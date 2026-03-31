A Coruña será la capital nacional del ocio nocturno en 2026

A Coruña ha sido designada Capital Española de la Vida Nocturna en 2026, un reconocimiento que la convertirá durante todo el año en epicentro nacional del debate y la innovación en el sector del ocio y los espectáculos.

La ciudad acogerá encuentros, foros y eventos organizados por Galicia de Noite y España de Noche, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.

Estas citas servirán para analizar la evolución del ocio nocturno y poner en valor su impacto social, económico y turístico en el conjunto del país.

El peso del sector es notable. En Galicia, el ocio nocturno factura 314,2 millones de euros al año y genera 10.600 empleos, de los cuales 1.150 corresponden a A Coruña, donde alcanza una facturación anual de 34,3 millones. Estos datos consolidan su relevancia dentro del tejido productivo local.

La capitalidad llega en un momento de transformación para la ciudad, que se ha convertido en referente en innovación, profesionalización y diálogo entre empresarios, administraciones y colectivos sociales.

En este contexto, destacan iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento como la lucha contra el botellón o campañas de concienciación como "Esta es tu señal", enfocadas a mejorar la convivencia y reducir el impacto ambiental.

Además, la apertura de nuevos locales y la consolidación de grandes eventos han situado a A Coruña en el mapa nacional e internacional del ocio y la cultura, reforzando su atractivo turístico.

Entre las principales citas previstas, destaca una jornada sobre innovación en el sector el 16 de abril y la conmemoración del Día Internacional de Concienciación Contra el Ruido el 29 de abril, con la participación de entidades como la Sociedad Española de Acústica o asociaciones vecinales. Estas iniciativas abordarán retos como la seguridad, la movilidad nocturna o la reducción del ruido.

En mayo tendrá lugar la Segunda Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos, junto con la gala de los Premios Recicla la Noche, que reconocen las mejores prácticas en ocio responsable y de calidad en toda España.

La programación se extenderá también a zonas emblemáticas como Riazor, La Marina, Ciudad Vieja u Orzán, y estará presente en festivales como Morriña Fest, Festival Noroeste Estrella Galicia o Atlantic Pride.