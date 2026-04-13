La abuela gallega de 73 años que es idéntica a Donald Trump vuelve a arrasar en redes sociales

En Galicia uno puede encontrarse de todo: desde playas paradisíacas, montes de verde intenso y buenos productos gastronómicos, hasta una abuela gallega que es la doble del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata de Dolores Leis, conocida a nivel mundial como la 'Trump de la Costa da Morte', que ya se hizo viral en 2018 por su increíble parecido con el mandatario norteamericano y que en los últimos días ha vuelto a dar de qué hablar en redes sociales.

Una mujer gallega que vive en España ha asombrado al mundo por su sorprendente parecido con Donald Trump.



Quizás Trump pensó que la gallega se había hecho millonaria y famosa gracias a él.🎯 pic.twitter.com/jkCeZ407Bx — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) April 12, 2026

Y no, no se trata de una imagen generada por inteligencia artificial. Esta gallega de 73 años, natural de la parroquia de Figueiras, en el concello coruñés de Coristanco, presenta un parecido notable con el republicano, especialmente por el tono de su cabello y su piel. Sin embargo, a diferencia del propio Donald Trump —quien posiblemente no ha cogido un sacho para arar la tierra en la vida— Dolores no duda en posar orgullosa con él mientras admira su cosecha.

Nueve años después, vuelve a ser viral

La imagen ha vuelto a hacerse viral este mes de abril, casi nueve años después de ver la luz, aunque en su día también causó fascinación, en una época en la que todavía no existían las imágenes generadas por inteligencia artificial. "No sé cómo, pero si le llega esto: te quiero mucho, Donalda Trump gallega, seguro que tus papas y coles son las mejores", señala una usuaria en redes sociales.

En la misma línea, otro usuario comenta: "Tenemos a una señora española, gallega, que es el doble de Trump en mujer y podría arrancar cabezas de una guantá. Si los pusiésemos en una plaza a pelear al estilo de los gladiadores, la señora se cargaría a Trump sin despeinarse".

Además, no solo ha vuelto a causar furor entre los usuarios hispanohablantes, también los anglosajones han pasado a llamar a Dolores 'Trump's spanish twin' —la gemela española de Donald Trump— en publicaciones que acumulan más de 40.000 me gustas y miles de comentarios.