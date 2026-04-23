¿Qué hacer el último fin de semana de abril en Santiago? Conciertos, deporte, solidaridad y mucho más

Llega el último fin de semana de abril y lo hace cargado de eventos para disfrutar de estas jornadas en Santiago de Compostela. Conciertos de artistas actuales y otros para recordar, eventos deportivos solidarios u obras de teatro son algunas de las propuestas para pasárselo en grande estos días en la capital gallega.

Y es que a las puertas del puente del 1 de mayo de la próxima semana, son muchos los planes entre los que elegir para aprovechar al máximo las próximas cuatro jornadas. De los más deportistas a aquellos que no pierden la oportunidad de bailar, Santiago esconde multitud de opciones para todos los gustos.

En Quincemil hemos seleccionado algunos de los eventos que se celebran en la capital gallega desde este jueves. Y tú, ¿cuál no te vas a perder?

Conciertos

Fórmula V actuará en Santiago.

La Real Filharmonía de Galicia presenta este jueves desde las 20:30 horas Mares de Historias en el Auditorio de Galicia. La Banda Municipal de Música, por otro lado, interpreta Unha fiestra ó presente desde las 12:00 horas del domingo.

The Long Ryders actúa mañana viernes en la Sala Capitol acompañado por Tesouro. El concierto, que comenzará a las 20:30 horas, será una ocasión única de disfrutar High Noon Hymns, un trabajo en el que la banda retoma su esencia sonora y suma nuevas canciones a un catálogo imprescindible.

La Sala Riquela, por otro lado, acoge este viernes el concierto de Jaguayano a partir de las 21:00 horas, que llega a Santiago desde la costa cántabra con su ukelele y su guitarra de nylon.

Nordesía Produccións celebra el sábado desde las 20:30 horas su 30 aniversario en la Sala Capitol. Carlos Blanco será el encargado de conducir una noche que incluye el concierto de Expresso Trasatlântico y las intervenciones musicales de Cheny Wa Gune, A Pedreira & Alejandro Vargas, X. M. Budiño, Lumedoloop, Marcos Coll, Felisa Segade, Uxía, Banda das Crechas y DJ MIL. DJ Panko cerrará la fiesta.

El ciclo de conciertos de No Campo de Fóra, que fue presentado ayer miércoles. El programa comienza este sábado con la actuación de Dueto Brasil desde las 12:30 horas en el centro sociocultural de Conxo.

¿Quién no conoce alguna canción de Fórmula V? Con su fundador Pedro Pastor a la cabeza, el mítico grupo actuará este domingo desde las 20:30 horas en el Palacio de Congreso e Exposicións de Galicia, interpretando temas como Eva María,Cuéntame o La fiesta de Blas.

Deporte

Santiago acoge este sábado el XXVI Dúatlon Cidade de Santiago.

El deporte será uno de los protagonistas de este fin de semana en la capital gallega. La XXVI edición del Duatlón Cidade de Santiago se celebra el sábado 25 de abril con unas 600 personas inscritas dispuestas a hacer del atletismo y el ciclismo un espectáculo.

Esta prueba cuenta con participantes de diferentes edades: desde los escolares que competirán por la mañana hasta los de la carrera absoluta, que comenzará a las 17:00 horas con el Campionato Galego de Dúatlon de Estrada en las categorías femenina, masculina e inclusiva.

El sábado también se celebra el VI Cross solidario a favor de la investigación de Duchenne y Becker Unha tarde con Samuel. El evento se celebrará en el circuito de Campo a Través do Parque de Monte do Gozo a partir de las 17.00 horas, y de forma paralela habrá una andaina.

La Carrera Solidaria Entreculturas, por otro lado, se celebrará este domingo en un circuito con salida y meta en Rúa Colexio San Clemente a la altura del Paseo dos Leóns de la Alameda de Santiago de Compostela. La hora de comienzo de las pruebas será a las 10:50 horas.

La recogida de dorsales se realizará el día de la carrera en las inmediaciones de la meta de 9:30. a 10:30 horas. La prueba, que cuenta con varias categorías y una andaina, destinará lo recaudado a la infancia refugiada y las inscripciones estarán abiertas hasta mañana viernes a las 23:59 horas.

Humor

Fede Cyrulnik está este jueves en Santiago.

El Teatro Compostela acoge este jueves su show de comedia, "una experiencia donde el humor se combina con el ingenio y la autenticidad de Fede" Cyrulnik. Esta cita con la risa arranca a las 20:30 horas en el que será el único espectáculo de Fede en Galicia.

Teatro

'Firmamento' podrá verse este sábado en el Auditorio de Galicia.

Del 22 al 26 de abril el Centro Dramático Galego ofrece la obra Hamnet en el Salón Teatro. La obra más famosa de la historia fue escrita alrededor de 1600 por un hombre que, como Atlas, intentó coger La Tierra y todos sus asuntos para colocarlos en su teatro de Londres, The Globe. Desde entonces, el teatro se convertiría en un espejo en el que la humanidad podría observarse.

Este sábado, el Auditorio de Galicia acoge la representación de Firmamento desde las 20:30 horas. La obra es una exploración de la identidad y la conexión con el mundo: en un espacio en constante cambio, los personajes se mueven entre realidad e imaginación, ofreciendo una reflexión sobre la vida, los sueños y las preguntas esenciales que nos acompañan.

Espectáculos

Andrea Ros y Paola Roig presentan 'La vida secreta de las madres'.

Andrea Ros y Paola Roig presentan en directo este sábado su espectáculo La vida secreta de las madres. El escenario del Teatro Compostela acogerá desde las 12:00 horas y desvelará todos los secretos que las progenitoras han callado hasta ahora, un videopodcast que habla de lo que les pasa a las madres mientras son madres.

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar con el espectáculo Os tres porquiños. Esta obra musical con muñecos a tamaño real que adapta la fábula a los tiempos actuales podrá verse el domingo a las 17:00 horas en el Auditorio Abanca.

El Día Internacional del Circo tendrá protagonismo este 26 de abril en Santiago. Artistas nacionales e internacionales participan en la Gran Gala do Circo desde las 18:00 horas en el Auditorio de Galicia, que se llenará de malabares, magia y humor, entre otros.

Exposiciones

Colita, la fotógrafa que retrató a las mujeres 'antiféminas' de la dictadura

Santiago de Compostela acoge este fin de semana una amplia variedad de exposiciones, entre las que hemos seleccionado algunos ejemplos. En el Centro Galego de Arte Contemporánea, por ejemplo, se puede visitar Internalities. Arquitecturas para un equilibrio territorial o Lluís Hortalà. Ante a Lei.

El Colexio de Fonseca acoge la muestra Mulleres e comercio na Galicia, séculos XIX e XX, mientras que en el Auditorio de Galicia se puede ver Antifémina de Colita. Aventura da mirada está en la Galería de Arte Luisa Pita y As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI, en la Cidade da Cultura.