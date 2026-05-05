Tanxugueiras dará inicio a las fiestas de la Ascensión 2026 en Santiago: "Las más picheleiras del año"

Tanxugueiras darán inicio a las fiestas de la Ascensión 2026 en Santiago: "Las más picheleiras del año" Concello de Santiago

Cuenta atrás para que de comienzo una de las fiestas más picheleiras de Santiago. Esta mañana la concelleira de Festas, Pilar Lueiro, dio a conocer la programación de las fiestas de la Ascensión 2026, "as máis picheleiras do ano e unha das datas máis agardadas".

Con una celebración "pensada para toda a veciñanza de Compostela", la Ascensión 2026 arrancará este martes, 12 de mayo, con la actuación musical de Tanxugueiras en la Praza do Obradoiro, donde presentarán su nuevo disco. La celebración se prolongará hasta el domingo 17 de mayo con un homenaje a Begoña Caamaño, homenajeada en el Día das Letras Galegas y que "habitou esta rúas, esta cidade, moitos anos". Durante casi una semana, se podrá disfrutar de actuaciones musicales para todos los públicos, teatro, eventos deportivos y sin olvidar la corriente más tradicional de estas fiestas y las atracciones en el parque de la Alameda.

Un cartel que invita a "ir todos cara á festa"

El cartel que acompañará a estas fiestas de la Ascensión 2026 fue diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes, y nace de un movimiento, "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva".

Cartel de la Ascensión 2026.jpg Concello de Santiago

La composición se construye alrededor de una figura central que camina acompañada de elementos festivos tradicionales durante la Ascensión y la ciudad, como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda. También está acompañado de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

"O cartel busca transmitir unha sensación de ilusión compartida, de camiño cara á festa, onde tradición, lembranza e presente conviven nun mesmo espazo" explicó la concelleira de Festas.

Programación

A falta de desvelar los nombres que formarán parte del cartel del Compos Fest y de la Romaría das Flores -que serán desvelados mañana-, Pilar Lueiro desveló gran parte de las actuaciones musicales y eventos que se podrán disfrutar durante casi una semana de celebración.

Martes, 12 de mayo

La Ascensión 2026 arrancará este martes con la actuación de Tanxugueiras en la Praza do Obradoiro, de 19:00 a 22:00 horas, donde presentarán su nuevo disco en un espectáculo "cheo de sorpresas".

Miércoles, 13 de mayo

El Teatro Principal acogerá este día la obra "Espiñas Rosas" de ARTías Teatro, a las 20:00 horas. A las 22:00 horas, en la Alameda, actuará la orquesta América de Vigo, que responde "a unha demanda que xa levábamos tendo uns anos de que haxa orquestra o primeiro día na véspera do festivo".

Poco después, a las 21:00 horas, en la Praza do Obradoiro dará comienzo el Los 40 Santiago POP, presentado por Tony Aguilar y que contará con las actuaciones de Chiara Oliver, Ruslana, Marlon, Samuraï, Daniela Blasco, Kenneth, O Xoán Tapa d'Orella y Kike Varela & Álvaro Puga.

Jueves, 14 de mayo

El día grande de la Ascensión, el jueves, comenzará con la alborada a cargo de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo, de 10:00 a 12:00 horas que partirá desde Conxo hasta la Praza de Fonseca. La Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá un concierto a las 12:00 horas en la Praza da Quintana. Los cabezudos tampoco podían faltar, y animarán la jornada a partir de las 12:30 horas recorriendo las calles de la zona vieja: rúa Nova, Praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, Praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, Praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo e rúa Nova. Ese mismo día, también se celebrará la tradicional Feira Cabalar en el recinto de Amio.

Por la tarde, será el turno del completo programa de folk, de 18:00 a 19:30 horas, en las calles de Compostela en las que estarán presentes las escuelas, los grupos folclóricos y los cuatro grandes asociaciones de la ciudad: Ultreia, Brincadeira, Sar e Cantigas e Agarimos. A las 20:00 horas, ofrecerán una actuación conjunta en la Praza das Praterías.

