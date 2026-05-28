¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Los planes para poner el broche de oro al mes de mayo

Durante este fin de semana, Alfonso Suárez visitará los escenarios ferrolanos y le regalará una noche inolvidable a sus mayores fans ferrolanos. Por otro lado, también podremos disfrutar de la comedia Orgasmos y de la representación teatral de Asesinato en el Orient Express.

Otros eventos destacados de este fin de semana son el II Mercadillo e Xantar Popular de A Cabana o XX Festa dos callos de Santa Mariña, dos opciones diferentes para disfrutar de las mejores propuestas gastronómicas.

Conciertos del fin de semana

El cantautor gallego Andrés Suárez aterriza en la ciudad ferrolana este fin de semana

El viernes 29 a las 20:30 horas tenemos una de las citas musicales más esperadas del año en el Auditorio de Ferrol, pues podremos disfrutar en directo de los éxitos de Andrés Suárez. El autor gallego aterriza en la ciudad ferrolana con su gira Lúa, homónima a su nuevo álbum, el cual ha descrito como uno de sus trabajos más significativos y trascendentes.

El sábado 30 a las 22:00 horas en la Fundaçom Artábria tendremos la oportunidad de disfrutar de un impecable directo de Vimbio, la nueva banda gallega de la escena metal que acaba de lanzar su primer disco Comeza o Xogo.

Gala Solidaria Manos Unidas

Cartel de la Gala Solidaria que tendrá lugar este fin de semana en Sede Afundación

El día de hoy, jueves 28, a las 18:00 horas en la Sede Afundación de Ferrol podremos disfrutar de la Gala Solidaria Manos Unidas, un evento que estará protagonizado por tres formaciones: Añoranzas, Agarimo y Los Nostálgicos.

Las entradas están a la venta desde 8 euros.

Orgasmos: La comedia

'Orgasmos: La comedia' aterriza en A Coruña

El viernes 29 a las 21:00 horas nos espera una noche de humor en el Auditorio de Sede Afundación de Ferrol con Orgasmos: La comedia, el show que ya ha marcado tendencia en las salas de Madrid y Barcelona y ahora llega a los escenarios ferrolanos para seguir ganándose fans.

Orgasmos: La comedia, es un show que aborda la convivencia en pareja desde Adán y Eva, haciendo divertidas reflexiones sobre todos esos retos que surgen que cuando las parejas viven juntas.

Ven a disfrutar de esta comedia en compañía de tus amigos o tu pareja, ¡no te arrepentirás!

XX Festa dos callos de Santa Mariña

Cartel de la 20.ª edición de la Festa dos Callos

El domingo 31 el barrio ferrolano de Santa Mariña celebrará la 20.ª edición de su Fiesta de los Callos.

La jornada estará protagonizada por raciones de callos con pan a 8 euros y raciones de chorizo con pan y empanada a 5 euros. También habrá un final dulce con una selección de postres típicos y caseros.

Y es que ninguna comida está completa sin una buena sesión musical, por lo que podremos disfrutar de la música en directo de dos artistas: Nuria Boreal, encargada de animar la sesión vermú; y Zest, que animará el tardeo.

Representación de Asesinato en el Orient Express

La adaptación de la novela clásica 'Asesinato en el Orient Express' llega a la ciudad ferrolana este mes

El sábado 30 a las 20:30 horas en el Teatro Jofre se podrá disfrutar de la representación teatral de uno de los mayores clásicos literarios de la historia: Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie.

El actor Juanjo Artero se pone las prendas del detective Hércules Poirot para protagonizar esta obra de teatro cargada de misterio, peligros ocultos y giros de guion.

Una cita irrepetible que los amantes del teatro podrán disfrutar desde 9,60 euros. ¡No te lo pierdas!

II Mercadillo e Xantar Popular de A Cabana

Cartel del mercadillo y xantar popular que tendrán lugar este fin de semana en Ferrol

El domingo 31 se podrá visitar la 2.ª edición del mercadillo & Xantar Popular del barrio ferrolano de A Cabana.

Se podrá disfrutar de un mercadillo con diferentes opciones de artesanía, textil, calzado y productos de segunda mano. A la hora de la comida, tenemos dos opciones diferentes: ración de pulpo con pan por 15 euros y una ración de callos con pan por 9 euros. En todo momento el xantar estará amenizado por Ángel Habana.

El horario del mercadillo es de 11:00 a 20:00 horas.

Representación de Ai Avoa!

Cartel de la obra 'Ai Avoa!'

El domingo 31 a las 19:00 horas en el Centro Cívico de Caranza tenemos una nueva cita del ciclo Domingos a Escena.

En esta ocasión, podremos asistir a la representación de la obra Ai Avoa! de Asociación Desfeita Teatro. Se trata de una comedia crítica que retrata la progresiva decadencia de una familia obrera consumida por la avaricia.