El teniente de alcalde de un pueblo de 937 habitantes pide ayuda: "Se buscan profesionales con diversas cualificaciones"

El rural gallego vive con angustia un gran problema de despoblación. La falta de oportunidades laborales o las malas conexiones son algunos de los problemas por los que muchas personas deciden abandonar las tierras donde nacieron y mudarse a municipios de mayor tamaño o ciudades con más servicios y accesibilidad.

Para tratar de revertir esta problemática, nacen iniciativas como 'Holapueblo', que se encargan de conectar a personas con ganas de vivir y emprender en el medio rural. El plazo de inscripción en la sexta convocatoria todavía está abierto, y ya hay 6 municipios gallegos apuntados, entre los que se encuentra Ribas de Sil (Lugo).

La vida en este pueblo de 937 habitantes

Ribas de Sil, en Lugo Holapueblo

Ribas de Sil es un municipio gallego situado junto al río Sil, con la mayoría de su población concentrada en el valle que comparte con Quiroga, aunque también cuenta con amplias zonas montañosas. Su clima suave crea un microclima propicio para cultivos poco habituales en Galicia, como cítricos, cerezas y olivos.

La capital municipal es San Clodio, núcleo que creció alrededor del ferrocarril. El territorio forma parte, junto a Quiroga y Folgoso do Courel, de un geoparque reconocido por la UNESCO como "Geoparque mundial", siendo el único de Galicia reconocido con esta distinción.

El río Sil es su principal atractivo natural y turístico, complementando con una playa fluvial con todo tipo de servicios y una destacada riqueza geológica.

En el ámbito histórico destacan dos iglesias románicas de tipo palentino de los siglos XII-XIII, especialmente la de San Clodio, vinculada al Camino de Invierno. También hay patrimonio minero, con explotaciones visitables y Centro de Interpretación de la minería aurífera romana (CIMAR) ubicado en San Clodio y un Centro de Interpretación del Río Sil (CIRS) ubicado en Torbeo.

La zona apuesta por el turismo y la viticultura dentro de Ribeira Sacra, donde produce gran parte de su uva, además de infraestructuras como un geocamping dotado con hasta 100 plazas.

"El pueblo tiene gente afable y acogedora, ávidas de recibir a personas con emprendimientos que sumen al día a día de Ribas de Sil y también a trabajadores, pues estamos en un territorio donde se buscan profesionales con diversas cualificaciones para seguir dando solidez al territorio", indica Roberto Castro, teniente alcalde de Ribas de Sil.

Áreas de oportunidad de emprendimiento

Se necesita ampliar la oferta de alojamiento, especialmente en el ámbito hotelero, para complementar las opciones ya existentes como el área de autocaravanas y otros alojamientos alternativos.

Al mismo tiempo, existe una demanda de mano de obra en sectores como el enoturismo y el trabajo en las viñas. También se requieren profesionales en el ámbito sociosanitario, ya que la residencia necesita incorporar personal cualificado de distintas especialidades para cubrir servicios.

Hotel de 1 estrella de 20 habitaciones que busca trabajadores

Restaurante en régimen de concesión

Reforzar la oferta de servicios profesionales de mecánico, electricista, albañilería, carpintería, fontanería…

El Geocamping municipal demanda trabajadores

La empresa de obras públicas demanda operadores, albañiles, peones, encofradores…

La residencia de mayores necesita trabajadores del cuidado, limpieza y cocina con certificado de profesionalidad

El proyecto de enoturismo Pazo de la Cuesta demanda trabajadores para el mantenimiento de la viña y el desarrollo de actividades turísticas

Otros servicios y recursos

Ribas de Sil Holapueblo

Ribas de Sil cuenta con buena conexión por carretera: está a 30 km de Monforte de Lemos y a tan solo 50 minutos de Lugo, Ourense y Ponferrada. También cuenta con conexión por tren regional con Monforte de Lemos, Lugo y Vigo y con autobús a Monforte de Lemos, Lugo, Santiago y Ourense bajo demanda.

Dispone de farmacia y centro de salud, así como jardín de infancia y educación de Infantil y Primaria. Para cursar la ESO y el Bachillerato, es necesario desplazarse hasta Quiroga, a tan solo 2 km y para lo que se dispone de transporte escolar.

Respecto a su oferta de ocio, cuenta con varias instalaciones deportivas y culturales, así como la organización de varias actividades de ocio como clases de informática, teatro o clases de música, entre otras. Supermercados, servicios de mensajería y un servicio de atención a personas de la 3ª edad con una residencia con 29 plazas, entre otros servicios.