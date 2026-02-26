Todos los planes que puedes hacer en Santiago de Compostela este fin de semana para pasarlo en grande

El mes de febrero se despide de Santiago de Compostela con el concierto de uno de los nombres más reconocidos del panorama musical español actual: Rusowsky, quien nos dará dos fechas que hicieron Sold Out a las pocas horas de haber sido publicadas.

También continuaremos con la segunda etapa del evento gastronómico Santiago(é)tapas, al que además se sumará un festival de cine para los más pequeños de la familia: Pequefilmes 2026. Y si buscas un plan mucho más movido, te recomendamos acercarte a la Fiesta del Queso de Arzúa.

Conciertos del fin de semana

El autor Rusowsky será uno de los grandes conciertos del mes en Santiago de Compostela

El mes de febrero se cierra en la sala compostelana con los conciertos de dos grandes artistas nacionales -Hens y Rusowsky- y un tributo incomparable.

El jueves 26 a las 20:00 horas regresa Hens a los escenarios para dar un concierto inédito en la Sala Capitol, donde presentará Una Mudanza Tour, una gira nacional en la que declarará su independencia y madurez artística a través de la metáfora del cambio: la mudanza.

El viernes 27 y el sábado 28 a las 21:15 horas finalizamos el mes con dos fechas exclusivas de una de las voces más aclamadas de la escena musical española actual: Rusowsky. El autor de DAISY, MalibU y Johnny Glamour actuará en una Sala Capitol que ha hecho Sold Out en ambas fechas.

El sábado 28 a las 21:30 horas llega Abaixo cu sistema a la sala Moon. Este espectáculo de tributo a la legendaria banda System of a Down viene con un increíble grupo portugués, liderado por Pedro Pina como vocalista. ¡No te lo puedes perder! Te harán sentir como si estuvieras en un concierto de System of a Down.

Santiago(é)Tapas

El primer concurso gastronómico del año en Santiago de Compostela llega a la ciudad este mes

A lo largo de este fin de semana se continuará celebrando Santiago(é)Tapas, que se extenderá hasta el 8 de marzo.

La 17.ª edición de Santiago(é)Tapas se proclama como uno de los primeros grandes eventos gastronómicos del año. Cada uno de los establecimientos participantes ofrecerá a sus clientes deliciosas tapas elaboradas con productos autóctonos gallegos.

Las opciones de tapas para consumir son de lo más variadas y van desde tapas tradicionales, creativas y dulces hasta tapas sin gluten, veganas o vegetarianas. El precio de cada una de ellas estará entre los 2 y 4 euros.

El horario de degustación de tapas será de 13:00 a 14:30 horas y de 20:30 a 21:30 horas.

Los locales participantes se encuentran distribuidos en ocho rutas o (e)Tapas que hacen homenaje a los Caminos de Santiago:

Camiño Inglés

Camiño Primitivo

Vía da Prata

Camiño de Inverno

Camiño Portugués

Camiño Francés

Camiño Fisterra-Muxía

Camiño do Norte

Para más información acerca de este evento o para conocer los restaurantes participantes en cada una de las (e)Tapas se puede consultar el siguiente enlace: santiagoetapas.gal

Pequefilmes 2026

El cartel de la edición 2026 de Pequefilmes

El viernes 27, sábado 28 y domingo 1 se celebrará el festival de cine Pequefilmes 2026 en el Museo Centro Gaiás.

La programación de esta edición incluye 80 cortometrajes provenientes de diferentes lugares del mundo. Cada uno de ellos ha sido distribuido en tres secciones: Vagalumes (de 0 a 3 años), Miñocas (+4 años) y Fanecas (+7 años).

Hay que recordar que el público será el encargado de votar sus películas ganadoras una vez hayan finalizado sus sesiones.

Todas las entradas tienen un coste de 3,24 euros y se pueden conseguir de manera anticipada en Ataquilla.com

Representación de O Dragón de Ouro

Cartel de la nueva obra de Sarabela Teatro: 'O Dragón de Ouro'

El viernes 27 y el sábado 28 a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Santiago tendrá lugar la representación de la obra teatral O Dragón de Ouro de la compañía Sarabela Teatro.

La historia gira alrededor de varios personajes: un joven chino que sufre de un fuerte dolor de muelas en la cocina del restaurante, un anciano que quiere retroceder el tiempo, dos azafatas y mucho más. ¿El punto en común? El restaurante tailandés-chinés-vietnamita Dragón de Ouro.

Las entradas están a la venta en compostelacultura.com desde 12 euros.

Ultrashow de Miguel Noguera

El 'Ultrashow' de Miguel Noguera llega a la ciudad herculina a finales de mes

El viernes 27 a las 21:00 horas podremos disfrutar en el Teatro de Compostela del Ultrashow de Miguel Noguera.

Este reconocido cómico se subirá a los escenarios compostelanos para presentar su Ultrashow, un monólogo que tiene de todo un poco; desde divagaciones inesperadas hasta pasajes improvisados.

El precio de las entradas es de 16,60 euros en Ataquilla.com

Show patético de Abián Díaz

El cómico Abián Díaz llega con su 'Show patético' a la ciudad herculina

El sábado 28 a las 19:00 horas en el Auditorio Abanca tendrá lugar el último espectáculo humorístico del mes: el Show patético de Abián Díaz.

En este show, nuestro cómico promete hacer reír a su público hasta que no pueda más. Para ello, viene preparado con su inseparable piano y su estilo personal que desborda carisma.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 15,80 euros.

Y no muy lejos: Fiesta del Queso de Arzúa 2026

Cartel de la edición de 2026 de la Fiesta del Queso de Arzúa

Un plan alternativo cerca de Santiago de Compostela es la conocida Fiesta del Queso de Arzúa, que tendrá lugar este fin de semana: desde el viernes 27 de febrero hasta el domingo 1 de marzo.

En la programación de este año se incluirá un concurso de tapas y petiscos, animación de calle a diferentes horas, la anual Carrera Terra do Queixo, diferentes showcookings, un evento de maridaje de queso con cerveza 1906, la sección infantil Pequequeso y un torneo de ajedrez.

Además de la oferta gastronómica de la Fiesta del Queso de Arzúa, también se podrá disfrutar de música en directo que traerán importantes artistas locales y nacionales.

La programación de este año:

Sábado, 28 de febrero

Dorian

Dakidarría

Dulzaro

Cool Nenas

Dogo

Domingo, 1 de marzo