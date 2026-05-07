Conciertos, teatro y mucho más en Santiago: así puedes pasártelo en grande este fin de semana

Llega el segundo fin de semana de mayo y lo hace con divertidas propuestas de ocio en Santiago de Compostela. Conciertos, teatro, exposiciones... Son muchas las opciones para elegir cómo disfrutar de una mañana o una tarde completa en la ciudad

Los amantes del deporte tienen una importante cita con el baloncesto: el Obradoiro CAB se enfrenta al Gipuzkoa este viernes y, si gana, será automáticamente equipo de ACB. Más allá del deporte, los más pequeños podrán disfrutar con varias actividades y la risa estará asegurada con Carlos Blanco.

Conciertos

Eris MacKenzie Cedida

Eris Mackenzie protagoniza este jueves desde las 20:30 horas un concierto en la Sala Riquela. Carlos Eirís fusiona, a través de este proyecto, la electrónica de vanguardia con elementos de la música tradicional gallega. Modus Vivendi, por otro lado, acoge el día 8 la actuación de Raposa desde las 21:00 horas.

Rebeliom do Inframundo presenta Orgulho Tour en la Sala Capitol este viernes desde las 20:30 horas. Nervo, Malvares, Frank Huxley, Busto y DJ Pol forman una alianza que, tras más de una década, se ha convertido en una forma de entender el mundo para su público.

El Auditorio de Galicia, por otro lado, acoge este viernes el Obradoiro de Composición de la Real Filharmonía de Galicia desde las 20:30 horas, mientras que la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela actuará el domingo 10 de mayo desde las 12:00 horas en el Teatro Principal.

El sábado, por otro lado, Ara Malikian estará con Intruso World Tour en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia el sábado a partir de las 21:00 en uno de los grandes conciertos del fin de semana. Edwyn Collins visitará la ciudad el domingo en su gira despedida en España: actuará a las 20:00 horas en la Sala Capitol.

Baloncesto

El Obradoiro busca instalar una pantalla gigante en Santiago para disfrutar el derbi Obradoiro CAB

Este viernes es un día clave para el Obradoiro CAB. El equipo compostelano regresará a la ACB si vence al Inveready Gipuzkoa, un hito que podrá celebrar acompañado por su afición ya que el partido se disputa en el Multiusos Fontes do Sar. El encuentro comienza a las 21:00 horas para hacer vibrar a la ciudad.

Teatro

'Black Box. Unha saga épica' se estrena el domingo en Santiago.

El Teatro Principal acoge este jueves a las 20:30 horas Alén, una creación escénica de danza contemporánea interpretada por cuatro bailarinas en la que se explora el "más allá" no como un destino sino como un proceso. El viernes, en el mismo espacio, se representará Filtro desde las 20:30 horas: está basada en lo ocurrido en Uruguay el 24 de agosto de 1994.

Mañana, en el Salón Teatro, el público podrá disfrutar de Entrecruzados desde las 19:30 horas. A través del movimiento, el ritmo, la voz, el silencio, y la respiración, los cinco intérpretes construyen una partitura viva sobre el desarraigo, la identidad, la exclusión y la posibilidad de comunidad.

El teatro continúa el sábado con Si alguna vez hubo un nosotros, dirigida por Ignasi Vidal, en el Auditorio Abanca desde las 20:00 horas. El domingo, en el Salón Teatro, el público podrá asistir al estreno absoluto de Black Box. Unha saga épica desde las 20:30 horas.

Para los más pequeños

'Melisa perdeuse' se podrá ver este 9 de mayo en Santiago.

La Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal celebra el Mes de las Abejas y las Flores con el espectáculo infantil Melisa perdeuse, de la Compañía Garabullo. El cuentacuentos se completará con un taller de chapas en el que las niñas y niños podrán crear sus propios diseños inspirados en la historia. Dirigida a niñas y niños de 4 a 10 años, contará con entrada libre hasta completar aforo. Es el sábado a las 12:00 horas.

Tavole, por otro lado, es un espectáculo circense de Zirko Txosko, con acrobacias, danza, movimiento y equilibrios, combinado con el humor característico de la compañía y una puesta en escena original y delicada, ideal para toda la familia. Se podrá disfrutar en la Casa das Máquinas el domingo desde las 10:00 horas.

Visitas guiadas, humor y tapas

'O facer no deseño', en Casa RIA.

Casa RIA acoge este jueves un encuentro sobre diseño con Gonzalo Milà y David Martí. Bajo el título O facer no deseño, el evento comenzará a las 18:30 horas como parte del programa público de la exposición Deseño para vivir: material, proceso e obxectos cotiáns. La actividad es gratuita, pero es preciso inscribirse previamente en eventos@casaria.org.

Carlos Blanco, por otro lado, presenta este sábado en el Teatro Compostela A Penúltima. El show, que comienza a las 20:30 horas, contará con "historias nuevas y viejas" que, en todo caso, garantizan las carcajadas del público.

El Outlet Área Central de Santiago acoge desde ayer las jornadas O Paseo do tapeo. Los visitantes podrán degustar las 15 elaboraciones de los nueve establecimientos participantes (11 saladas y cuatro dulces) hasta el domingo 24 de mayo.

Exposiciones

La poeta Luísa Villalta. Archivo RAG

Visitar una exposición es siempre una buena excusa para aprender. Santiago de Compostela cuenta este fin de semana con una amplia oferta de muestras para abrir los ojos a diferentes mundos, muchas de ellas totalmente gratuitas. Esta es una pequeña selección.

La Fundación Eugenio Granell acoge las muestras Boutique Amparo y Granell cumple 30 años hasta el 31 de mayo, misma fecha hasta la que se podrá visitar la exposición temporal de las esculturas del Maestro Mateo (Abraham/Jeremías e Isaac/Ezequiel) recuperadas por el Concello de Santiago en el Museo do Pobo Galego.

As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI se puede visitar gratuitamente en la Cidade da Cultura de Galicia. También son gratis Lluís Hortalà. Ante a Lei en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Antifémina de Colita en el Auditorio de Galicia y A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía, en la Casa do Cabido.

Otras opciones gratuitas en Santiago son Mulleres sobranceiras. Luísa Villalta. Música, palabra e compromiso, que se puede ver en la Cidade da Cultura, y A bordo, en la Facultade de Filoloxía. El Colexio de Fonseca, por otro lado, acoge Arxila, auga e lume.