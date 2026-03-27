Galicia elegirá este domingo a sus nuevas Mrs.+30: "La moda es para todas las edades"

Galicia coronará este fin de semana a las nuevas Mrs.+30 Galicia Oficial de este 2026 en una nueva edición del certamen. El Hotel Attica21 de A Coruña acogerá este domingo, 29 de marzo, la gala final del evento en el que las aspirantes tratarán de hacerse con el título.

El evento organizado por Thais Arias celebra este año su tercera edición, que se desarrollará durante todo el fin de semana con el culmen en la gala final del domingo, en la que estarán presentes tres diseñadores invitados. "Galicia es una de las Comunidades Autónomas que reciben bien el certamen y donde encontramos chicas que muestran interés por presentarse", señalaba durante la presentación del evento este viernes.

En él, las participantes llegadas de diferentes puntos de la geografía gallega competirán en diferentes pases, en los que no solo se valorará la belleza física, sino que también la proyección personal, la seguridad, la comunicación y el compromiso social. Las ganadoras podrán representar a Galicia en el Mrs. +30 España y aspirar a dar el salto al certamen internacional.

Independientemente de que las aspirantes ganen o no el domingo, seguirán participando a lo largo del año en eventos de moda en Galicia junto a diseñadores: "El objetivo del certamen es no dar solamente oportunidades a mujeres jóvenes como modelos. La moda está hecha para todos los cuerpos y para las mujeres de todas las edades".

Del certamen saldrá también la Grandma Galicia 2026 o la Abuela de Galicia, títulos que en los últimos años recayeron en la burelense María Luz López y la boimortense María López. Además, la edición de este año busca lanzar un mensaje para concienciar sobre la violencia de género.