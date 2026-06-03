Mercado Boanerges y Minerva Studio unen gastronomía y creatividad en Santiago

El próximo 13 de junio, Mercado Boanerges acogerá junto a Minerva Studio una experiencia que combinará brunch y taller de acuarela en un entorno diseñado para disfrutar, aprender y compartir

Mercado Boanerges continúa ampliando su propuesta de experiencias y refuerza su apuesta por un modelo de ocio que va más allá de la gastronomía. En esta línea, el mercado compostelano ha iniciado una colaboración con Minerva Studio para desarrollar actividades que conecten creatividad, cultura y disfrute en torno a experiencias compartidas.

La primera iniciativa fruto de esta colaboración tendrá lugar el próximo 13 de junio, a las 11:00, y combinará un brunch gastronómico con un taller de acuarela guiado, ofreciendo a los asistentes una forma diferente de acercarse al arte en un ambiente relajado, accesible y cuidadosamente diseñado.

La actividad será impartida por Minerva Studio, proyecto creativo impulsado por Julia Escobar y Andrea Aragón, que nace con el objetivo de acercar la práctica artística a todo tipo de públicos mediante experiencias que priorizan la expresión personal, la creatividad y el disfrute del proceso creativo.

Con esta propuesta, Mercado Boanerges continúa explorando nuevas fórmulas para enriquecer la experiencia de quienes visitan el espacio, integrando disciplinas complementarias que contribuyen a generar encuentros con valor añadido para residentes, visitantes y empresas.

"Creemos que la gastronomía tiene una enorme capacidad para conectar con otras formas de cultura y expresión. Nuestro objetivo es seguir construyendo un espacio vivo donde ocurran cosas y donde las personas puedan disfrutar de experiencias diferentes que combinen ocio, aprendizaje y relación social", señala Adrián Acevedo, Responsable de Desarrollo de Negocio de Mercado Boanerges.

Por su parte, desde Minerva Studio destacan que "este proyecto nace como un punto de encuentro donde crear deja de ser algo técnico para convertirse en una experiencia. Un espacio donde lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo tuyo".

Una apuesta por experiencias que van más allá de la gastronomía

La colaboración entre Mercado Boanerges y Minerva Studio nace con vocación de continuidad y responde a una tendencia cada vez más presente en el sector del ocio y la hostelería: la búsqueda de experiencias que combinen distintos intereses y generen momentos memorables para los asistentes. El brunch + taller de acuarela del próximo 13 de junio supondrá el primer paso de esta alianza, que permitirá desarrollar nuevas propuestas en las que gastronomía, creatividad y experiencia compartida convivan en un mismo espacio.

La experiencia tendrá un precio de 47 euros por persona e incluirá todos los materiales necesarios para el taller, además del brunch previo. Las plazas serán limitadas y será necesario realizar una reserva previa de 15 euros para confirmar la asistencia. Las reservas podrán realizarse a través de las redes sociales de Minerva Studio:

@minerva.studio.arts

Con iniciativas como esta, Mercado Boanerges continúa consolidando su posicionamiento como un espacio multidisciplinar capaz de integrar gastronomía, eventos, cultura y experiencias innovadoras, reforzando su papel como punto de encuentro para quienes buscan propuestas diferentes en Santiago de Compostela.