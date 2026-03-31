La catedral más antigua de España tiene orígenes prerrománicos y está declarada Bien de Interés Cultural

Galicia posee un inmenso patrimonio religioso. Más allá de Santiago de Compostela como epicentro, la región alberga numerosos santuarios, monasterios, ermitas e incluso la catedral más antigua de España.

En tierras lucenses, concretamente en Foz, se ubica la basílica de San Martiño de Mondoñedo, un templo histórico cuyos orígenes se remontan a la época prerrománica y que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931.

Así es la catedral más antigua de España

A Mariña Central es uno de los enclaves más especiales de la provincia de Lugo y no es para menos: alberga la basílica de San Martiño de Mondoñedo, enclavada en un paisaje único que realza aún más su valor histórico y patrimonial.

El templo de Foz parece tener un origen prerrománico, por indicios de la existencia de un viejo monasterio que precedería al que podemos hoy visitar: una construcción de finales del siglo XI, del románico.

Llama la atención su estilo arquitectónico, poco habitual en el noroeste de la Península ibérica. El románico lombardo-catalán se impone sobre el borgoñón o francés (introducido a raíz del Camino de Santiago), con una decoración característica de bandas y arquillos ciegos.

Pinturas. Foto: amarinalucense.gal

La basílica de San Martiño de Mondoñedo tiene tres naves, un crucero y tres ábsides. La fachada es del siglo XII, mientras que en el interior se conservan pinturas murales de los siglos XIV y XV y el sepulcro y tesoro del obispo San Gonzalo.

Cabe resaltar que, a lo largo de su dilatada historia, el templo de Foz fue sede episcopal doble: obispado dumiense, trasladado desde Dumio (Braga, Portugal), y obispado britoniense, trasladado desde Bretoña (Lugo).

"El primero se trasladó por huir de los vikingos y el segundo por huir de los musulmanes", explica A Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense.

En siglos posteriores, el obispado se trasladó a Mondoñedo, 25 kilómetros en dirección interior de la provincia, y con el paso del tiempo dejó de tener carácter monacal. Desde el siglo XVII es simplemente iglesia parroquial.

La basílica de San Martiño de Mondoñedo tuvo que ser restaurada en el año 2008 debido a su longevidad. Varias pinturas murales del siglo XII, catalogadas como los frescos románicos más antiguos de Galicia, salieron a la luz durante el proceso.

Leyendas y cómo visitar la basílica de San Martiño de Mondoñedo

Basílica de San Martiño de Mondoñedo amariñalucense.gal

Galicia es tierra de leyendas, y en lo que respecta a la basílica de San Martiño de Mondoñedo existe una historia antigua relacionada con San Gonzalo y la fuente de la Zapata, ubicada junto a la basílica.

Según el relato popular, el religioso tiró en ese lugar una zapatilla y de forma milagrosa, brotó agua con propiedades mágicas. Otra leyenda atribuye a los rezos del santo el fracaso de una incursión pirata en la ría de Foz.

A partir de Semana Santa (inclusive) y entre los meses de junio y septiembre se realizan visitas guiadas a la basílica en tres turnos: 10:45, 13:15 y 19:15 horas. Es necesaria la reserva previa en el teléfono 698 183 223.

Fuera de esas fechas, para las visitas guiadas es necesario llamar y concertar cita en el mismo teléfono.

¿Cómo llegar?

Desde el municipio de Foz, hay que entrar por la carretera N-642 y luego tomar un desvío en Vilaxoane. Después de la rotonda de entrada a la izquierda por la estrada de San Brais, aproximadamente a 5 kilómetros, se encuentra la basílica de San Martiño de Mondoñedo.