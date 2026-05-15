Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, viernes 15 de mayo, por las Fiestas de la Ascensión 2026

Qué hacer en Santiago este 14 de mayo por las fiestas de la Ascensión.

Viernes entre festivo y fin de semana, puente para muchos, y siguen las Fiestas da Ascensión 2026 en Santiago de Compostela. Tras una intensa jornada que culminó con las actuaciones de Mondra y la Orquesta Marbella, las celebraciones continúan con más oferta cultural y musical de la que disfrutar desde la mañana.

La alborada dará inicio a la jornada, en la que varios coros amenizarán el día con conciertos en diferentes emplazamientos. El Composfest tomará el relevo desde las 20:30 horas en la plaza da Quintana, mientras que la Orquesta La Oca actuará en la Alameda a las 22:00 horas.

El cartel de la Ascensión 2026, por otro lado, ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes.

La composición nace de la idea "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva" y consta de una figura central acompañada de elementos como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda, así como de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

Alborada

La alborada será este viernes desde las 10:00 hasta las 12:00 horas y se podrá disfrutar entre O Castiñeiriño y San Fiz de Solovio. La encargada de amenizar la mañana será la Asociación Cultural Devagariño.

Corales

La música y las actividades continuarán durante toda la tarde con una amplia programación que se prolongará hasta pasadas las 21:00 horas. Esto es todo lo que podrá disfrutarse:

18:30 horas. Coro Voces de Compostela. Praza do Toural

19:00 horas. Coro Asubío. Cantón do Toural

19:30 horas. Coral Alegría de Compostela. Plaza de Cervantes

20:00 horas. Coro Santa Susana. Praza do Obradoiro

20:00 horas. Bloco da Escola de Latexo Percusión. Alameda, Carreira do Conde y plaza Roxa

20:30 horas. Obradoiro de voces Libredón. Soportal del edificio de Correos

21:00 horas. Coral Polifónica La Salle. Igrexa de Santa María Salomé

Torneo da Chave

Justo al lado de la Escola Infantil de Santa Susana, en la Alameda, se disputará el XLIX Torneo da Chave. El evento arrancará a las 20:00 horas y será una oportunidad única para conocer y disfrutar de este juego tradicional gallego.

Orquesta La Oca

La Alameda acogerá también el concierto de la Orquesta La Oca. La agrupación ofrecerá un concierto desde las 22:00 horas.

ComposFest

El Concello de Santiago y la SD Compostela se unen para convertir el corazón de Santiago en un festival. El ComposFest se celebra este 15 de mayo en la plaza da Quintana, donde será posible disfrutar del artista emergente 9Louro; de Saya, compostelana con raíces palestinas y proyección internacional; y de Lumedoloop, el trío de hip hop que suma más de dos décadas de trayectoria.

Todos los conciertos serán en el mismo emplazamiento y la entrada es gratuita. Estos son los horarios de las actuaciones:

20:30 horas - Lumedoloop

22:00 horas - 9Louro

23:30 horas - Saya

Las atracciones

Las atracciones ubicadas en la Alameda de Santiago son un clásico de las fiestas que visitan cada año miles de personas y que se pueden disfrutar desde el pasado viernes hasta el 25 de mayo. Los horarios inclusivos sin ruido serán los días 16 y 17 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Una de las atracciones favoritas de los compostelanos y visitantes es la noria. Con 54 metros de altura, ofrece unas privilegiadas vistas de la Catedral, la Cidade da Cultura o el Ensanche. El precio se mantendrá: 6 euros por girar cinco minutos, según confirmó el propietario de Norias Sánchez, Paco Sánchez.

El Punto Lila, por otro lado, estará instalado en la Alameda entre el 12 y el 16 de mayo con horario de atención de 20:00 a 01:00 horas.