Ya hay fecha: el acceso a una de las playas más famosas de Galicia requerirá autorización a partir de este día

Galicia cuenta con un total de 1.498 kilómetros de costa, lo que la convierte en la comunidad líder en longitud litoral, superando incluso a archipiélagos como Canarias o Baleares.

Por provincias, A Coruña es la que presenta mayor extensión costera (956 km), seguida de Pontevedra (398 km) y Lugo (144 km). Precisamente, es en Lugo donde se encuentra uno de los arenales más singulares.

Solo se puede acceder con autorización obligatoria

Playa de las Catedrales.

A unos 10 kilómetros al oeste de la localidad costera de Ribadeo (Lugo), la playa de As Catedrais constituye uno de los monumentos naturales más impresionantes de España y uno de los destinos turísticos más visitados de la región.

Precisamente, la Xunta de Galicia ha tenido que establecer un control de aforo en determinados periodos del año, como Semana Santa y los meses de verano, debido a la gran afluencia de turistas.

Tras la Semana Santa, una de las épocas de mayor actividad turística en la región, los visitantes que deseen acceder a la playa de As Catedrais deberán contar con autorización obligatoria desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.

Fuera de estos periodos, el acceso al monumento es libre, pero, aunque no se requiera autorización, serán de aplicación las normas y recomendaciones establecidas para la visita al monumento.

La autorización de entrada es gratuita y se tramita a través de la página web ascatedrais.xunta.gal. Para ello, basta con indicar el número de visitantes y seleccionar una fecha, con un máximo de 30 días de antelación.

Una vez completado este paso, es necesario rellenar los datos de la persona solicitante y del resto de visitantes, hasta un máximo de 25 por solicitud, y confirmar la reserva.

De forma paralela, la Xunta también ofrece visitas guiadas gratuitas, cuya inscripción se realiza a través del mismo portal.

Cada día, solo 3.772 personas pueden acceder a la playa de As Catedrais en verano con autorización obligatoria. Además, conviene consultar el estado de las mareas, ya que se recomienda visitarla durante la bajamar; de lo contrario, no será posible recorrerla adecuadamente.

¿Está permitido bañarse en la playa de As Catedrais?

Visitantes admiran la belleza de la playa de las Catedrales, en Ribadeo.

La playa de As Catedrais es el monumento natural más importante de Galicia. Destaca por su espectacular arquitectura, con impactantes arcos de piedra con forma de ojiva gótica que llegan a alcanzar en algunos puntos los 30 metros de altura.

Entonces, ¿está permitido bañarse en este lugar? La respuesta es afirmativa, pero los visitantes deberán tener en cuenta las señalizaciones y banderas del estado del mar presentes en el arenal, y las recomendaciones de los socorristas.

Además, según la ordenanza municipal, la circulación y permanencia de perros en la playa está permitida fuera del periodo de Semana Santa (desde el sábado previo al Domingo de Ramos hasta el Lunes de Pascua) y de la temporada de verano, entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre.

Por otro lado, la parte superior de la playa de As Catedrais cuenta con senderos y miradores habilitados para el acceso de personas con movilidad reducida.

"El acceso al arenal únicamente se puede realizar por medio de escaleras, y el tránsito por el arenal necesariamente debe ser realizado por la arena, lo que puede dificultar el acceso a las personas con movilidad reducida", señala la Xunta.