Planes para despedir marzo por todo lo alto en Santiago de Compostela: música, teatro e improvisación

Santiago de Compostela se prepara para despedir marzo al mismo tiempo que calienta motores para la Semana Santa 2026, que vendrá cargada de actividades en la ciudad. Mientras, será posible disfrutar de varios conciertos y obras de teatro, entre otras propuestas.

Y es que en un fin de semana caracterizado por el cambio de hora (las 00:02 horas del sábado domingo serán las 03:00 horas), son muchas las actividades que los compostelanos y visitantes podrán disfrutar en la ciudad. Estas son algunas propuestas para pasárselo en grande desde hoy:

Grandes conciertos

Luz Casal

Luz Casal presenta este jueves desde las 20:30 horas en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia su nuevo trabajo, Me voy a permitir, en el que muestra 10 caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

El Pub Modus Operandi, por otro lado, acoge este jueves Daydream Sessions por partida doble: una a las 21:00 horas y otra a las 22:15 horas. La Real Filharmonía de Galicia, por su parte, presenta Espellos Sonoros en el Auditorio de Galicia desde las 20:30 horas, mientras que Borja Solla y DelGiovani repasarán los hits del 2016 hasta hoy y mañana en Way Club.

La música continuará el viernes 27 con los conciertos de Süne en la Casa das Crechas a partir de las 21:00 horas y de Pole desde las 20:00 horas en la Sala Capitol.

La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela ofrece el concierto Dende o Órgano en el Teatro Principal a partir de las 20:00 horas del sábado, día en el que Rufus T. Firefly actuará en la Sala Capitol desde las 21:30 horas, sumiendo a los espectadores en una "psicodelia pulcra y altamente adictiva".

Uno de los grandes eventos del fin de semana será la presentación en directo del nuevo trabajo de The Rapants, que darán a conocer The Rapants Club con un concierto en el Multiusos Fontes do Sar para el que prometen mucha fiesta y diversión.

Semana Santa 2026

Via Crucis en la Catedral de Santiago de Compostela Archidiócesis de Santiago

La Semana Santa de Santiago de Compostela arranca hoy jueves y se extenderá hasta el 5 de abril. Un total de 11 cofradías organizarán 17 procesiones por las calles. Las previstas para este fin de semana son las siguientes:

27 de marzo. Viernes de Pasión. Procesión de la Virgen de los Dolores en la Iglesia de San Miguel dos Agros, a las 21:00 horas. Acompañada de la banda de tambores, gaitas y cornetas de la Cofraría y de la Banda Municipal de Música de Santiago.

28 de marzo. Sábado de Pasión. Traslado de la Humildad en la Iglesia de San Juan Evangelista a las 12:00 horas. Más tarde, a las 20:15 horas, tendrá lugar el Santo Vía Crucis desde la Catedral de Santiago.

29 de marzo. Domingo de Ramos. Procesión de la "Borriquita" a las 10:45 horas en la Iglesia de la Tercera Orden Franciscana Secular, acompañada de la sección musical de Vera Cruz. El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, bendecirá los ramos y las palmas a la llegada de la procesión de la praza da Quintana, a las 11:45 horas. A las 18:00 horas en la Iglesia de las Ánimas, tendrá lugar la procesión de la Esperanza acompañada de la banda de tambores de la cofradía.

Las personas interesadas podrán realizar la visita de iglesias monumentales en horarios fuera de los habituales durante los próximos días, en los que habrá conciertos de agrupaciones musicales como la Banda Municipal de Música de Santiago, la Banda Municipal de Ribadumia o la Banda de guerra de la BRILAT.

Primavera EcoBosque

Noite de Morcegos no EcoBosque. Concello de Santiago

El Banquete de Conxo y el río Sar acogerán actividades ambientales, divulgativas y de voluntariado del 25 al 29 de marzo de la mano del programa Primavera EcoBosque. La iniciativa incluye rutas guiadas, actividades de ciencia ciudadana, observación de aves, propuestas divulgativas sobre murciélagos y varias jornadas de voluntariado ambiental para la retirada de especies invasoras.

La programación comenzó ayer miércoles y continúa este jueves con Falando de Morcegos y Noite de Morcegos. El viernes 27 habrá una ruta guiada por el Banquete de Conxo y un voluntariado ambiental por la mañana, mientras que el sábado se retirarán especies invasoras por la mañana y a las 20:30 horas se celebrará la Hora del Planeta.

El programa terminará el domingo con una actividad de observación de aves a las 10:00 horas en la zona del Banquete de Conxo, de la mano de SENO BirdLife. El ayuntamiento busca, además, favorecer la participación del alumnado en las actividades vinculadas a la educación ambiental, a la biodiversidad y al conocimiento del territorio.

Las personas interesadas en participar o solicitar más información pueden dirigirse al correo bosque@santiagodecompostela.gal.

Un estreno teatral

Elenco de 'Artur Ui, o ovo da serpe'. Vanessa Rabade

El Teatro Principal de Santiago de Compostela acoge este fin de semana el estreno de Artur Ui, o ovo da serpe. La nueva producción de Talía Teatro, que revisita el universo de Bertolt Brecht desde una mirada crítica, contemporánea y política, se representará este jueves 26 y el viernes 27 a las 20:30 horas.

Una vez finalizado el primer pase, se realizará un encuentro con el público con el objetivo de compartir impresiones y ahondar en las claves del montaje. Dirigida por Quico Cadaval, el elenco está formado por Dani Trillo, Marta Lado, Toño Casais, María Ordóñez, Diego Rey, Marta Ríos, Xurxo Barcala y Artur Trillo.

Hamnet, por otro lado, es una de las protagonistas teatrales en la capital gallega. Lo es de la mano del Centro Dramático Galego, que representa esta obra en el Salón Teatro todos los días bajo la dirección de Tito Asorey.

Y otros espectáculos

'A propósito de William'.

El espectáculo Asesinato en el Orient Express se representa este sábado 28 de marzo en el Auditorio Abanca desde las 20:30 horas. La adaptación de este clásico de Agatha Christie está protagonizada por Juan Artero y promete ofrecerle al espectador una experiencia "cautivadora y llena de emoción".

La improvisación teatral es la gran protagonista en A propósito de William, centrado en el universo de Shakespeare. Los comediantes de Hamlet y el pobre Horacio abandonan Elsinor con un trauma y decididos a encontrar un nuevo trabajo en el que encarnar historias tal y como las había escrito su dramaturno, "un tal William". Es este domingo a las 20:30 horas en el Salón Teatro.