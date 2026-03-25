Aterriza en Galicia un mercadillo para apoyar la investigación del cáncer de mama: chocolatada, hinchables y más

El Concello de Noia (A Coruña) acogerá esta Semana Santa el I Mercadiño Solidario de Pascua, una iniciativa destinada a apoyar la investigación contra el cáncer de mama metastásico. El evento se celebrará el sábado 28 de marzo en la plaza situada frente a la Casa do Concello, que se convertirá en un espacio de encuentro abierto a todos los públicos.

A lo largo de la jornada habrá una programación variada para toda la familia, con hinchables, sorteos solidarios, chocolatada y mucha música, creando un ambiente festivo con un objetivo común: recaudar fondos y dar visibilidad a la lucha contra esta enfermedad.

Solidaridad contra el cáncer de mama metastásico

La plaza situada frente a la Casa do Concello de Noia se llenará de música y solidaridad con la celebración del I Mercadiño Solidario de Pascua, una cita que promete ser mucho más que un mercadillo. Durante la jornada, este espacio emblemático será el punto de encuentro de vecinos y visitantes con un objetivo claro: apoyar la investigación contra el cáncer de mama metastásico.

Cada puesto, cada actividad y cada gesto solidario sumarán para contribuir a una causa que necesita visibilidad y compromiso.

El evento, además de su parte solidaria, está pensado para que lo disfrute toda la familia. Habrá hinchables y obradoiros infantiles tanto en horario de mañana (de 11:00 a 14:00 horas) como de tarde (de 17:00 a 20:00 horas), además de una chocolatada caliente de 17:00 a 19:00 horas.

A medida que avance el día, llegarán los sorteos y la subasta solidaria a partir de las 19:45 horas, para añadir ese toque de emoción con el fin de que la gente participe y colabore de manera dinámica y divertida. La música también será otro de los protagonistas, con actuaciones en directo que pondrán el ritmo al evento.

Desde las 12:00 horas actuarán diferentes grupos: escola de música Sondela, Sons de Barra, Os Salgueiriños, Chiña y O Bruxo Cabacín.

Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a la iniciativa Dame Cinco Más, centrada en impulsar proyectos científicos que marquen la diferencia en la lucha contra esta enfermedad. Este mercadillo es una oportunidad ideal para colaborar con una buena causa mientras se disfruta de un día diferente en buena compañía.