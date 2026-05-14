¿Qué hacer en Ferrol este fin de semana? Conciertos, espectáculos de danza y comidas vecinales

Este fin de semana, Ferrol acogerá diferentes conciertos, como Blues do País, Amancio Prada o Lenda Ártabra.

Por otro lado, también tendremos espectáculos en directo de danza (Transeúnte), el primer Festival de Metal de la Sala Urania (Inferrol Metal Fest) y una obra de teatro (Deus non quere calderilla).

Conciertos del fin de semana

El fin de semana ferrolano viene cargado de interesantes eventos musicales que no nos podemos perder.

El jueves 14 a las 20:30 horas calentamos motores para el fin de semana con un concierto inédito de Blues do País, quienes se presentarán en el Centro Cultural Torrente Ballester como parte del ciclo musical de Xoves da Capela. Blues do País, también conocidos como Brais das Hortas e Iseo Agilda, traen el mejor blues rural a los escenarios ferrolanos.

El sábado 16 a las 20:30 horas en el Teatro Jofre podremos disfrutar en directo de la inigualable voz de Amancio Prada, quien presenta un emocionante espectáculo que celebra el 50 aniversario de aquel álbum que puso banda sonora a la poesía de Rosalía de Castro.

Para cerrar el fin de semana por todo lo alto, el domingo 17 a las 19:30 horas en el Centro Cultural Ballester se presentará el grupo de música folk Lenda Ártabra. Como celebración del Día de las Letras Gallegas 2026, darán un concierto gratuito en el que harán un emocionante recorrido musical por los temas de sus dos álbumes publicados.

Representación de Transeúnte de Daniel Rodríguez

El viernes 15 a las 20:30 horas en el Teatro Jofre se podrá disfrutar de la obra teatral de danza bautizada como Transeúnte, un espectáculo que lleva desde el año pasado recorriendo todo el país y que ha ido amasando excelentes críticas.

En Transeúnte se explora la dualidad entre lo permanente y transitorio a través de los cuerpos de nuestra generación. Asimismo, estos se encuentran atravesados por el folclore y la tradición, factores enriquecedores de las nuevas generaciones que se encuentran supeditadas a lo tecnológico y globalizado.

Las entradas se encuentran a la venta desde 8 euros.

Inferrol Metal Fest 2026

El viernes 15 a partir de las 22:00 horas la Sala Urania se convierte en la casa del mejor underground metal de Madrid, pues llegan hasta Galicia Winter Vampires, Viaducto y Stainless Madness, tres grupos que vienen listos para darle a Ferrol una noche inolvidable.

¿Estás listo para vivir el mejor metal sin concesiones, potente, directo y envolvente? ¡Entonces apúntate al primer Festival de Metal en la Sala Urania!

Comida Veciñal de Serantes

El sábado 16 en el Local Social San Salvador se ha organizado una gran comida vecinal. Contará con un menú completo de paella, churrasco, postre y bebidas por un total de 25 euros.

Asimismo, a lo largo de la jornada, habrá baile con música de los años 60 y 70.

Representación de Deus non quere calderilla

El domingo 17 a las 19:00 horas en el Centro Cívico de Caranza se representará en directo la obra Deus non quere calderilla de la compañía de teatro The Sastre.

Deus non quere calderilla es una obra de teatro para vivir la auténtica retranca gallega. Una comedia que gira alrededor de Mateo, un emigrante que regresa a su casa natal con dos hermanas solteras muy devotas a la Iglesia: Salomé y Raquel.

Estas dos mujeres intentarán que su hermano done la mayor cantidad posible de dinero durante las misas, para así poder mantener su estatus social.

Esta representación es de entrada libre.