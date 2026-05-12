Así será el Banquete de Conxo 2026 en Santiago: conciertos, actividades, ecología y más

Cuenta atrás para el Banquete de Conxo. El evento, que se celebrará en Santiago de Compostela del 22 al 24 de mayo, tiene este 2026 un cartel inspirado en las dos ideas de la celebración: la fraternidad y la convivencia por un lado y la naturaleza y la relevancia del bosque por el otro.

"Estamos nun mes de maio moi importante, chegan as festas para Compostela, empezamos con esta semana grande das Festas da Ascensión; tamén coincide o Día das Letras galegas e todas as actividades desa figura central para Compostela como é Begoña Caamaño, e remataremos con esa festa do Banquete de Conxo, os días 22, 23 e 24 de maio, unha festa que non só se circunscribe ao barrio de Conxo, senón que se estende polo conxunto de todo Santiago e da súa comarca. Porque hai moito atractivo dentro do Banquete, que fai que sexamos referente das persoas e colectivos", aseguró este martes la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

La regidora reivindicó que este 2026 uno de los principales objetivos del evento es ser "residuos cero", minimizando el impacto ambiental de una fiesta que cada año reúne a numerosos participantes. Así, se repartirán folletos informativos con bolsas compostables para la separación de residuos y se reforzarán las señales informativas con el lema "deja el bosque igual que cuando llegamos".

El recinto donde se celebrará el Banquete de Conxo contará únicamente con contenedores marrones para depositar los restos de materia orgánica. Una vez fuera, los asistentes podrán reciclar en cuatro localizaciones: Fervenza, Suarribas y las dos salidas del aparcamiento del Provincial. "Todo isto reforzado a través da difusión das redes sociais para esta unión entre a celebración e o coidado da nosa contorna, piares do noso Concello", añadió Sanmartín.

Por otro lado, además de a través de las múltiples sendas que vertebran la ciudad y del refuerzo de servicio de autobuses públicos, los ciudadanos podrán desplazarse hasta Conxo en el Tren do Banquete, una atractiva manera de conocer las calles principales de la ciudad en un medio de transporte poco habitual.

Ecobosque

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, también se refirió a la necesidad de preservar una zona y recordó que se está trabajando en la conservación y puesta en valor del espacio a través del Ecobosque, un proyecto impulsado desde el departamento de Emprego al que se destina un millón de euros de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidade.

"O proxecto Ecobosque tamén fai súa en certo modo a festa do Banquete de Conxo, con actividades que serven de aperitivo desa celebración do 24 de maio, e que xa poñemos en marcha esta mesma semana", indicó la también edil de Emprego, que destacó las actividades dirigidas a los colegios.

Una de ellas son los talleres de orientación, que se celebrarán desde este 13 de mayo hasta el miércoles 20. Otras opciones para los más pequeños son las sesiones de Bioblitz, eventos que buscan que los participantes registren el mayor número de especies posibles de la zona del Ecobosque y que se celebrarán del lunes al jueves de la próxima semana.

Vinculado al Ecobosque, pero pensado para el público general, el sábado 16 se repetirán dos actividades que funcionaron muy bien en la Primavera no Ecobosque. La sesión de observación de aves con SEO Birdlife se realizará por la mañana, mientras que de 21:00 a 23:00 horas habrá una sesión de observación de murciélagos con Morcegos Galicia. En ambos casos hay que inscribirse en bosque@santiagodecompostela.gal.

El sábado 23 por la mañana, por último, se repetirá la Carrera de Orientación, en la que ya es posible inscribirse. Los participantes tendrán que visitar en el menor tiempo posible todas las balizas colocadas en el Banquete de Conxo y podrán ir en equipos de hasta seis personas y en tres categorías: as xestiñas, pensada para niños que harán menos de tres kilómetros; as xestas, con menos de cuatro kilómetros; y las xesteiras, dirigida a personas con ciertos conocimientos de orientación y buen nivel físico y que recorrerán más de cinco kilómetros.

