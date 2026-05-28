Todos los planes para hacer este fin de semana en Santiago de Compostela y pasártelo en grande

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela para pasártelo en grande

El último fin de semana de mayo en Santiago de Compostela estará protagonizado por el concierto de The Soundtrack of Our Lives, la representación de Ca-Co-Flex! A obra sobre a non-vivenda y un Laboratorio Sonoro Inclusivo.

También podremos disfrutar de un amplio programa de actividades como parte del Día Internacional do Dereito ao Xogo, a las que además se sumarán dos jornadas completas de las instalaciones de hinchables de Jump Kingdom.

Conciertos del fin de semana

El grupo sueco The Soundtrack of Our Lives actuará en Santiago este fin de semana

El día de hoy, jueves 28 a las 20:30 horas, empezamos a calentar motores para el fin de semana con el concierto del dueto chileno-español Emilia y Pablo. Ambos se suben al escenario de la sala Riquela para presentar un adelanto de su nuevo trabajo De Púrpura e Melancolía, un viaje musical por la poesía de grandes artistas.

El viernes 29 a las 20:00 horas aterriza en la sala Sónar el nuevo sonido urbano de la mano de Wise, quien trae una propuesta contemporánea que fusiona el francés, inglés y español a través de temas que viajan entre el drill y el trap.

El sábado 30 a las 19:00 horas podremos disfrutar en el Palacio de Congresos y Exposiciones del espectáculo Una Noche con los 3 Tenores, un recorrido por las arias más célebres de la ópera, la zarzuela y la canción napolitana. Un show musical inspirado en los legendarios conciertos de Pavarotti, Domingo y Carreras.

Finalmente, la última gran cita musical de mayo tendrá lugar el sábado 30 a las 21:30 horas en la sala Capitol, donde podremos disfrutar de un espectáculo inédito que nos dará el grupo noventero de Gotemburgo conocido como The Soundtrack of Our Lives. ¡La mejor forma de terminar el mes para los amantes del rock europeo psicodélico!

Feria del Libro Antiguo de Santiago

Cartel de la 35.ª edición de la Feria del Libro Antiguo de Santiago

La Feria del Libro Antiguo de Santiago dio inicio el pasado 14 de mayo y continuará hasta final de mes, más concretamente hasta el domingo 31.

Este fin de semana es la última oportunidad que tendrán los visitantes para disfrutar del espacio de la Alameda y sus alrededores, que han sido convertidos en un espacio de encuentro en torno a los libros, historias y ediciones que ya no están disponibles en las librerías.

Los horarios serán de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

II Open Galicia Rallyshot

Cartel de la 2.ª edición del Open Galicia Rallyshot

Tras una exitosa primera edición, Open Galicia Rallyshot vuelve al Centro Comercial Área Central con su 2.ª edición, que tendrá lugar desde el viernes 29 hasta el domingo 31.

El campeonato está dividido en dos grandes etapas: una primera fase clasificatoria y otra final. La primera se dividirá en dos días: el primero constará de tres secciones con un total de 30 tramos. Dará inicio por la tarde y estará reservada para un total de 30 pilotos; el segundo dará inicio por la mañana y estará reservada para 60 pilotos de las categorías R2, Copa Scaleauto, Lineales e Infantiles.

Viernes 29

17:00 horas - Verificaciones de los vehículos

17:45 horas - Coche cero

18:00 horas - Inicio de la competición

Sábado 30

08:30 horas - Verificaciones de los vehículos

09:15 horas - Coche cero

09:30 horas - Inicio de la competición

Domingo 31

08:45 horas - Coche cero

09:00 horas - Inicio de la etapa final

Día Internacional do Dereito ao Xogo

Cartel del Día Internacional do Dereito ao Xogo

El viernes 29 tendrá lugar la celebración del Día Internacional do Dereito ao Xogo en la ciudad compostelana, la cual presenta un amplio programa de actividades de las que podrá disfrutar un público de todas las edades.

