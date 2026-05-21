El ocio nocturno premia a Galicia por su apoyo al sector y la concienciación social

A Coruña acogió este miércoles la gala de los Premios Recicla la Noche en la que Galicia fue protagonista. El sector ha premiado tanto su compromiso y apoyo con el sector como la concienciación social.

La gala tuvo lugar en la sala Pelícano, dentro de los actos de la ciudad herculina como capital de la Vida Nocturna 2026.

Aquí se reunieron entidades culturales, empresariales, asociaciones y representantes políticos gallegos y nacionales, en un evento organizado por Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) y Pernod Ricard España, junto con Galicia de Noite.

La Xunta y el Concello de A Coruña, premiados

Uno de los premios recayó en la Xunta de Galicia, que recibió un reconocimiento por el fomento de la música en directo como motor cultural y turístico.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con el sector en su apuesta por la sostenibilidad y la convivencia y puso en valor su aportación a la marca Galicia Calidade.

Por parte del Concello de A Coruña, premiado por la campaña Este é o teu sinal para concienciar sobre la convivencia y el respeto a los vecinos y vecinas, el concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, recordó esta iniciativa liderada por la alcaldesa Inés Rey y en la que participaron hosteleros, vecinos y responsables públicos.

La campaña se implementó en enero en colaboración con el sector hostelero y las asociaciones vecinales y nació con el objetivo de fomentar hábitos cívicos entre los usuarios de los locales de ocio y hostelería. Los mensajes se centran en alertar sobre no sobrepasar límites de ruido, no consumir bebidas alcohólicas en la calle y respetar los espacios públicos.

Otros premiados fueron, tal y como informa la organización, el centro de producción de licores de Ruavieja, de Pernod Ricard España, por su compromiso territorial con Galicia con la implantación de avanzadas políticas y estrategias de sostenibilidad en los procesos de elaboración de bebidas espirituosas.

También se ha premiado a la ONG gallega Freestyle People, dedicada a promover la inclusión de personas y colectivos con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, utilizando la música urbana y el rap como herramientas de integración social.

En el ámbito empresarial, los Premios Recicla la Noche han distinguido a Corporación Hijos de Rivera, con sede en A Coruña, por su proyecto de cooperación internacional dirigido a la creación de infraestructuras de suministro de agua en Gambia, y a la Sala Pelicano, por la excelencia, la profesionalización y la innovación empresarial.