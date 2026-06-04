"Amoriños" llega a A Coruña para cerrar una gira marcada por el éxito de público

Amoriños, el espectáculo protagonizado y escrito por Xosé A. Touriñán y David Perdomo, pondrá este fin de semana el punto final a su segunda gira con una serie de funciones en el Teatro Colón de A Coruña. En total serán seis representaciones entre el viernes y el domingo, con las que la producción se despedirá temporalmente de los escenarios tras varios meses recorriendo Galicia.

La gira arrancó el pasado mes de marzo y desde entonces ha pasado por teatros, auditorios y centros culturales de toda la comunidad. El espectáculo ha mantenido una gran acogida por parte del público durante todo el recorrido, con llenos en numerosas localidades e incluso ampliaciones de funciones debido a la alta demanda.

La propuesta combina humor e improvisación para adentrarse en el universo de las relaciones personales a través de un particular First Dates a la gallega. Sobre el escenario se suceden citas imposibles, situaciones inesperadas y personajes que difícilmente deberían coincidir, dando lugar a una función que se construye en directo y que cambia en cada representación gracias a la interacción con el público.

El cierre de gira llegará ahora a A Coruña, donde el Teatro Colón acogerá seis funciones en un mismo fin de semana. Cinco de ellas ya han agotado todas las localidades y únicamente quedan entradas disponibles para la sesión del domingo a las 20:30 horas.

La despedida servirá también para celebrar el éxito de un espectáculo que ha ido creciendo función tras función y que ha consolidado una fórmula basada en la improvisación, el humor y la conexión directa con el público.

Las últimas entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial del espectáculo.