Las instalaciones se concentrarán alrededor de la Casa das Máquinas y el Parque de Galeras y estarán abiertas al público desde las 17:00 horas. Las propuestas son de lo más diversas e irán desde hinchables y tirolina hasta juegos tradicionales y de mesa, música, juegos cooperativos y hasta un espacio Arcade con una Game Boy gigante, air hockey y mini deportes.

Para completar esta jornada de juegos, habrá también un juego de geocaching de búsqueda del tesoro, una exhibición de artes urbanas y música en directo de Xoan Curiel.

Concierto As Rúas do Vento Ceibe

Cartel del concierto de As Rúas do Vento Ceibe

El sábado 30 a las 20:30 horas en el Auditorio de Galicia tendrá lugar uno de los conciertos sinfónicos más multitudinarios del año: As Rúas do Vento Ceibe, una magistral fusión entre la música contemporánea y la poesía gallega de destacados autores como Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro y Manuel María.

Será un espectáculo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra, la cual estará acompañada de un coro mixto y juvenil con agrupaciones de Marín, Lugo, Vilagarcía, Compostela y muchos más. En total, habrán sobre el escenario más de 300 personas.

El concierto As Rúas do Vento Ceibe tiene como invitada especial a la mezzosoprano Julia Portela Piñón y estará dirigido por David Fiuza.

Representación de Ca-Co-Flex! A obra sobre a non-vivenda

'Ca-Co-Flex' será representada este fin de semana en el Teatro compostelano

El sábado 30 a las 21:00 horas en el Teatro Compostela tenemos una cita con el mejor teatro de la semana con la representación de Ca-Co-Flex! A obra sobre a non-vivenda.

Esta comedia parodia la situación actual de la vivienda con un escenario ficticio en el que una empresa nórdica decide crear casas modulares de cartón y las lanza al mercado como la última tendencia para la gente innovadora, una opción para salir de la zona de confort.

X Carreira Nocturna SanYaGo! 10K

Cartel de la 10.ª edición de la Carrera Nocturna SanYaGo

El sábado 30 a partir de las 22:00 horas dará inicio la 10.ª edición de la Carrera Nocturna SanYaGo de 10 kilómetros.

La prueba se disputará en el casco urbano de la capital compostelana y tendrá como punto de salida la rúa San Francisco (Facultad de Medicina) y la plaza del Obradoiro como la meta.

Jump Kingdom

Jump Kingdom estará en Santiago de Compostela el último fin de semana de mayo

Desde el sábado 30 hasta el domingo 31 el Multiusos Fontes do Sar acogerá el parque hinchable Jump Kingdom, una enorme instalación hinchable de más de 800 metros cuadrados.

Jump Kingdom está recomendado para niños de a partir de los 3 años, aunque se recomienda que les acompañe un adulto en el caso de tener menos de 8 años.

¡Y no te olvides de tus calcetines antideslizantes! Son obligatorios para poder acceder a los hinchables. En el caso de que no tengas ninguno en tu casa, no te preocupes, pues podrás comprarlos aquí mismo solo por 2 euros.

El horario para ambos días será de 12:00 a 21:00 horas.

Laboratorio Sonoro Inclusivo Symbiont de Pulso Ensemble

El elenco de Pulso Ensemble

El domingo 31 a las 12:30 horas en el Auditorio de Galicia de tendremos la oportunidad de disfrutar de la música contemporánea de una manera diferente, pues el Laboratorio Sonoro Inclusivo - Symbiont propone una serie de obradoiros conducidos por Pulso Ensemble.

En esta ocasión, los participantes tendrán la oportunidad de formar parte del estreno en Galicia de Symbiont del compositor Pedro González. Este espectáculo está formado por un grupo de bailarines y coro juvenil que tienen como objetivo expresar la simbiosis entre industria, naturaleza y tecnología.