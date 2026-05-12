Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, martes 12 de mayo, por las Fiestas de la Ascensión 2026

Qué hacer en Santiago este 12 de mayo por las fiestas de la Ascensión.

Arranca la Fiesta más picheleira: la Ascensión. Santiago de Compostela se llena de música, actividades culturales y atracciones durante los próximos seis días, en los que pequeños y mayores se lo podrán pasar en grande gracias a la amplia programación de esta semana.

El ComposFest y la Romaría das Flores, así como las tradicionales atracciones, son dos de los atractivos de un evento que comienza con la presentación de O Cuarto, de Tanxugueiras, en un evento especial en la plaza do Obradoiro. Los conciertos de Mondra, de Santiago 40 Pop y de varias orquestas, entre otros, harán que el ritmo no pare.

El cartel de la Ascensión 2026, por otro lado, ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes.

La composición nace de la idea "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva" y consta de una figura central acompañada de elementos como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda, así como de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

O cuarto x Tanxugueiras

Tanxugueiras. Raúl Béjar - Santa Mónica Films

Las fiestas de la Ascensión comienzan este martes con una propuesta de Tanxugueiras. Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío han elegido el corazón de Santiago para compartir en primicia el nuevo universo sonoro de su próximo disco, O Cuarto, en una escucha colectiva que promete convertir el centro histórico de Santiago en el gran punto de encuentro de la música gallega.

Tradición, identidad y vanguardia cultural convergen en la plaza do Obradoiro, convirtiendo la ciudad en el escenario de un gran estreno. La actividad comenzará a las 20:00 horas, cuando comenzará la cuenta atrás definitiva para la publicación de O Cuarto, y culminará con una escucha colectiva que marcará el arranque de la celebración.

La cita será, además, muy especial porque ha sido creada exclusivamente para esta fecha y tendrá carácter efímero. No formará parte de la futura gira ni de presentaciones posteriores del álbum, siendo una ocasión irrepetible de compartir con las artistas su nuevo trabajo.

Las atracciones

La noria en la Alameda de Santiago. Turismo de Santiago/Xaime Cortizo

Las atracciones ubicadas en la Alameda de Santiago son un clásico de las fiestas que visitan cada año miles de personas y que se pueden disfrutar desde el pasado viernes hasta el 25 de mayo. Los horarios inclusivos sin ruido serán los días 16 y 17 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Una de las atracciones favoritas de los compostelanos y visitantes es la noria. Con 54 metros de altura, ofrece unas privilegiadas vistas de la Catedral, la Cidade da Cultura o el Ensanche. El precio se mantendrá: 6 euros por girar cinco minutos, según confirmó el propietario de Norias Sánchez, Paco Sánchez.

El Punto Lila, por otro lado, estará instalado en la Alameda entre el 12 y el 16 de mayo con horario de atención de 20:00 a 01:00 horas.