Pequeno Banquete

El programa de esta edición recuperará algunos los contenidos como el Pequeno Banquete, que se celebrará el viernes 22 de mayo por la mañana como antesala del domingo 24. Estará limitado al público infantil, con alumnado de Infantil y Primaria.

"Será unha festa na que non faltará a representación teatral dosQuinquilláns sobre o acontecido no Banquete de Conxo en 1856, coa participación dos nenos e nenas asistentes, e tamén música, a cargo de Uxía Lambona e a Banda Molona", indicó María Rozas.

Mercado do libro

La tenienta de alcaldesa también hizo referencia al Mercado do libro, que se celebrará en la plaza de Aurelio Aguirre el sábado 23 y el domingo 24. Habrá una docena de puestos de editoriales y librerías en los que se desarrollarán diferentes actividades como presentaciones de libros.



Este espacio también contará con tres puestos de artesanía, en los que habrá demostraciones en vivo. Los más pequeños disfrutarán de juegos infantiles durante todo el fin de semana, tanto populares como de mesa, y también de dos espectáculos.



"No sábado 23 repetimos coa sesión vermú pola mañá con dous grupos do Centro Xove da Almáciga: Acid Roots e W3ird Nois3, cos que xa temos contado noutras celebracións, porque xa sabedes que a nosa vontade é darlle todas as oportunidades para que o talento novo de Santiago poida visibilizarse e darse a coñecer entre o público da cidade", indicó la edil de Emprego.

Rutas

El sábado 23 también habrá actividad con un clásico: la ruta guiada por Henrique Alvarellos, en esta ocasión bajo el título "As voces do bosque. Un paseo cultural pola histórica carballeira de Conxo", que acercará letra y naturaleza a quien se una al recorrido.



El programa no olvida los imprescindibles: el viernes no faltarán los Cantos de Taberna que rematarán en una foliada final en la plaza de Conxo; y el sábado regresará el Canto Fraterno, con la participación de grupos de música tradicionales y cuanto coral. La Fiesta de la Poesía marcará el fin de la jornada.

El día grande: el domingo 24

Las actividades del 24 de mayo comenzarán a las 11:00 horas con el desfile teatral Alá van estudantes e artesás, que partirá desde la plaza do Toural hasta Conxo. Los Quincalláns dirigen y participan acompañados por Luis "O Caruncho", Lupe Blanco, las pandereteiras del CSC de Vite As Viteiras, el IES Arcebispo Xelmirez II, el Clube Mozo e Veciñanza Activa do CSC Aurelio Aguirre de Conxo, la Asociación Aspas, As Superactivas do CSC de Santa Marta, la Asociación Cultural A Ruliña de Laraño, las Brigadas Teatrais de Catoira, la Coral A Oliveira de Monte Branco (Ponteceso), el Grupo de gaitas Os Farrapos de Cesullas de Cabana de Bergantiños y la Asociación Cultural Pena Maior de Marrozos.

"Animamos a participar a toda a veciñanza, a que se acheguen cos seus traxes de época e a que acompañen a comitiva ata o mesmo Bosque para desfrutar da tarde de romaría, do Serán da Fraternidade", animó Sanmartín, que anunció que las parroquias invitadas este año son O Eixo y Vidán. Nuria González Casais y Maika González Rozas, de la Asociación de Veciños Mestra Victoria Míguez de Vidán, e integrantes de la asociación de veciños Domingo Cepeda de O Eixo se encargarán del pregón.

La comida y la romería popular dará paso al "serán de fraternidade", con foliada de música tradicional en la que participan Devagarinho de Villestro, la Asociación de Música e Baile tradicional de Conxo, el Grupo de cantos de taberna Cantador@s de Recandea do Castiñeiriño, Muiñeiros do Sarela y la Asociación Penamaior de Marrozos.

Os Monifates presentarán su espectáculo lúdico y didáctico desde las 17:30 horas en la plaza de Conxo, mientras que a las 18:30 horas comenzarán la despedida de la fiesta con brindis a cargo de Celia Pinaque, de la Asociación de Veciños Mestra Victoria Míguez de Vidán, de integrantes de la asociación de vecinos Domingo Cepeda de O Eixo, y del Centro Down Compostela.