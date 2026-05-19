El paseo marítimo sobre pasarelas de madera ideal para disfrutar del paisaje: 3 kilómetros sencillos de hacer a pie

¿A quién no le gustaría vivir frente al mar? Los municipios costeros de Galicia destacan por su belleza natural y sus paisajes abiertos al Atlántico. Sus paseos marítimos son perfectos para desconectar de la rutina, caminar y disfrutar de la brisa marina mientras el sonido de las olas es el protagonista.

Entre los más especiales se encuentra el Paseo de Pedras Negras, en San Vicente do Mar de O Grove (Pontevedra). Este recorrido de cerca de 3,2 kilómetros discurre sobre pasarelas de madera, creando un camino perfecto para contemplar la inmensidad del océano.

Un balcón al Atlántico

Sendeiro de Pedras Negras Mancomunidade do Salnés

El Paseo de Pedras Negras es uno de esos lugares en los que caminar sin prisas y disfrutando del paisaje. Situado en San Vicente do Mar, en la península de O Grove, se ha convertido en uno de los rincones costeros más bonitos de Galicia gracias a sus vistas abiertas al Atlántico y su recorrido integrado en la naturaleza.

La ruta comienza junto al puerto deportivo, y durante gran parte del trayecto, avanza sobre pasarelas de madera a orillas del mar. El camino se adapta a la forma natural de la costa y permite recorrer una zona llena de rocas moldeadas por la erosión y calas de aguas transparentes.

A cada pocos metros aparece una nueva postal digna de fotografiar y de detenerse un momento para contemplar el paisaje.

Desde Turismo de Galicia indican que su recorrido es de 3,2 kilómetros, los cuales atraviesan algunas de las playas más conocidas de la zona, como Pedras Negras, Farruco o A Barrosa.

También hay pequeñas calas escondidas que hacen del paseo un lugar ideal para descubrir la costa de O Grove y, si te animas, hasta darte un baño en mitad del camino.

Sendeiro de Pedras Negras, en San Vicente do Mar Mancomunidade do Salnés

Además, es habitual ver aves marinas sobrevolando el litoral, "como gaviotas, cormoranes, chorlitejos, currucas o albatros", indican en Turismo de Galicia, lo que añade todavía más encanto al entorno. Otro de los grandes atractivos del sendero son las vistas hacia las Illas Ons, integradas en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

Durante el recorrido también te encontrarás con bancos colocados estratégicamente para descansar y disfrutar del sonido del mar mientras contemplas las vistas espectaculares que tendrás ante ti.

El paseo termina en Praia de Canelas, junto a una antigua instalación militar protegida por una valla metálica. Es un final perfecto para una ruta sencilla, agradable y muy recomendable para cualquier época del año.