A Coruña arranca la cuenta atrás para San Juan: "Hay que hacerlo con tiempo"

Locales de hostelería como el Chaflán el día de San Juan en A Coruña. Cedida

Aunque este fin de semana todos los ojos están puestos en el partido del Dépor y su posible ascenso, A Coruña se va preparando para otra fecha marcada en el calendario: la noche de San Juan. A un mes de la noche más mágica del año, los barrios y los locales de hostelería comienzan a organizarse para queimar o meigallo.

A falta de que el Concello publique el bando municipal con las limitaciones y normas a seguir —que probablemente se dará a conocer en los próximos días— muchos puntos de la ciudad tienen ya en mente cómo disfrutar de la noche del 23 de junio para mantener viva una de las tradiciones más coruñesas.

Más allá de las playas de Riazor, Orzán y Matadero, donde la falla comenzará a instalarse hacia el 19 de junio, la fiesta llegará también como es habitual a los barrios.

En el caso de Labañou, un par de días antes, el 21 de junio, organizarán la "ruada das parrochas" por el barrio y actividades para niñas y niños en la plaza de la Tolerancia. En Os Castros y A Gaiteira repetirán la fórmula de otros años, con actuaciones de grupos de arraigo por las calles en una fiesta que promete empezar al mediodía y extenderse hasta pasada la medianoche.

En Os Mallos, el entorno del Chaflán será uno de los puntos calientes de la Noite Meiga.

Aquí Rafa adelanta ya que están cerrando ya las actuaciones de grupos musicales, pendiente todavía de los permisos municipales. Además, este año tendrán que reponer la parrilla. "La del año pasado se nos rompió y hablé con un ferreiro para que nos hiciera una nueva", explica. Las sardinas las pondrá un vecino del barrio que es pescadero y que es colaborador habitual en el San Juan del Chaflán.

"Son cosas que hay que hacer con tiempo", recuerda Rafa.

Por eso en el entorno de la plaza de Vigo los locales de la calle Emilia Pardo Bazán también se están preparando ya.

Jorge, de Casa Ponte y La Chula, avanza que contarán con conciertos, DJ y actuaciones en un escenario que colocarán en la calle y al que se subirán Dr Snob y The Sibaritas.

La fiesta se extenderá de 19:30 a 02:00 horas con barras y parrillas en la calle y la posibilidad de reservar en varios locales. La comida se podrá disfrutar en locales como la Nona, la Conquista o en el Central Park, en la propia plaza, y El Penique, en la Cuesta de la Unión.

En la Ciudad Vieja, un grupo de vecinos celebra una juntanza en la plaza de Azcárraga y en la de la Constitución con sardiñada, churrascada y barra de bebidas. En este caso la celebración no está abierta al público, ya que la financian unos 150 vecinos que organizarán también la quema de la bruja a medianoche.

En el otro lado de la ciudad, Xuxán repetirá por segundo año su propia fiesta de San Juan. Después del éxito de las primeras fiestas de uno de los barrios más nuevos de A Coruña, en el antiguo ofimático habrá una gran hoguera en la plaza y se invitará a que los vecinos acudan con su propia comida.

Ambiente en la plaza José Sellier @laurbanabar

También habrá mucho ambiente en la plaza José Sellier.

César, de La Urbana, confirma que contarán con barras exteriores y música y que los locales se coordinarán para complementar su oferta gastronómica y habrá un pequeño escenario para DJs en el centro de la plaza.

Aquí la fiesta arrancará hacia las 19:00 horas y seguirá hasta que salga de nuevo el sol, hasta las 05:00 horas, con la más que probable extensión del horario de cierre de los locales.

Como no podía ser de otra forma, el 23 de junio también se celebrará por todo lo alto en la calle San Juan.

En El Huevito, como indica Toni, no habrá churrasco, pero sí bocadillos de todo tipo como el de chicharrones y queso o el de chorizo dulce o picante. En el otro local que regenta, el Bico, también en Monte Alto, sí habrá churrasco y también una carta especial con alternativas veganas y vegetarianas.

La calle San Juan quedará cerrada al tráfico y se colocarán barras y parrilladas, además de música, con una sesión de DJ todavía por cerrar.

Además, "nosotros abriremos también el 24 por la mañana", adelanta ya Toni pensando en aquellos que quieran coger fuerzas para recuperarse de la noche más especial del año en A Coruña.