El teatro tampoco faltará en el día grande de la Ascensión con la representación de "Esencia", de Juan Echanove y Joaquín Climet, en el Teatro Principal a las 20:30 horas.

El plato fuerte llegará a las 21:00 horas en la Praza da Quintana con el concierto de Mondra, anunciado hace unos días, y en el parque de la Alameda estará la orquesta Marbella a partir de las 22:00 horas.

Viernes, 15 de mayo

El viernes llega otra celebración que ya es clásico de la Ascensión: el Compos Fest que se celebrará en la Praza da Quintana a las 20:30 horas y cuyo cartel será desvelado mañana con alguno de los artistas. Lueiro, aún así, dio una pista: "un deles é un artista galego que xa enche salas e estará nos festivais máis importantes do verán deste ano". Este día también actuará la orquesta La Oca en la Alameda, a las 22:00 horas, y se celebrará el tradicional Torneo de Chave en la Alameda, a las 20:00 horas.

Las corales de la ciudad ofrecerán un concierto en distintas localizaciones durante la tarde, con un recorrido parecido al que realizarán en el día previo los grupos folclóricos por las plazas de la ciudad. También se realizará una alborada, de 10:00 a 12:00 horas, a cargo de la A.C Devagariño desde el Castiñeiriño hasta San Fiz de Solovio.

Sábado, 16 de mayo

El sábado arrancará con la alborada a cargo de A.C Xirandaina, desde el barrio de Fontiñas hasta la Praza da Inmaculada. Ese mismo día se celebrará la jornada de la XXVI Festa dos Maiores en el recinto ferial de Amio, el Campeonato Galego de Espada, de 9:00 a 19:00 horas en el pabellón de Pontepedrina, y el FastLife ExpoMotor, la exposición de vehículos clásicos y contemporáneos en Área Central.

También será el turno del Día del Baile Tradicional en las plazas de la zona vieja del casco histórico compostelano, y de los Cantos de Taberna, a partir de las 20:00 horas en distintos bares de la ciudad.

Por segundo año consecutivo se repetirá la celebración de la Romaría das Flores en el parque de Belvís con actividades para todos los públicos y juegos tradicionales. Contará también con un espacio gastronómico, programación infantil, puestos de artesanía y conciertos de los que mañana, al igual que el cartel del Compos Fest, se anunciará completo. Este año, a diferencia del anterior, se alargará el festival un día y medio, finalizando el domingo 17 de mayo con una sesión vermut.

Ese mismo día, la Praza da Quintana acogerá el concierto del SON Estrella Galicia de la artista Alba Reche a las 22:00 horas. Mientras tanto, en la Alameda, actuará la orquesta Atenas a esa misma hora.

Domingo, 17 de mayo

El último día de las fiestas se celebrará la 25ª Carreira da Ascensión, en este caso en disciplina ciclista. La Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá el concierto "A voz das Letras Galegas" en San Martiño Pinario en un día que también contará con alboradas a cargo de A. C. Armadanzas, de 10:00 a 12:00 horas, desde Vista Alegre hasta la Praza de Cervantes, y Latexo Percusión que recorrerán las calles de la zona vieja de la ciudad.

Las fiestas acabarán con el espectáculo Circes e Morganas, celebrando y honrando a Begoña Caamaño, homenajeada en el Día das Letras Galegas, en la Praza da Quintana a las 20:30 horas. "Máis que nunca Santiago será a capital, coas súas festas da Ascensión, da Festa das Letras Galegas", señaló la concelleira.

Atracciones

Otro de los grandes clásicos que nunca pueden faltar son las atracciones en el parque de la Alameda que ya se están montando y se podrán visitar desde este viernes, 8 de mayo, hasta el 25 de este mismo mes.

Las atracciones contarán con horarios inclusivos, sin ruido, de 17:00 a 19:00 horas los días 8, 16 y 17 de mayo.

El parque de la Alameda también contará con la instalación del Punto Lila, que estará entre los días 13 y 16 de mayo, con horario de atención al público de 20:00 a 1:00 horas.