Todo lo que puedes hacer en Santiago este fin de semana: disfrutar la Ascensión y mucho más

Santiago de Compostela está inmersa en plena Ascensión. La fiesta más picheleira cuenta con una amplia programación que comenzó el pasado martes con una escucha colectiva de O Cuarto, el nuevo disco Tanxugueiras, y que continúa a lo largo de los próximos cuatro días.

Miles de personas participan durante esta semana en la celebración, en la que también se enmarcan el Composfest en la plaza da Quintana (viernes) la Romaría das Flores en el parque de Belvís (sábado y domingo). Más allá de esto, las atracciones de la Alameda son un gran reclamo y podrán disfrutarse hasta el 25 de mayo.

Pero no todo es Ascensión. Los más pequeños podrán disfrutar con actividades pensadas para ellos y las exposiciones siguen ofreciendo una gran oportunidad de disfrutar del arte sin desplazarse lejos, en algunas ocasiones de forma gratuita.

Estos son algunos planes para disfrutar en Santiago de Compostela durante este fin de semana. Y tú, ¿cuál no te vas a perder?

Festas da Ascensión

Mondra.

Las Festas da Ascensión protagonizan la programación de este fin de semana. La ciudad está volcada con esta celebración que lleva la música por bandera. Este jueves, además, es festivo en la capital gallega y los cabezudos recorrerán las calles, mientras que Mondra y la Orquesta Marbella actuarán esta noche.

Más allá de la amplia oferta cultural de hoy, son muchas las propuestas para pasárselo en grande en Santiago con motivo de su semana grande. Esta es la programación de la Ascensión 2026 desde este jueves hasta el domingo, cuando termina:

Jueves 14 de mayo

Alborada a cargo de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo. Será de 10:00 a 12:00 horas entre Conxo y la plaza de Fonseca

a cargo de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo. Será de 10:00 a 12:00 horas entre Conxo y la plaza de Fonseca La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar ofrecen un concierto bajo la dirección de David Fiuza. Será a las 12:00 horas en la plaza da Quintana

de Santiago de Compostela y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar ofrecen un concierto bajo la dirección de David Fiuza. Será a las 12:00 horas en la plaza da Quintana Los Cabezudos realizarán su tradicional paseo desde las 12:30 horas. El recorrido es el siguiente: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova

realizarán su tradicional paseo desde las 12:30 horas. El recorrido es el siguiente: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova Folk na rúa se celebrará entre las 18:00 y las 19:30 horas en las plazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes y Obradoiro con la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar, el Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia y el Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira. A las 20:00 horas realizarán una actuación conjunta en la praza das Praterías

se celebrará entre las 18:00 y las 19:30 horas en las plazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes y Obradoiro con la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar, el Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia y el Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira. A las 20:00 horas realizarán una actuación conjunta en la praza das Praterías Esencia se representará en el Auditorio de Galicia. Dirigido por Eduardo Vasco, cuenta con Juan Echanove y Joaquín Climent en el elenco. Las entradas están a la venta en la Zona C (plaza de Cervantes)

se representará en el Auditorio de Galicia. Dirigido por Eduardo Vasco, cuenta con Juan Echanove y Joaquín Climent en el elenco. Las entradas están a la venta en la Zona C (plaza de Cervantes) Mondra actúa en la praza da Quintana a las 21:00 horas

actúa en la praza da Quintana a las 21:00 horas La Orquesta Marbella estará desde las 22:00 horas en la Alameda

estará desde las 22:00 horas en la Alameda La Feira Cabalar da Ascensión tendrá lugar en el Mercado Nacional de Gando de Santiago (Amio) de 10:00 a 14:30 horas con muestras a lo largo de la mañana y el gran espectáculo ecuestre de doma desde las 13:10 horas

Viernes 15 de mayo

Alborada a cargo de la A. C. Devagariño, entre O Castiñeiriño y San Fiz de Solovio y de 10:00 a 12:00 horas

a cargo de la A. C. Devagariño, entre O Castiñeiriño y San Fiz de Solovio y de 10:00 a 12:00 horas Coro Voces de Compostela en la plaza do Toural a las 18:30 horas

en la plaza do Toural a las 18:30 horas Coro Asubío en el Cantón do Toural a las 19:00 horas

en el Cantón do Toural a las 19:00 horas Coral Alegría de Compostela en la plaza de Cervantes a las 19:30 horas

en la plaza de Cervantes a las 19:30 horas Coro Santa Susana en la plaza do Obradoiro a las 20:00 horas

en la plaza do Obradoiro a las 20:00 horas Bloco da Escola de Latexo Percusión en Alameda, Carreira do Conde y plaza Roxa a las 20:00 horas

en Alameda, Carreira do Conde y plaza Roxa a las 20:00 horas Obradoiro de voces Libredón , en el soportal del edificio de Correos desde las 20:30 horas

