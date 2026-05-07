El Muncyt de A Coruña celebrará el Día de los Museos con ciencia, arte y eclipses

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología celebrará el próximo 16 de mayo una programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos, una jornada impulsada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) que este año lleva por lema "Museos uniendo un mundo dividido".

El centro coruñés apostará por actividades que conectan ciencia, arte y astronomía, con propuestas dirigidas tanto al público familiar como a visitantes de todas las edades. La iniciativa servirá además como punto de partida de la programación divulgativa relacionada con el eclipse solar que podrá verse desde A Coruña el 12 de agosto de 2026.

Entre las actividades previstas habrá visitas guiadas, juegos de pistas y experiencias vinculadas a la colección permanente del museo, con el objetivo de reforzar el papel del MUNCYT como espacio de aprendizaje y encuentro en torno al conocimiento científico.

Uno de los platos fuertes de la jornada será el taller familiar "Eclipses para mentes inquietas", dirigido a niños y niñas a partir de 6 años. La actividad, programada para las 17:00 horas, permitirá descubrir de forma práctica y creativa cómo serán los eclipses que atravesarán la península ibérica en 2026, 2027 y 2028. El taller combinará explicaciones científicas con dinámicas artísticas y participativas para despertar la curiosidad por el universo.

La programación continuará a las 19:00 horas con el espectáculo "Lo que (no) se ve. Especial eclipses", una propuesta divulgativa para público general que mezclará astronomía y humor. A través de imágenes astronómicas obtenidas con tecnología avanzada, el evento invitará a reflexionar sobre el cosmos y sobre el lugar que ocupa la humanidad en el universo.

Para participar en las actividades será necesario realizar reserva previa, ya sea en las taquillas del museo, a través del correo electrónico reservascor@muncyt.es