel nacional, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan el auge de este nombre. En España hay 16.743 hombres llamados Luca, con una edad media de 11,4 años, frente a tan solo 41 mujeres. Su presencia es especialmente notable en el norte del país, con una importante implantación en Galicia -sobre todo en A Coruña y Pontevedra-, además de Cantabria y Barcelona. También es frecuente en las Islas Canarias y Baleares, y en Málaga.

El éxito de Luca se enmarca en la creciente preferencia por los nombres cortos y sonoros, una tendencia en la que también destacan opciones como Leo, Enzo, Gael o Hugo, algunos de los más populares entre los recién nacidos gallegos.

De origen italiano, Luca procede del latín y suele asociarse al significado de "luz". Además, mantiene una estrecha relación con Lucas, uno de los cuatro evangelistas de la tradición cristiana, lo que contribuye a su difusión en varios países.