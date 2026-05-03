La lluvia no deja a ninguna madre sin flores en A Coruña: "Tenemos más de cien encargos a domicilio"

La lluvia no es excusa. Las floristerías de A Coruña abrieron este domingo más que preparadas para asumir uno de los días más fuertes del año: el Día de la Madre. Ya desde primera hora de la mañana la gente se iba acercando a las floristerías de su barrio en busca de un ramo tan bonito como las mujeres que lo reciben.

Padres, hijas, hijos, todos menos ellas, que aguardaban en casa a que llegaran con su regalo y desayuno. Las floristerías llevan semanas preparándose y recibiendo encargos, como es el caso de Flores Patiño, en el polígono de Pocomaco. Aquí abren todos los días del año, pero el de hoy es especial. "Tenemos más de cien encargos a domicilio", explica Tereixa, una de las floristas.

En su caso reciben los pedidos a través de aplicaciones como Glovo o Uber Eats, o también por su página web. Aun así, tenían muchos para recoger en el propio local. "Algunos vienen y lo compran en el momento, pero igual cuando llegan no hay los colores que ellos quieren", cuenta.

Aun así, casi todos los que se pasaban por allí habían sido previsores y lo habían encargado con tiempo. Como es el caso de la floristería Calo, que esta mañana tenía una cola que llegaba hasta la puerta. Había encargos, pero también muchos que lo creaban al momento.

Hay de todo, rosas, girasoles... las flores más bonitas para la mujer que les dio la vida. Incluso plantas con globos felicitando el Día de la Madre.

Hay tradiciones que nunca cambian. Y regalar flores y bombones por este día es una de ellas. "Algunos lo compran para acompañar otros regalos", explica Tereixa, de Flores Patiño. Pero también los hay que compran unos ramos que le tapan toda la cabeza. Porque para este evento, la mayoría "no escatiman en gastos"