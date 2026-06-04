Amoriños, el espectáculo protagonizado por Xosé A. Touriñán y David Perdomo

"Amoriños", el espectáculo protagonizado por Xosé A. Touriñán y David Perdomo

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"Amoriños" llega a A Coruña para cerrar una gira marcada por el éxito de público

El espectáculo de Xosé A. Touriñán y David Perdomo cerrará este fin de semana su segunda gira en el Teatro Colón

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Amoriños, el espectáculo protagonizado y escrito por Xosé A. Touriñán y David Perdomo, pondrá este fin de semana el punto final a su segunda gira con una serie de funciones en el Teatro Colón de A Coruña. En total serán seis representaciones entre el viernes y el domingo, con las que la producción se despedirá temporalmente de los escenarios tras varios meses recorriendo Galicia.

Lg1do en la Fan Zone de Riazor.

La gira arrancó el pasado mes de marzo y desde entonces ha pasado por teatros, auditorios y centros culturales de toda la comunidad. El espectáculo ha mantenido una gran acogida por parte del público durante todo el recorrido, con llenos en numerosas localidades e incluso ampliaciones de funciones debido a la alta demanda.

La propuesta combina humor e improvisación para adentrarse en el universo de las relaciones personales a través de un particular First Dates a la gallega. Sobre el escenario se suceden citas imposibles, situaciones inesperadas y personajes que difícilmente deberían coincidir, dando lugar a una función que se construye en directo y que cambia en cada representación gracias a la interacción con el público.

El cierre de gira llegará ahora a A Coruña, donde el Teatro Colón acogerá seis funciones en un mismo fin de semana. Cinco de ellas ya han agotado todas las localidades y únicamente quedan entradas disponibles para la sesión del domingo a las 20:30 horas.

La despedida servirá también para celebrar el éxito de un espectáculo que ha ido creciendo función tras función y que ha consolidado una fórmula basada en la improvisación, el humor y la conexión directa con el público.

Las últimas entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial del espectáculo.