, en el soportal del edificio de Correos desde las 20:30 horas Coral Polifónica La Salle en la Iglesia de Santa María Salomé a las 21:00 horas

en la Iglesia de Santa María Salomé a las 21:00 horas XLIX Torneo da Chave a las 20:00 horas junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda

a las 20:00 horas junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda Orquesta La Oca a las 22:00 horas en la Alameda

a las 22:00 horas en la Alameda El Composfest regresa a la plaza da Quintana desde las 20:30 hasta las 00:30 horas con 9Louro, Lumedoloop y Saya

Sábado 16 de mayo

Alborada a cargo de la A. C. Xirandaina entre As Fontiñas y la plaza de A Inmaculada. Será de 10:00 a 12:00 horas

a cargo de la A. C. Xirandaina entre As Fontiñas y la plaza de A Inmaculada. Será de 10:00 a 12:00 horas Campeonato gallego de Espada en el Pabellón de Pontepedriña de 09:00 a 19:00 horas

en el Pabellón de Pontepedriña de 09:00 a 19:00 horas FastLife ExpoMotor (Exposición de vehículos clásicos y contemporáneos) en el Outlet Área Central. De 11:00 a 20:00 horas

(Exposición de vehículos clásicos y contemporáneos) en el Outlet Área Central. De 11:00 a 20:00 horas XXVI Festa para as persoas maiores . Es en el recinto ferial de Amio a las 14:00 horas y contará con la actuación del Grupo Mar Dávila. Las entradas pueden comprarse por 10 euros en el Teatro Principal hasta el día anterior

. Es en el recinto ferial de Amio a las 14:00 horas y contará con la actuación del Grupo Mar Dávila. Las entradas pueden comprarse por 10 euros en el Teatro Principal hasta el día anterior Las escuelas de baile tradicional ofrecerán actuaciones y talleres en las plazas de Santo Agostiño, Obradoiro, Toural y Cervantes a las 12:00 y 12:45 horas, así como a las 18:45 en el caso de las dos primeras y a las 18:00 en las dos segundas. A las 13:00 horas habrá una actuación conjunta en la plaza da Quintana

ofrecerán actuaciones y talleres en las plazas de Santo Agostiño, Obradoiro, Toural y Cervantes a las 12:00 y 12:45 horas, así como a las 18:45 en el caso de las dos primeras y a las 18:00 en las dos segundas. A las 13:00 horas habrá una actuación conjunta en la plaza da Quintana El XLIX Torneo da Chave se celebrará junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda, a las 17:00 horas

se celebrará junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda, a las 17:00 horas El Teatro Principal acoge a las 20:00 horas el concierto de las corales : Coral Coto da Nai de Aríns, Coral Ponte Mantible, Coral Amigos do Castiñeiriño, Coro Crecente de voces graves y Coro Harmonia Stellae

: Coral Coto da Nai de Aríns, Coral Ponte Mantible, Coral Amigos do Castiñeiriño, Coro Crecente de voces graves y Coro Harmonia Stellae Los Cantos da Taberna comenzarán a las 20:00 horas con Muiñeiros do Sarela en Airas Nunes, Esfolladores en Riquela y Sons de Solobio en el Bar Suso. A las 21:00 horas será el turno de Muiñeiros do Saerla en el Bar Moha y Raianos en el Bar Pepe Payá, mientras que a las 22:00 horas actuarán Esfolladores en el Bar Medusa y Sons de Solobio en el Bar Gramola, local en el que estarán Raianos a las 23:00 horas

comenzarán a las 20:00 horas con Muiñeiros do Sarela en Airas Nunes, Esfolladores en Riquela y Sons de Solobio en el Bar Suso. A las 21:00 horas será el turno de Muiñeiros do Saerla en el Bar Moha y Raianos en el Bar Pepe Payá, mientras que a las 22:00 horas actuarán Esfolladores en el Bar Medusa y Sons de Solobio en el Bar Gramola, local en el que estarán Raianos a las 23:00 horas Concierto Alba Reche logo SON Estrella Galicia a las 22:00 horas en la plaza da Quintana

logo SON Estrella Galicia a las 22:00 horas en la plaza da Quintana La Romaría das Flores se celebra en el parque de Belvís con Fuego Lolita, Lisasinson, Saibran; Los Mejillones Tigre, Familia Caamagno acompañados por la Orquestra do Quince y Los Punsetes. La jornada se completa con la sesión vermú de Chicho Selektor (Ortiga) y el cierre de Pídechas o corpo. Hay programación para los más pequeños, así como zona gastro, y se celebra la Feira de Editoras de Compostela

Domingo 17 de mayo

Alborada a cargo de la A. C. Armadanzas. Será de Vista Alegre a la plaza de Cervantes, entre las 10:00 y las 12:00 horas

a cargo de la A. C. Armadanzas. Será de Vista Alegre a la plaza de Cervantes, entre las 10:00 y las 12:00 horas XXV Carreira da Ascensión , con salida y meta en la avenida de Xoán Carlos I. Comenzará a las 09:00 horas y durará toda la mañana

, con salida y meta en la avenida de Xoán Carlos I. Comenzará a las 09:00 horas y durará toda la mañana FastLife ExpoMotor (Exposición de vehículos clásicos y contemporáneos) en el Outlet Área Central. De 11:00 a 17:00 horas

