La escapada cerca de Santiago para disfrutar el puente del 1 de mayo: esconde un sendero azul

El puente del 1 de mayo se acerca y con él tres días libres seguidos para descansar de la rutina del trabajo y el colegio. Una oportunidad de hacer una pausa más larga tras el mes de abril y seguir contando las jornadas para la llegada del verano.

Nada mejor para disfrutar del puente que aprovechar para hacer una escapada. Los destinos cerca de Santiago de Compostela son numerosos y permiten elegir entre una amplia variedad de planes para disfrutar solos, en familia o con amigos.

A 60 kilómetros de la capital gallega y una hora de trayecto se encuentra un municipio que merece la pena visitar. Más de 8.000 personas viven en Muros, el concello con encanto que aúna los paisajes de la Costa da Morte y las Rías Baixas.

Y para aquellos que no tienen la suerte de vivir en este municipio, nada mejor que aprovechar el puente del 1 de mayo para conocerlo. Su centro histórico, las bonitas playas o la ruta dos Petroglifos son tres excusas perfectas para disfrutar de los tres días libres que vienen.

Muros, sin embargo, tiene mucho más que ofrecer y, si sobra tiempo, nada mejor que conocer el Molino de Mareas Pozo do Cachón, construido junto al río Valdexería en la segunda década del siglo XIX, o recorrer su paseo marítimo.

Aquellos que quieran, además, pueden hacer una escapada dentro de la escapada y conocer un poco más la ría de Muros y Noia.

Un bonito casco histórico

Praza do Cristo de Muros.

Muros esconde un casco histórico muy bien conservado y protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). Caracterizado por sus calles estrechas y soportales, el visitante puede alzar la mirada a las balconadas hechas en hierro forjado y apreciar las galerías acristaladas.

El Santuario da Virxe do Camiño (siglo XIV), la Igrexa de San Pedro (XII, XIV), la Capela de San Xosé (XVIII) y la Casa Consistorial ubicada en O Curro da Praza y la Capela do Espírito Santo (reformada en el siglo pasado) son algunos de los atractivos de este municipio que no se deben perder.

El suelo empedrado conduce al visitante a otras plazas emblemáticas, como la de la Pescadería Vella y la de O Cristo, en referencia al elemento que corona el cruceiro que la preside. Y no se puede perder el Mercado de Abastos o el Arco de Don Diego.

Dejarse perder por las calles de Muros es un plan perfecto para disfrutar de una jornada este puente del 1 de mayo. Declarada Conjunto Histórico en 1970, la villa se ofrece a pasear sin prisa, apreciando tanto los edificios que conserva tras siglos como su actividad diaria.

Ruta dos Petroglifos

Petroglifos Laxe das Rodas Wikimedia Louro, Muros

La Ruta dos Petroglifos fue incorporada hace poco más de un año a la lista de los senderos azules de Galicia, destacando el gran valor patrimonial y cultural que atesora. Con una longitud de 7.745 metros, esta ruta puede hacerse en unas dos horas y está catalogada como fácil.

El caminante descubre, paso a paso, uno de los tesoros más antiguos de la comunidad gallega: los grabados rupestres. Animales como ciervos, misteriosos círculos concéntricos, figuras humanas y hasta un perro de caza fueron esculpidos por comunidades prehistóricas.

Estos grabados son, por tanto, de gran valor histórico y patrimonial. Desde Cova da Bruxa, uno de los conjuntos más espectaculares de Galicia, hasta enclaves como As Laxiñas, Laxe das Rodas o Pedra Cabalgada, el paisaje se llena de historia y simbolismo.

"Cada roca es como una página abierta de un antiguo libro de Historia", destacan desde senderos azules. Y es que caminar por esta ruta es un viaje en el tiempo para descubrir la Edad de Bronce y los primeros siglos de la Edad de Hierro a través de los mensajes que han sobrevivido.

Más allá de los grabados, la senda permite observar impresionantes paisajes y descubrir elementos arquitectónicos como iglesias románicas, cruceiros o lavaderos tradicionales. Una forma única de descubrir más sobre la historia de Muros (y Galicia) y de deleitarse con su belleza.

Espectaculares playas

Playa de Area Maior, en Muros. turismo.gal

La playa de Area Maior es la más conocida del municipio. Ubicado a los pies de Monte Louro, este arenal está protegido al tratarse de un punto de anidación de aves y se caracteriza por su arena blanca y las dunas. No es extraño ver a gente caminando cerca del mar, disfrutando de la tranquilidad que ofrece, e incluso haciendo surf.

Ancoradoiro, compartida con Carnota, es una bonita playa de arena fina y aguas cristalinas. Más pequeños pero no menos bonitos son los arenales de Fogadeiro y Godoy, junto al que es posible encontrar el de San Francisco, protegido del viento por el Monte Louro.

A Vouga, O Castelo, Da Rocha, Liñares o Parameán son otras playas del municipio de Muros, que atesora a lo largo de su costa pequeños paraísos para disfrutar de numerosas formas: de los baños a los paseos, toda excusa es buena para conocerlos de primera mano.

Más allá de los arenales, Muros esconde un enclave natural que merece la pena ser visitado: el Monte Louro y las lagunas das Xalfas. Catalogado como Lugar de Interés Geológico, el sistema montañoso tiene 240 metros de altura y alberga la laguna, con un rico macro-sistema con todo tipo de flora y fauna.