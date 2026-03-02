La Xunta declara de utilidad pública a la asociación LGTBI+ ALAS A Coruña

La asociación LGTBI+ ALAS A Coruña ha sido declarada oficialmente de utilidad pública por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, tras constatar que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa estatal y autonómica.

La orden, firmada en Santiago de Compostela por el conselleiro Diego Calvo Pouso, se apoya en lo establecido en la Ley orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación y contempla la posibilidad de reconocer como entidades de utilidad pública a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan el interés general.

Para obtener esta distinción, la asociación debía acreditar que sus fines estatutarios fomentan el interés general, que su actividad no beneficia exclusivamente a sus socios, que dispone de medios personales y materiales adecuados y que lleva al menos dos años inscrita y en funcionamiento efectivo.

La Administración autonómica ha verificado que la entidad cumple todos estos requisitos.

El procedimiento fue instruido por la Secretaría General Técnica conforme al Real decreto 1740/2003, incorporando al expediente las cuentas anuales, la memoria de actividades y los informes preceptivos, entre ellos el del Ministerio de Hacienda. Tras el análisis de toda la documentación, la Xunta concluyó que procede el reconocimiento oficial.