(Exposición de vehículos clásicos y contemporáneos) en el Outlet Área Central. De 11:00 a 17:00 horas El concierto A voz das Letras Galegas será a las 12:00 horas en la plaza de San Martiño Pinario de la mano de la Banda Municipal de Música y bajo la batuta de David Fiuza

será a las 12:00 horas en la plaza de San Martiño Pinario de la mano de la Banda Municipal de Música y bajo la batuta de David Fiuza Latexo Percusión , desde las 19:00 horas, en las siguientes zonas: Praza de Praterías, rúa do Vilar, praza do Toural, rúa das Orfas, rúa do Preguntoiro y plaza de Cervantes

, desde las 19:00 horas, en las siguientes zonas: Praza de Praterías, rúa do Vilar, praza do Toural, rúa das Orfas, rúa do Preguntoiro y plaza de Cervantes El espectáculo Circes e Morganas celebrará a Begoña Caamaño desde las 20:00 horas en la plaza da Quintana

celebrará a Begoña Caamaño desde las 20:00 horas en la plaza da Quintana La Romaría das Flores continúa el domingo con una sesión vermú extendida de la mano de Vinicius e seu Conjunto Selvagem, la Orquesta Neverloura y Bigote Mix (Malandrómeda, Fluzo)

Concierto

Pablo López. Carlos Díaz, Teatro Cervantes

OBK celebra sus 35 años de trayectoria con Vértigo Tour, una gira que tiene parada este viernes 15 de mayo en la Sala Capitol. El concierto comenzará a las 21:00 horas y promete al público un reencuentro con los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones, así como una noche para disfrutar de las emociones y la energía de la banda sobre el escenario.

Pablo López actúa este sábado en el Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago, donde presentará El niño del Espacio en Concierto 2026. El espectáculo, que promete dejar huella, incluye tanto sus grandes éxitos como las obras de su nuevo álbum. El evento arranca a las 21:00 horas.

Muaré: la resurrección del baile se presenta no como un concierto, sino como una liturgia del baile, "un encuentro para dejar de pensar y dejarse llevar por la vibración y la música". El evento, que comenzará a las 21:30 horas en la Sala Sónar, contará con sorpresas y artistas invitadas en la afterparty.

Way Club, por otro lado, ha organizado eventos este fin de semana con la Ascensión como protagonista: el primero fue ayer y el segundo es esta noche, con título Amordidas y de la mano de Borja Solla y DelGiovani. El sábado será el turno de Turbulencias, con Anxo Silvia y DelGiovani.

Festa da Bretaña

'Festa da Bretaña'.

La cultura bretona llega a Santiago de Compostela con la celebración de la Festa da Bretaña, un fin de semana de actividades culturales y musicales organizado por distintas asociaciones gallegas y bretonas. El sábado 16, en el CSC Maruxa e Coralia, se proyectará el cortometraje Retornar Bretaña a las 12:00 horas, con un coloquio posterior.

La fiesta también incluye un concierto en la plaza de Salvador Parga con una foliada libre a partir de las 13:00 horas el sábado, y continuará el domingo con Redadeg en la Alameda junto a las Escolas Semente. Este último evento comenzará a las 11:00 horas y se enmarca en la programación del Día das Letras Galegas.

Para los más pequeños

'Contos para celebrar as letras'.

La Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal celebra el Día das Letras Galegas con la actividad infantil Contos para celebrar as Letras, un cuentacuentos de la mano de Ángeles Goás pensado para disfrutar de la narración oral y dejar volar la imaginación. La sesión permitirá acercarse al legado de Begoña Caamaño y está recomendada para niñas y niños de 3 a 8 años. La entrada es libre hasta completar aforo.

Las actividades para el público infantil y juvenil realizadas en el marco de la VIII edición del FunFunFun comienzan este sábado. Manel Cráneo será el encargado de impartir el taller Planeta Mincha en el CSC de Vite de 11:00 a 13:00 horas y es preciso inscribirse previamente para poder participar.

Exposiciones

La poeta Luísa Villalta. Archivo RAG

Estos días de fiesta también es posible disfrutar de las exposiciones que hay en Santiago de Compostela. El Museo do Pobo Galego acoge la exposición temporal de las esculturas del Maestro Mateo, que fue ampliada hasta el 26 de julio y en el marco de la que se realizarán visitas guiadas a lo largo de los próximos meses.

La Cidade da Cultura acoge varias muestras gratuitas, entre ellas Luísa Villalta. Música, palabra e compromiso, sobre la figura homenajeada en las Letras Galegas 2026. En este espacio también se puede visitar As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI. Tampoco hay que pagar para visitar Aventura da mirada en la Galería de Arte Luisa Pita.

Otras opciones son Lluís Hortalà. Ante a Lei en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) y Antifémina de Colita en el Auditorio de Galicia. La Sede Afundación acoge A natureza das cousas, mientras que en la Fundación Gonzalo Torrente Ballester y el Museo-Fundación Eugenio Granell también hay opciones para disfrutar del arte.