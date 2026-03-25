A Coruña celebra este sábado una jornada dedicada a la creatividad con talleres y sorteos

La tienda de manualidades y bellas artes Milbby, ubicada en el centro comercial Marineda City, en A Coruña, celebrará este sábado 28 de marzo una jornada abierta al público centrada en la creatividad y las actividades artísticas.

El evento, que se desarrollará a lo largo de todo el día, incluirá demostraciones en directo de técnicas como la acuarela o el scrapbooking, así como propuestas dirigidas al público infantil, entre ellas un servicio de pintacaras.

La programación contará con la participación de creadoras especializadas en contenido artístico. Durante la mañana, entre las 11:00 y las 14:00 horas, la artista Claudia, de Mundo A Party, realizará una demostración centrada en la creación de elementos decorativos mediante el uso de tintas, sellos y lettering. Por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, será el turno de Melissa Alcivia, que trabajará en directo con técnicas de acuarela.

La jornada está planteada como una actividad de acceso libre, dirigida tanto a personas interesadas en iniciarse en estas disciplinas como a quienes ya tienen experiencia en el ámbito artístico.

Además de las demostraciones, el evento incluirá incentivos para los asistentes, como la entrega de obsequios a las primeras personas que acudan al establecimiento, así como descuentos y promociones durante el día.