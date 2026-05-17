El paseo marítimo perfecto para recorrer a pie: 3 kilómetros de playa para desconectar y ver el atardecer

Paseo marítimo de la playa de Barraña, en Boiro, en A Coruña boiroturismo.gal

España tiene 7.905 kilómetros de costa entre el Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, además de sus principales islas, lo que la convierte en uno de los países europeos con mayor litoral. Galicia cuenta con 1.498 kilómetros de costa sin contar con sus islas, casi el 19% del total español.

No es de extrañar que Galicia cuente con varios municipios con paseos marítimos de ensueño, perfectos para pasear mientras disfrutas de impresionantes vistas al Atlántico y de playas espectaculares. Aunque A Coruña presume del paseo marítimo más largo de Europa, no es el único rincón gallego que sorprende por su belleza.

Tres kilómetros de paseo marítimo en Boiro

Paseo marítimo de la playa de Barraña, en Boiro (A Coruña) barbanzarousa.gal

El paseo marítimo de la playa de Barraña, en Boiro (A Coruña), cuenta con un recorrido de 3 kilómetros que es perfecto para disfrutar de un paseo con vistas espectaculares y alrededores de mucha belleza natural.

Este recorrido combina mar, deporte y zonas de ocio en un entorno perfecto para pasear tranquilamente. Con seis kilómetros de ida y vuelta, es una opción ideal tanto para caminar como para correr o ir en bici mientras disfrutas de las vistas al Atlántico.

Durante el recorrido te encontrarás con mucho ambiente, ya sea personas haciendo deporte, familias paseando o gente tomando el sol en la playa y descansando frente al mar, disfrutando de la brisa marina y las vistas de la ría de Arousa.

Dos mujeres descansando en el paseo marítimo de la playa de Barraña barbanzarousa.gal

Uno de los puntos fuertes del paseo marítimo de Barraña es la cantidad de instalaciones que tiene. Cuenta con carril bici, campos de fútbol, pistas de vóley-playa y un parque biosaludable con máquinas para hacer ejercicio al aire libre y pasártelo bien haciendo deporte.

Además, la playa suele acoger pruebas deportivas como duatlones y triatlones, algo que refleja el espíritu deportivo que tiene esta zona durante gran parte del año.

Otro aspecto destacable es su accesibilidad. El paseo está adaptado para personas con movilidad reducida y pensado para que cualquiera pueda disfrutarlo cómodamente. Es muy sencillo de realizar, ya que no tiene ningún tipo de complejidad, y en poco más de 1 hora, con calma, podrás hacer los 6 km sin problemas.

Paseo marítimo de la playa de Barraña barbanzarousa.gal

No es de extrañar que el paseo marítimo de la playa de Barraña sea tan popular, ya que, además de ser perfecto tanto para deportistas como para cualquier tipo de persona, independientemente de la edad, su belleza y sus vistas están a otro nivel, además de contar con un buen estado de conservación.