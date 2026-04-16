Planes para disfrutar Santiago de Compostela este fin de semana: fiestas de Conxo, conciertos...

Planes en Santiago de Compostela para este fin de semana.

Santiago de Compostela afronta el tercer fin de semana de abril con un amplio abanico de propuestas culturales para pasárselo en grande. A las fiestas de Conxo, que se celebran este sábado, se suman otras muchas actividades en varias localizaciones de la ciudad.

Los conciertos de Ainhoa Arteta o Marlon, entre otros, el Ballet Don Quijote o el monólogo de Patricia Espello son solo algunos ejemplos de la amplia diversidad de opciones que habrá en la ciudad desde este mismo jueves hasta el domingo.

En Quincemil hemos seleccionado algunas opciones para aprovechar al máximo las jornadas que quedan por delante de esta semana. Y tú, ¿cuál no te vas a perder?

Conciertos

Ainhoa Arteta actuará en Santiago de Compostela.

El cantautor bilbaíno Tontxu mostrará su lado más íntimo en un concierto en la Casa das Crechas este jueves a las 21:00 horas, cuando en la Sala Capitol Leïti presentará su cuarto trabajo de estudio, Sene Kor Sene.

La soprano internacional Ainhoa Arteta será una de las protagonistas musicales de este fin de semana en Santiago. La cantante lírica ofrecerá un concierto este viernes a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.

La Sala Capitol acogerá, también este viernes, el concierto de Marlon. La actuación arrancará a partir de las 21:00 horas. La banda presentará Hipersensible 2026, en el que vuelve a mezclar pop, electrónica y texturas experimentales.

Nadie González, por otro lado, ofrecerá un concierto este 17 de abril en la Casa das Crechas desde las 21:15 horas. El Pub Momo no tendrá actuación mañana, pero sí hoy (Helena Egea Dúo), el sábado (DJ Mestre Pi) y el domingo (Maruxa's Flow).

Los fans de los Backstreet Boys podrán ver el tributo 30 años de historia en el Teatro Compostela este sábado a las 21:00 horas, mientras que Alana estará media hora más tarde en la Sala Capitol con su nuevo trabajo, Un saber, y artistas invitados.

El sábado también será posible disfrutar del concierto de Soylent Green Project, que actuará en la Sala Fantástica desde las 21:30 horas.

La música continuará el domingo con el concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago (12:00 horas en el Teatro Principal) y de Brian Jackson, que actuará en la Sala Capitol desde las 20:00 horas.

Festas patronais de Conxo

Las fiestas de Conxo se celebran este sábado 18 de abril.

Conxo celebra este 18 de abril sus fiestas patronales. Con una temática basada en los años 80 y 90, la celebración arrancará a las 12:00 horas con la actuación del Dúo Takicardia.

A las 12:30 horas, por otro lado, comenzará el desfile de coches antiguos, que irán desde la plaza de A Mercé hasta la plaza Conxo. Estos coches antiguos estarán expuestos desde las 13:30 horas.

Ya por la tarde, la celebración continuará con el concurso de disfraces de época: habrá categorías para adultos, niños y mascotas. El DJ Marcos Magán y Magicmusic se encargarán de poner el broche final a la fiesta desde las 21:30 horas.

Teatro

'Os dous de sempre' se representará en Santiago.

Pedriño y Rañolas son los protagonistas de esta representación teatral basada en la obra homónima de Castela. Pese a tratarse de dos personas completamente opuestas, los dos amigos siempre se buscan en una obra en la que el humor es fundamental. Podrá verse los días 15, 16, 17 y 18 de abril desde las 20:30 horas en el Teatro Principal.

El Ballet de Catalunya ha adaptado en dos actos (en vez de los cuatro que la forman originalmente) la obra Ballet Don Quijote, que se estará en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia a las 20:00 horas del 19 de abril.

Otros espectáculos

Cartel del espectáculo humorístico de Pepe y Lucas: 'Dentro y fuera'

Pepe y Lucas son dos hermanos que están triunfando en TikTok y que este sábado 18 de abril ofrecerán un espectáculo en el Auditorio Abanca. Dentro y Fuera podrá disfrutarse desde las 18:30 horas, un show en vivo que promete risas y complicidad con el público.

El humor espontáneo de Patricia Espello podrá disfrutarse desde las 19:00 horas del domingo en la Sala Riquela, donde la monologuista ofrecerá casi una hora y media de risas aseguradas.

La magia también tendrá su espacio en Santiago de Compostela. Ilusiónate. El show de magia de Borja Montón no solo busca sorprender con sus trucos sino recordarle a los espectadores lo importante que es apreciar las buenas cosas de la vida. A las 17:30 horas en el Teatro Compostela.

Exposiciones

Colita, la fotógrafa que retrató a las mujeres 'antiféminas' de la dictadura

Santiago de Compostela acoge exposiciones en varios emplazamientos y con temáticas muy variadas. La Cidade da Cultura, por ejemplo, acoge la muestra Tattoo. Arte bajo la piel, Del sueño al apocalipsis. Los caminos de la literatura fantástica en gallego o Xosé Vizoso. El niño que dibujó un caballo.

Ollos de vidro. As formas doutra historia de Galicia reflexiona sobre la identidad de la comunidad autónoma desde el Auditorio de Galicia, lugar en el que también se puede disfrutar de Facémolo co corpo. A performance é cousa de mulleres o Antifémina, de Colita.

La Sede Afundación acoge la muestra A natureza das cousas, mientras que en la Galería de Arte Luisa Pita está Aventura da mirada. La Facultade de Filoloxía, por otro lado, acoge la exposición A bordo, de Nuno Correia.

Estos son algunos ejemplos de las exposiciones que se pueden ver en Santiago de Compostela estos días, aunque la oferta es amplia y para todos los gustos.